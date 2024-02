blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

ESPACE: Pour la première fois depuis Apollo en 1972, une sonde américaine doit se poser sur la Lune jeudi. Si elle n'est pas la première à essayer, l'entreprise texane Intuitive Machines va tenter à 23h49 (heure en Suisse) de devenir la première société privée à réussir un alunissage avec sa sonde Nova-C. L'engin spatial, qui transporte notamment des expériences scientifiques de l'agence spatiale américaine NASA, a décollé la semaine dernière de Floride et se dirige depuis lors sans encombre vers sa destination.

UKRAINE: Le conseiller fédéral Ignazio Cassis est à New York à partir de jeudi pour deux jours à l'occasion des deux ans de la guerre en Ukraine. Le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) participe à un événement axé sur le déminage humanitaire. Vendredi, il sera présent lors des débats du Conseil de sécurité et de l'assemblée générale de l'ONU.

CLIMAT: Le PS et les Vert-e-s déposent jeudi leur initiative «Pour une politique énergétique et climatique équitable: investir pour la prospérité, le travail et l'environnement (initiative pour un fonds climat)». Le texte demande à la Confédération de créer un nouveau fonds doté de plusieurs milliards de francs pour soutenir des projets visant une consommation d'énergie économe et efficace. Tous les domaines sont concernés: transports, bâtiments, économie.

FOOTBALL: Les deux derniers clubs de football suisses engagés dans les coupes d'Europe disputent jeudi soir les 16es de finale retour. Dès 18h45, Servette se déplace en Bulgarie pour y affronter Ludogorets Razgrad en Conference League. Le match aller s'était conclu sur un nul 0-0. La tâche des Young Boys semble encore plus difficile en Europa League. Les champions de Suisse tenteront dès 21h00 de renverser une situation défavorable face au Sporting Lisbonne, qui avait gagné 3-1 à Berne voici une semaine à l'aller.

Vu dans la presse

AGRESSION: Le vice-président du parti socialiste du Haut-Valais, Sebastian Werlen, a été agressé physiquement à la fin janvier en raison de ses convictions politiques lors d'une soirée de carnaval à Tourtemagne (VS), révèle jeudi Le Nouvelliste, reprenant une information du Walliser Bote. «Tu es ce gauchiste, ce socialiste!», lui aurait lancé son agresseur avant de le gifler, raconte le journal.

Le politicien s'est retrouvé à terre, où il a reçu de nombreux coups. «Si je te vois encore une fois dans le journal ou à la télévision, tu en auras encore plus», a encore lancé l'agresseur à M. Werlen, qui a déposé une plainte.

SERVICE DE RENSEIGNEMENT: Le mécontentement et les départs provoqués par la transformation du Service de renseignement de la Confédération (SRC), lancée par la ministre de la défense Viola Amherd, ont des répercussions sur la gestion des affaires courantes de l'organisme, rapporte jeudi la Neue Zürcher Zeitung.

La collaboration avec les polices cantonales fonctionne de moins en moins bien depuis le lancement du processus de transformation il y a deux ans, indiquent dans le journal plusieurs représentants cantonaux. Le SRC est devenu un «goulet d'étranglement», estime un haut responsable d'une police cantonale. Même les affaires urgentes restent en suspens, ajoute-t-il. Le SRC conteste ces affirmations.

RETRAITES: Un assuré sur deux de la caisse de pension de la Confédération Publica perçoit un capital au moment de la retraite, constatent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. «Nous observons une nette tendance au retrait du capital sous une forme mixte», déclare la directrice de Publica Doris Bianchi. Une partie des fonds de la caisse de pension est perçue sous forme de capital, une autre sous forme de rente, explique-t-elle, ajoutant: «Plus l'avoir de vieillesse d'une personne auprès de la caisse de pension est bas, plus elle a tendance à percevoir un capital».

Cette tendance est en augmentation dans toute la Suisse, remarque Lukas Müller-Brunner, directeur de l'association suisse des institutions de prévoyance (ASIP). Rien qu'en 2022, des prestations de près de 11,5 milliards de francs ont été versées, «un montant exorbitant», note-t-il. Cela se traduit par une baisse des rentes versées.

LIBERTÉ D'EXPRESSION: Attaquées en justice pour «diffamation, voire calomnie» par l'entreprise Kolmar Group SA, les ONG Public Eye et Trial International ont obtenu gain de cause mercredi devant un tribunal régional bernois, écrit jeudi Le Courrier. La firme zougoise, active dans le négoce de matières premières, avait déposé une plainte pénale après qu'un rapport des deux ONG, publié en 2020, avait épinglé certaines de ses activités en lien avec le pétrole libyen.

«Mes clients ont été acquittés sur toute la ligne», déclare l'avocat des ONG Raphaël Mahaim. «Cela démontre que la plainte déposée était infondée et qu'elle visait avant tout à intimider les journalistes». Kolmar a annoncé son intention de faire appel. L'entreprise a également lancé une procédure civile contre Public Eye et Trial International, réclamant 1,8 million de dollars de dommages et intérêts pour «atteinte à la personnalité».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2009): décès du réalisateur américain Howard Zieff ("La Bidasse», «My Girl"). Il était né en 1927.

- Il y a 25 ans (1999): les gouvernements bulgare et macédonien mettent fin à un différend linguistique de longue date en signant une déclaration commune à Sofia. La Bulgarie reconnaît la langue et la nation macédoniennes comme une entité distincte. La Macédoine renonce elle à toute influence sur la minorité macédonienne en Bulgarie.

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'acteur américain Kyle MacLachlan ("Twin Peaks").

- Il y a 75 ans (1949): naissance du pilote de Formule 1 autrichien Niki Lauda, trois fois champion du monde. Il est décédé le 20 mai 2019 à Zurich.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du réalisateur américain Jonathan Demme ("Philadelphia», «Le silence des agneaux"). Il est décédé en 2017.

- Il y a 95 ans (1929): naissance de l'acteur et réalisateur américain James Hong ("Blade Runner», «Chinatown")

Le dicton du jour

«Le temps qu'il fait le jour de la Sainte-Isabelle, dure jusqu'aux Rameaux».

