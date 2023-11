Abus sexuels: un autre chanoine de St-Maurice se dénonce

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

En plus des neuf affaires révélées dimanche par la RTS, un nouveau cas d'abus sexuels impliquant un chanoine de l'abbaye de Saint-Maurice (VS) a été signalé ces derniers jours. L'homme s'est dénoncé auprès du père abbé ad interim de l'abbaye. imago/imagebroker

Les points forts du jour

EGLISE CATHOLIQUE: L'abbaye de Saint-Maurice fait connaître jeudi ses conclusions et les actions qu'elle entend mener en lien avec les révélations de la radio-télévision suisse romande RTS sur des cas d'abus sexuels qui auraient été commis par des chanoines de l'institution.

L'information était attendue mercredi, mais elle a été repoussée et fera finalement l'objet d'un point de presse.

MUSIQUE: Le Montreux Jazz Festival dévoile jeudi les contours de sa 58e édition qui aura lieu du 5 au 20 juillet 2024. Les organisateurs ont dû réinventer la manifestation musicale, qui se tiendra à Montreux (VD), mais hors les murs en raison de travaux au centre des congrès.

Vu dans la presse

EGLISE CATHOLIQUE BIS: En plus des neuf affaires révélées dimanche par la RTS, un nouveau cas d'abus sexuels impliquant un chanoine de l'abbaye de Saint-Maurice (VS) a été signalé ces derniers jours, rapportent jeudi Le Nouvelliste et Le Temps. L'homme s'est dénoncé auprès du père abbé ad interim de l'abbaye, lui-même mis en cause dans l'enquête de la radio-télévision publique.

Les confessions ont été portées devant le ministère public valaisan deux jours avant la diffusion de l'émission télévisée, indique le procureur valaisan Nicolas Dubuis. Les faits avoués, à savoir des actes sexuels sur des enfants, se sont déroulés à Porrentruy (JU) dans les années 1970. La justice jurassienne a été avertie.

LA POSTE: La nouvelle structure tarifaire de La Poste annoncée en juillet, avec une hausse des prix pour 2024, suscite la grogne des PME qui envoient des volumes de paquets moyens, écrivent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Le géant jaune ne proposera en effet dès janvier des contrats individuels avantageux qu'aux entreprises envoyant plus de 5000 colis par an.

Pour toutes les autres, les prix normaux s'appliqueront, déduction faite d'un rabais sur le chiffre d'affaires. Des patrons de PME, qui ne souhaitent pas être cités, dénoncent dans les journaux des tarifs «inacceptables», qui, selon eux, les désavantagent.

BANQUES: Sergio Ermotti, le patron d'UBS, qui a absorbé sa rivale Credit Suisse après sa débâcle, a demandé mercredi lors d'un discours à l'université de Zurich plus de pouvoirs pour la FINMA, l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers, selon le Blick de jeudi. Les banquiers ne devraient pas pouvoir se soustraire à leur responsabilité, a-t-il ajouté. «Il devrait être plus facile pour la banque ou l'autorité de surveillance d'agir contre les personnes qui ont violé leurs obligations par négligence grave».

SANTÉ: Plus de deux fois plus de médicaments contre le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) sont donnés chaque jour dans le canton de Neuchâtel (30 doses) que dans le reste de la Suisse (12 doses), constate jeudi la Neue Zürcher Zeitung, citant l'Observatoire suisse de la santé (Obsan). L'écart est particulièrement important avec le Tessin, où seules trois doses quotidiennes sont prescrites. Le phénomène n'est pas nouveau.

Une enquête menée en 2000 a révélé qu'à la fin des années 1990, un groupe de pédiatres neuchâtelois avait commencé à administrer des traitements à base de Ritaline et à sensibiliser les parents, les enseignants et les autres médecins au TDAH. La même évolution s'est produite dans le reste de la Suisse, mais avec des années de retard.

SPECTACLE: Une habitante du canton de Fribourg reçoit des téléphones étranges depuis une semaine, après que son numéro de téléphone a été affiché par erreur pendant un spectacle de la Revue neuchâteloise, indique jeudi ArcInfo. «Il s'agit de mon numéro privé», explique dans le journal l'agente immobilière, soulignant avoir toujours fait très attention à qui elle le donnait pour éviter les «appels indésirables».

Se disant «désolée», la scénographe du spectacle, Virginie Aucaigne, explique que le numéro avait été noté au hasard: «J'ai pris le mien et changé des chiffres». Elle a promis de modifier le panneau.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 23.11.2023

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1993): les CFF, le BLS et Trenitalia fondent la société Cisalpino, dissoute en 2009 en raison des ennuis causés par les pannes du train Pendolino.

- Il y a 30 ans (1993): évacuation de l'ancienne usine de Wohlgroth, à Zurich, le plus grand squat que la Suisse ait connu.

- Il y a 70 ans (1953): naissance du chanteur français Francis Cabrel.

- Il y a 90 ans (1933): naissance du compositeur polonais Krzysztof Penderecki ("Le paradis perdu"), honoré en 2000 par le titre de «meilleur compositeur de l'année» lors du Midem classique de Cannes.

Le dicton du jour

«Quand l'hiver vient doucement, il est là à la Saint-Clément».

bas, ats