SANTÉ: Un comité citoyen formé notamment de médecins, de pharmaciens et de droguistes dépose jeudi à la Chancellerie fédérale les plus de 100'000 signatures requises pour l'initiative populaire «Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical». Le texte exige de prendre des mesures contre la pénurie de médicaments importants et de matériel médical. Selon le comité, il est urgent d'agir pour la sécurité de la population.

INTEMPÉRIES: L'île de Taïwan, barricadée, attend jeudi l'arrivée très redoutée du typhon Krathon. Des rafales dépassant 200 km/h sont prévues. Etablissements scolaires, bureaux et la bourse de Taïwan ont été fermés en prévision de l'ouragan, qui doit toucher les côtes taïwanaises jeudi matin. Les météorologues espèrent qu'il puisse s'affaiblir rapidement en cours de journée.

FOOTBALL: L'aventure européenne reprend jeudi pour le FC Lugano et le FC St-Gall, qui démarrent la saison régulière de la Conference League de football. Les Tessinois accueillent le HJK Helsinki dès 21h00. Les Brodeurs se déplacent quant à eux en Belgique pour y affronter le Cercle Bruges à 18h45. Chaque équipe va jouer six matches durant cette phase. Les huit meilleures équipes du classement général se qualifieront directement pour les 8es de finale, alors que les 16 suivantes disputeront des barrages.

FINANCES FÉDÉRALES: Le vaste plan d'économies de la Confédération annoncé en août par le Conseil fédéral provoque déjà une première réaction des cantons, affirment jeudi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. La Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) a décidé de suspendre provisoirement sa collaboration au nouveau plan d'asile. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a confirmé aux journaux avoir reçu une lettre des cantons.

L'Union des villes suisses et l'Association des communes suisses ont également signé la missive, selon les journaux. Le conseiller fédéral Beat Jans, en charge du DFJP, «regrette cette évolution», indique le département, qui appelle les acteurs concernés à un entretien de clarification. Dans son paquet d'économies, le Conseil fédéral propose que la Confédération paie moins longtemps pour les réfugiés, ce qui se ferait au détriment des cantons.

ASILE: Le ministre suisse de justice et police, Beat Jans, voulait étendre le statut de protection S aux personnes admises provisoirement et un assouplissement de la politique des réfugiés, assure jeudi le journal Blick. La demande du socialiste bâlois a toutefois été rejetée par ses collègues du Conseil fédéral, car sa demande aurait engendré une hausse des dépenses de prestations sociales.

Le gouvernement a toutefois chargé le Département fédéral de justice et police d'examiner comment le statut juridique des requérants d'asile pourrait être harmonisé. Dans le protocole, il a été précisé que M. Jans ne devait pas créer de nouvelles incitations pour les demandeurs d'asile.

PROCHE-ORIENT: L'Organisme des Nations unies chargé de la surveillance de la trêve au Proche-Orient (ONUST), dirigé par un Suisse, poursuit sa mission malgré la flambée de violences entre Israël et la milice chiite libanaise Hezbollah, indique jeudi dans La Liberté, Le Courrier, ArcInfo et Le Nouvelliste son commandant, le divisionnaire Patrick Gauchat. «On ne peut plus parler de cessez-le-feu puisqu'il y a un tel nombre de violations que nous ne pouvons plus les documenter», explique le divisionnaire.

L'ONUST continue cependant ses observations, «spécialement dans les secteurs où le cessez-le-feu est encore respecté», soit ceux jouxtant l'Egypte, la Jordanie et la Syrie, poursuit le Fribourgeois. Pour les zones se trouvant entre Israël et le Liban, l'organisme travaille à distance avec le matériel de surveillance de la force d'interposition de la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), relève le divisionnaire. Sur les 400 membres de l'ONUST, treize sont issus de l'armée suisse.

ÉNERGIE: Le projet de centrale solaire sur les rails de l'entreprise vaudoise Sun-Ways refait surface, rapporte jeudi ArcInfo. Un tronçon de 100 mètres de voie ferrée situé près de la gare de Buttes (NE) sera doté à partir du printemps 2025 de 48 panneaux photovoltaïques. Un premier projet avait essuyé un refus de l'Office fédéral des transports (OFT) en juillet 2023, mais une nouvelle demande d'approbation, déposée en octobre de la même année par le transporteur neuchâtelois TransN, a cette fois-ci été acceptée. La phase de test doit durer trois ans.

- Il y a un an (2023): pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis, le président de la chambre des représentants, Kevin McCarthy, est renversé par un vote. La droite du parti républicain lui reproche d'avoir utilisé les voix des démocrates pour permettre un financement transitoire afin d'éviter un «shutdown».

- Il y a un an (2023): un bus tombe d'un pont sur une voie ferrée et prend feu entre Mestre et Marghera, près de Venise, en Italie. Vingt et une personnes, pour la plupart des jeunes touristes d'un camping, sont tuées. Deux passants ont réussi à sauver cinq personnes vivantes des flammes.

- Il y a 20 ans (2004): décès de l'actrice américaine Janet Leigh, l'héroïne du film «Psycho» d'Alfred Hitchcock. Elle était née en 1927.

- Il y a 30 ans (1994): la chaîne télévisée «Tele Züri» de Roger Schawinski est la première télévision locale de Suisse à émettre.

- Il y a 30 ans (1994): décès d'Heinz Rühmann, l'un des acteurs allemands les plus connus du XXe siècle ("L'homme-miracle», «Le Capitaine de Köpenick», «Le brave soldat Chvéïk», «Maigret fait mouche"). Il était né en 1902.

- Il y a 75 ans (1949): naissance du musicien américain Lindsey Buckingham, guitariste et l'un des chanteurs du groupe Fleetwood Mac.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du magicien et dompteur germano-américain Roy Horn, membre du duo «Siegfried & Roy».

«Octobre en gelées, chenilles trépassées».

