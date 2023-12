Parmelin craint de perdre la proximité avec le peuple en cas d'«agression»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

PROTECTION DES ANIMAUX: L'Alliance Animale Suisse doit déposer jeudi à la Chancellerie fédérale deux initiatives visant à interdire l'importation en Suisse de foie gras et de fourrures. Il y a une semaine, le comité à l'origine des deux textes a indiqué avoir largement dépassé les 100'000 signatures requises. La production de foie gras est interdite en Suisse depuis plus de 40 ans. Le produit est cependant toujours apprécié en période de fêtes, notamment en Suisse romande.

Vu dans la presse

SÉCURITÉ: Si les critiques contre les politiciens sont devenues plus virulentes sur les réseaux sociaux, les échanges restent courtois dans la rue, relève le conseiller fédéral Guy Parmelin dans l'édition de jeudi de 24 Heures. «Cette proximité avec le peuple est l'un de nos plus grands atouts, mais ma crainte est de la perdre si l'un de nous devait faire l'objet d'une agression un jour ou l'autre».

Le ministre de l'économie note d'ailleurs qu'il ne peut plus assister à un match de football «sans être annoncé et 'encadré'» par un service de sécurité. Mais, ajoute le Vaudois, «je vais tous les matins à pied au bureau [...] et je retrouve mes amis le dimanche au tea-room de Bursins» (VD).

PARTIS: Le président de l'UDC Marco Chiesa annonce jeudi dans le Corriere del Ticino, l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt ne pas vouloir briguer un nouveau mandat à la tête du parti à la fin de son mandat, qui s'achève en mars 2024. Une commission est déjà à l'oeuvre au sein de l'UDC pour lui trouver un successeur, précise M. Chiesa.

ASILE: L'ouverture du centre fédéral d'asile et de renvoi du Grand-Saconnex (GE), à l'origine prévue pour 2022, est repoussée à l'automne 2025, rapporte jeudi Le Temps. Un incendie sur le chantier en mai 2022 a interrompu les travaux, qui n'ont repris qu'au printemps 2023, explique le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le journal.

Il a fallu remettre le bâtiment en état à la suite du feu et effectuer de nouvelles expertises, d'où le retard, ajoute-t-il. Le centre, sans tâche procédurale, doit accueillir essentiellement des requérants dont la demande d'asile a été rejetée et qui font l'objet d'un renvoi de Suisse. Sa capacité est de 250 lits.

ASILE BIS: Une drogue appelée «Madame Courage» circule parmi des requérants du centre fédéral d'asile de Boudry (NE), indique jeudi ArcInfo. Résultant de la combinaison de deux types de médicaments, une benzodiazépine et un antiépileptique, ce cocktail était notamment en vogue dans les années 1990, lors de la guerre civile en Algérie.

Le médecin-chef à la fondation Addiction Neuchâtel Joël Boiteux dit traiter deux à trois nouveaux cas par semaine en lien avec «Madame Courage». Médecin chargée de la santé des migrants aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Sophie Durieux ne recense aucun cas présentant une addiction à «Madame Courage» dans son canton. Mais «les mineurs non accompagnés sont souvent dépendants à d'autres substances», précise-t-elle.

LÉGISLATION: Le nombre de lois en Suisse n'a pas augmenté au cours des 50 dernières années, remarque jeudi la Neue Zürcher Zeitung, en citant une étude de l'université de Zurich. Si de nouveaux actes législatifs ont été ajoutés, d'autres ont été supprimés. En revanche, le nombre d'ordonnances a fortement crû durant la même période.

Alors qu'une nouvelle loi a été ajoutée en moyenne chaque année, ce sont annuellement huit nouvelles ordonnances qui ont fait leur apparition. Et si le nombre de lois n'a pas augmenté, les nouvelles règles s'allongent en moyenne de 39 mots par an et deviennent également plus compliquées.

BANQUES: UBS a été en 2023 l'une des banques ayant supprimé le plus de postes de travail, selon la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger de jeudi, qui se réfèrent aux calculs du Financial Times. La reprise du Credit Suisse par son rival helvétique a entraîné une baisse de 13'000 postes au moins dans la nouvelle banque UBS.

D'autres coupes sont attendues en 2024. Selon le Financial Times, 20 des plus grandes banques au monde ont biffé plus de 60'000 postes cette année, un nombre plus atteint depuis la crise financière de 2008. Ces mêmes établissements avaient alors supprimé plus de 140'000 postes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018): décès de l'écrivain israélien Amos Oz. Il avait connu un succès mondial avec le roman autobiographique «Une Histoire d'amour et de ténèbres».

- Il y a 15 ans (2008): mise hors-service de l'émetteur de radiodiffusion de Beromünster (LU), l'équivalent de Sottens, après 77 ans de bons et loyaux services.

- Il y a 25 ans (1998): naissance de l'acteur américain Jared Gilman ("Moonrise Kingdom").

- Il y a 45 ans (1978): naissance du chanteur américain de R&B John Legend.

- Il y a 50 ans (1973): parution de «l'Archipel du Goulag» d'Alexandre Soljenitsyne.

- Il y a 50 ans (1973): naissance de l'écrivaine française Joy Sorman.

- Il y a 65 ans (1958): naissance de l'écrivain français Gilles Leroy, prix Goncourt 2007 pour «Alabama Song».

- Il y a 70 ans (1953): naissance du pianiste français Richard Clayderman ("Ballade pour Adeline").

- Il y a 70 ans (1953): naissance du réalisateur américain James Foley ("Who's That Girl").

- Il y a 85 ans (1938): naissance du saxophoniste et flûtiste américain Charles Neville, membre du groupe Neville Brothers. Il est décédé en 2018.

- Il y a 85 ans (1938): décès de l'actrice de cinéma muet Florence Lawrence, qui est entrée dans l'histoire du cinéma comme la «première star de cinéma».

- Il y a 115 ans (1908): le plus gros tremblement de terre jamais enregistré en Europe dévaste Messine en Sicile et Reggio de Calabre, dans le sud de l'Italie. Bilan: 95'000 morts.

- Il y a 135 ans (1888): naissance du réalisateur allemand Friedrich Wilhelm Murnau ("Nosferatu"). Il est décédé en 1931.

Le dicton du jour

«En décembre les pieds dans la cendre».

