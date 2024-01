Test CFF: un code QR pour signaler les «comportements inappropriés»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le test, qui dure jusqu'à la fin mars, doit permettre aux CFF d'optimiser les mesures de prévention et de planifier plus efficacement l'intervention des services de sécurité. KEYSTONE

Les points forts du jour

FRANCE: Le conseil constitutionnel français rend sa sentence jeudi après-midi sur la loi sur l'immigration controversée, un mois après son adoption chaotique au Parlement, avec l'espoir à gauche et jusque dans le camp présidentiel français, d'en voir une large partie censurée. Restrictions du regroupement familial, de l'accès aux prestations sociales ou fin de l'automaticité du droit du sol: la liste est longue, selon certains juristes, des mesures pouvant être retoquées dans cette loi.

TRAITE D'ÊTRES HUMAINS: Après avoir été repoussé à deux reprises à cause de l'absence de deux avocats de la défense, malades, le procès de quatre membres de la richissime famille indienne Hinduja débute jeudi devant le Tribunal correctionnel de Genève par les questions préjudicielles des parties. Les prévenus sont accusés d'avoir exploité leur personnel de maison. Ils sont jugés pour traite d'êtres humains par métier.

Vu dans la presse

SÉCURITÉ: Les Chemins de fer fédéraux (CFF) mènent depuis janvier un test sur les «incidents importants pour la sécurité» dans certains trains de grandes lignes, indique jeudi une porte-parole dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Un code QR permet aux voyageurs de signaler anonymement avec leur téléphone mobile tout «comportement inapproprié», comme le bruit, le vandalisme ou le harcèlement.

Le test, qui dure jusqu'à la fin mars, doit permettre aux CFF d'optimiser les mesures de prévention et de planifier plus efficacement l'intervention des services de sécurité, précise la porte-parole. Le formulaire en ligne ne remplace toutefois pas l'appel d'urgence dans les situations de détresse et ne sert pas non plus à porter plainte, avertit-elle.

PRÉCARITÉ: Un comité, qui a officialisé sa création le 22 janvier à Muttenz (BL), souhaite mettre en place une nouvelle assurance sociale en Suisse pour lutter contre la précarité alimentaire, révèle jeudi Le Temps. Le principe de l'assurance sociale alimentaire (ASA) reprendrait le modèle de l'AVS.

Chaque personne percevant un salaire cotiserait chaque mois pour la caisse et toute personne résidant en Suisse recevrait une somme fixe, utilisable pour ses achats dans des magasins choisis.

L'organisation paysanne Uniterre, la Fondation de la Promotion du Goût, le Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne (MAPC) ou encore le site d'information Agrarinfo sont au coeur du projet.

FOOTBALL: Les relations deviennent de plus en plus tendues entre les clubs de football, les organisations de supporters et les autorités suisses chargées de délivrer les autorisations, depuis que les cantons et les villes ont serré la vis et ferment de plus en plus souvent des secteurs entiers dans les stades, relève jeudi la Neue Zürcher Zeitung.

Les cantons et les villes avaient annoncé l'année dernière un durcissement pour lutter contre le hooliganisme et avaient proposé un modèle dit en cascade, après que l'introduction de billets personnalisés se soit révélée difficile. Les mesures du modèle en cascade se basent sur la gravité et la fréquence des infractions aux règles. Des experts juridiques expriment toutefois des doutes sur leur légalité.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 25.01.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): le groupe Meta lève une interdiction de deux ans pour l'ex-président américain Donald Trump sur les plateformes Internet Facebook et Instagram. Les comptes du républicain avaient été bloqués après l'assaut de ses partisans sur le siège du Parlement américain à Washington en janvier 2021.

- Il y a 15 ans (2009): décès de l'avocat d'affaires Hans W. Kopp, mari de la première conseillère fédérale Elisabeth Kopp. Il était né en 1931.

- Il y a 25 ans (1999): un séisme en Colombie fait 1230 morts et 5300 blessés.

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'acteur italien Toni Servillo ("Gomorra», «Esterno notte», «Il Divo», «La grande bellezza").

- Il y a 75 ans (1949): David Ben-Gourion est nommé premier ministre de l'Etat d'Israël nouvellement créé.

- Il y a 75 ans (1949): l'Union soviétique, la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Hongrie fondent la communauté économique conseil d'assistance économique mutuelle (CAEM, également connue sous l'acronyme anglais COMECON), comme contrepoids socialiste au plan Marshall et à l'Organisation européenne de coopération économique (OECE, devenue en 1961 l'OCDE).

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'actrice italienne Anita Pallenberg ("Barbarella"), muse des Rolling Stones. Elle est décédée en 2017.

- Il y a 85 ans (1939): un tremblement de terre de magnitude 8,3 fait près de 28'000 morts à Chillán, au Chili.

- Il y a 105 (1919): l'usine de munitions André Citroën, Quai de Javel à Paris, devient une usine d'automobiles.

- Il y a 130 ans (1894): naissance de l'architecte et designer finlandaise Aino Aalto. Elle a créé des meubles et des aménagements révolutionnaires ainsi que des objets dont certains sont encore commercialisés aujourd'hui, par exemple le verre Aino Aalto.

Le dicton du jour

«A la conversion de Saint-Paul, l'hiver a son coup de grâce».

bas, ats