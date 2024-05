Assurance-maladie: à qui profiterait l'initiative sur les primes?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les journaux alémaniques de Tamedia ont publié un calcul pour savoir à qui profiterait l'initiative sur les primes. KEYSTONE

Les points forts du jour

JUSTICE: Le Tribunal correctionnel de Genève va rendre jeudi matin son verdict dans l'affaire impliquant un père et son fils, jugés pour traite d'êtres humains par métier. Les prévenus, qui appartiennent à la communauté rom de Bulgarie, sont accusés d'avoir recruté des personnes, parfois de leur propre famille, pour les faire mendier à Genève et à Lausanne, et leur confisquer ensuite leurs gains. Le duo conteste les faits.

ROYAUME-UNI: Des élections locales se déroulent jeudi au Royaume-Uni. Elles constituent un test majeur pour le premier ministre Rishi Sunak, dont le parti conservateur au pouvoir depuis 14 ans risque de subir de lourds dégâts, alors que lui-même bat des records d'impopularité. Les «Tories» sont en effet annoncés largement perdants face à l'opposition travailliste.

AUJOURD'HUI, C'EST... la Journée mondiale du thon. Instaurée en 2016, elle vise à sensibiliser le public à la valeur de ce poisson et à la nécessité d’en assurer la conservation à long terme. En raison de son succès nutritionnel, le thon fait en effet face aujourd’hui à une demande de plus en plus massive. D’après les dernières estimations, 33,3% des stocks des sept principales espèces de thon étaient exploités à un niveau biologiquement non durable.

Vu dans la presse

PRIMES: Les journaux alémaniques de Tamedia ont publié un calcul pour savoir à qui profiterait l'initiative sur les primes. Ainsi, à partir d'un revenu annuel brut d'environ 40'000 francs, les primes d'assurance-maladie commencent à baisser. En effet, à partir de ce revenu, on gagne déjà trop pour bénéficier de l'aide sociale. De plus, les réductions de primes que l'on obtient diminuent.

Dans cette tranche de revenus, la charge des primes représente entre 13 et 14 pour cent du revenu disponible. Si le revenu continue d'augmenter, la charge des primes diminue progressivement. L'initiative sur les primes demande qu'au maximum dix pour cent du revenu soient consacrés aux primes d'assurance maladie.

SUISSE/UE: Dans le cadre des accords avec l'UE, les syndicats insistent sur une réglementation des frais pour les travailleurs étrangers. Dans un rapport publié mardi sur la mise en œuvre de la directive révisée sur le détachement des travailleurs, la Commission européenne a examiné de quelle manière la réglementation des frais est appliquée dans les différents Etats membres, rapportent les journaux de CH Media.

Il en ressort que toute une série de pays de l'UE ne précisent pas dans leur législation quel type de droit s'applique chez eux: le droit national sur les frais ou celui du pays d'origine du travailleur détaché.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): Décès de l'acteur américain Efrem Zimbalist Jr (série télévisée «Sur la piste du crime» 1965-74). Il était né le 30 novembre 1918.

- Il y a 15 ans (2009): Décès de l'écrivaine et féministe américaine Marilyn French ("Toilettes pour femmes «). Elle était née le 21 novembre 1929.

- Il y a 25 ans (1999): Décès de l'acteur britannique Oliver Reed ("Gladiator"). Il était né le 13 février 1938.

Le dicton du jour

Mai sans rose, Rend l'âme morose

