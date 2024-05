blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La responsable de la culture au sein de la radio-télévision alémanique SRF, Susanne Wille, est désormais considérée comme la favorite é la succession de Gilles Marchand (en photo). L'élection aura lieu samedi. KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

MUSIQUE: On connaîtra jeudi le nom de l'artiste qui emportera le Grand Prix suisse de musique 2024, décerné par l'Office fédéral de la culture. L'an dernier, c'était le trompettiste franco-suisse Erik Truffaz qui avait reçu cette haute distinction, dotée de 100'000 francs.

MEDIAS: Lucerne accueille jeudi et vendredi le Swiss Media Forum, la principale réunion de la branche des médias en Suisse. L'affiche est particulièrement relevée cette année avec la présence annoncée de personnalités de poids de la politique et de l'économie.

Le conseiller fédéral Albert Rösti évoquera la politique des médias. Le président de l'USS Pierre-Yves Maillard interviendra également, de même que le CEO de l'UBS Sergio Ermotti et le président du directoire de la Banque nationale suisse (BNS) Thomas Jordan. Les patrons des principaux groupes de presse du pays évoqueront les défis de la branche des médias à l'occasion de la traditionnelle «ronde des éléphants».

ELECTIONS EUROPEENNES: A deux semaines du début du vote pour les élections européennes, l'Union européenne de radiodiffusion organise ce jeudi un débat entre les candidats à la présidence de la future Commission européenne. L'actuelle titulaire du poste, Ursula von der Leyen, devra défendre son bilan face aux têtes de liste des autres grands partis. Le débat sera organisé dans l'hémicycle du Parlement européen à Bruxelles.

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 23 mai, c’est aujourd’hui la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. La fistule obstétricale est l’une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d’un accouchement. En 2003, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et ses partenaires ont lancé une campagne mondiale pour mettre fin à ce problème de santé.

AUJOURD’HUI, C’EST AUSSI...: Comme chaque 23 mai, c’est aujourd’hui la Journée du Vesak. Les bouddhistes du monde entier commémorent la naissance, l'éveil et la disparition du Bouddha. En proclamant cette journée internationale en 1999, l'ONU a considéré que cette célébration permettait de saluer la contribution que le bouddhisme, l’une des plus vieilles religions du monde, apporte depuis plus de 2500 ans à la spiritualité de l’humanité.

Vu dans la presse

NOMINATION: Bakel Walden ne s'est pas présenté à l'élection du nouveau directeur général de la SSR, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. La SSR aurait confirmé cette information et n'aurait pas précisé si Bakel Walden s'était intéressé au poste. Le membre de la direction de la SSR avait été évoqué comme successeur possible de Gilles Marchand.

La responsable de la culture au sein de la radio-télévision alémanique SRF, Susanne Wille, est désormais considérée comme la favorite. L'élection aura lieu samedi.

CORONAVIRUS: Le Tribunal fédéral a rejeté en dernière instance et dans son intégralité le recours de la société de distribution de masques Emix. Des documents montrent comment les affaires d'achats de masques ont été conclues pendant la pandémie, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia.

Selon ces documents, le premier contact entre la Confédération et Emix a eu lieu à la fin février 2020. L'entreprise a promis des masques 3M en provenance des Etats-Unis pour le 9 mars et a fait pression pour obtenir une décision d'achat. Finalement, Emix a livré le 18 mars des masques d'un fabricant chinois.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Des dizaines d'activistes du climat investissent le tarmac de Genève Aéroport où des jets privés sont exposés dans le cadre du European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE). Le trafic aérien a été bloqué pendant une heure.

- Il y a 60 ans (1964): Naissance de l'ancienne conseillère fédérale PDC Ruth Metzler, ministre de la Justice de 1999 à 2003. Le Parlement l'a évincé du gouvernement au profit de l'UDC Christoph Blocher le 10 décembre 2003. Ruth Metzler est le troisième membre du Conseil fédéral en exercice à ne pas être réélu.

- Il y a 75 ans (1949): Le Conseil parlementaire en Allemagne de l'Ouest proclame la Loi fondamentale allemande, donnant naissance à la RFA. La Loi fondamentale ne s'appliquait alors qu'à la zone occidentale connue sous le nom de Trizone, à l'exception de la Sarre.

- Il y a 95 ans (1929): Naissance de l'actrice suédoise Ulla Jacobsson ("Elle n'a dansé qu’un seul été"). Elle est décédée en 1982.

Le dicton du jour

«À la Saint-Didier, soleil orgueilleux, nous annonce un été joyeux»

