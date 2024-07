Drame de Prilly: la Suva sort du silence

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

CLIMAT: L'Organisation internationale du Travail (OIT) publie un nouveau rapport sur l'impact du stress thermique pour les travailleurs dans le monde. Elle détaillera le nombre de travailleurs exposés à une chaleur excessive, les variations régionales, les coûts économiques associés et les recommandations pour développer des plans d'action efficaces contre la chaleur sur les lieux de travail.

MULTINATIONALE: Le géant de l'agroalimentaire Nestlé publie aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre 2024. Le groupe a commencé l'année sur des ventes en recul de 2% au premier trimestre. Le directeur général Mark Schneider tablait fin avril sur un lent retour des prix à des niveaux normaux. Nestlé vise une croissance organique de son chiffre d'affaires «autour de 4%» pour 2024.

FOOTBALL: Le FC Zurich et le FC Saint-Gall lancent leur campagne européenne jeudi au 2e tour qualificatif de la Conference League. Les Zurichois accueillent les Irlandais de Shelbourne (19h), tandis que les Brodeurs reçoivent les Kazakhs du Tobol Kostanaï (20h). Les deux clubs suisses partent favoris dans ces duels qui seront suivis d'un match retour jeudi 1er août. En cas de succès, il leur faudra ensuite enchaîner au 3e tour puis en barrages avant de pouvoir fêter une qualification pour la phase de groupes du troisième échelon européen.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 25 juillet, c'est aujourd'hui la journée mondiale de prévention de la noyade. Elle vise à mettre en lumière les conséquences tragiques et profondes de la noyade sur les familles et les communautés et de proposer des solutions salvatrices pour la prévenir. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

ACCIDENT: La Suva, l'assurance suisse contre les accidents, nie tout conflit d'intérêt dans le cas du chantier de l'accident de Prilly (VD), écrivent les journaux de CH Media. La Suva était à la fois assurance, maître d'ouvrage et contrôleur du chantier où trois ouvriers ont perdu la vie dans l'effondrement d'un échafaudage le 12 juillet.

Les échafaudages sont «les éléments les plus contrôlés sur les chantiers» et sont «souvent à l’origine des arrêts de chantier», rapportent les journaux d'ESH Médias.

«Le fait que la Suva soit le maître d’ouvrage de Malley Phare n’a pas influé sur l’attention portée à ce chantier», déclare en outre dans «Le Temps» Olivier Favre, chef de la division sécurité/santé au travail Suisse romande.

Les travaux sur le chantier de Prilly ne reprendront pas avant mi-août.

ENDETTEMENT: Le frein à l'endettement suisse est souhaitable, mais politiquement intenable, a déclaré l'économiste Klaus Wellershoff dans une interview publiée jeudi par la Neue Zürcher Zeitung. Selon lui, la pression fiscale pour dépenser de l'argent sur certains sujets est énorme.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): la cour d'assises de Bruxelles déclare six hommes coupables d'"assassinats dans un contexte terroriste» au procès sur les attentats djihadistes de 2016 dans la capitale belge. Parmi eux figurent Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, déjà condamnés à la prison à vie en France pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Deux autres accusés ont été acquittés. Les attentats avaient fait 32 morts.

- Il y a 5 ans (2019): décès du thérapeute familial danois Jesper Juul, auteur de plusieurs livres sur l'éducation des enfants destinés au grand public. Il était né en 1948.

- Il y a 25 ans (1999): décès du mathématicien américain Alexander Abian à l'âge de 76 ans. Il est surtout connu pour avoir proposé en 1991 de faire exploser la Lune pour résoudre de nombreux problèmes tels que les effets négatifs des marées et des phénomènes météorologiques extrêmes. On n'a jamais vraiment su s'il s'agissait d'une plaisanterie pour fêter son départ à la retraite ou d'une manifestation de démence sénile.

- Il y a 30 ans (1994): la déclaration de Washington met fin à l'état de guerre entre Israël et la Jordanie. Un traité de paix sera signé le 26 octobre de la même année.

- Il y a 90 ans (1934): le chancelier autrichien Engelbert Dollfuss est assassiné par les nazis.

- Il y a 90 ans (1934): naissance du réalisateur et producteur français Claude Zidi ("L'aile ou la cuisse», «Les sous-doués").

Le dicton du jour

«Si Saint-Jacques est serein, l'hiver sera dur et chagrin».

