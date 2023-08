Canicule : école facultative jeudi et vendredi après-midi à Genève

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La vague de chaleur a poussé le Département de l’instruction publique genevois à lever l’obligation d’aller à l’école (photo d'illustration). KEYSTONE

Vu dans la presse

CANICULE: Les congés chaleur débarquent dans les écoles genevoises, rapportent jeudi Le Courrier, Le Temps et la Tribune de Genève. Fortement touché par la vague de chaleur qui sévit actuellement en Suisse, le canton de Genève a décidé de lever l'obligation d'aller à l'école jeudi après-midi et vendredi après-midi. Le choix appartient aux directeurs des établissements, dont les situations et les bâtiments présentent des spécificités qui leur sont propres. La mesure concerne aussi l'enseignement secondaire. La présence des enseignants est néanmoins assurée en classe pour accueillir les enfants. Le mercure a affiché 37 degrés celsius mercredi à Genève.

CLIMAT: Plus on est riche, plus on pollue, constatent jeudi 24 Heures, la Tribune de Genève, la Berner Zeitung, le Bund, la Basler Zeitung et le Tages-Anzeiger, relayant les nouvelles données de World Inequality Lab, le Laboratoire sur les inégalités mondiales de l'école d'économie de Paris et de l'université californienne de Berkeley. Un Suisse, faisant partie des 1% les plus riches, émet chaque année en moyenne 195 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est plus de 20 fois plus qu'une personne à faible revenu en Suisse, qui génère en moyenne 9 tonnes d'émissions de CO2 par an.

ASILE: Les réfugiés trouvent difficilement un emploi en Suisse, même après avoir passé des années dans le pays, indique jeudi la Neue Zürcher Zeitung, en se référant à des données de l'Office fédéral de la statistique. Le taux d'emploi des Erythréens, des Macédoniens du Nord, des Kosovars et des Bosniens se situe entre 59,2 et 67,5%, soit un taux nettement inférieur à celui des Suisses (85,5%). Les réfugiés originaires du Sri Lanka et d'Erythrée sont en outre souvent employés comme main-d'œuvre auxiliaire.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 43 ans (1978): naissance d'Alex Lutz, humoriste et comédien français.

- Il y a 55 ans (1968): la France fait exploser sa première bombe à hydrogène près des îles Mururoa dans l'océan Pacifique Sud.

- Il y a 65 ans (1958): naissance de l'acteur américain Steve Guttenberg ("Police Academy», «Trois Hommes et un bébé», «Le Jour d'après").

- Il y a 65 ans (1958): discours de Brazzaville du général français de Gaulle qui jette les bases de la décolonisation.

- Il y a 75 ans (1948): naissance du musicien et compositeur français Jean Michel Jarre ("Oxygène», «Equinoxe», «Métamorphoses").

- Il y a 75 ans (1948): naissance du président finlandais Sauli Niinistö.

- Il y a 80 ans (1943): décès de la philosophe française Simone Weil (née à Paris le 3 février 1909).

- Il y a 80 ans (1943): Heinrich Himmler devient ministre de l'intérieur de l'Allemagne nazie, succédant à Wilhelm Frick.

- Il y a 155 ans (1868): naissance de l'entrepreneur suisse Fritz Hoffmann-La Roche, fondateur du groupe pharmaceutique F. Hoffmann-La Roche. Il est décédé en 1920.

Le dicton du jour

«Pluie de Saint-Barthélémy, de la vigne est l'ennemi».

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 24.08.2023

bas, ats