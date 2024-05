L'EPFL et l'EPFZ impliquées dans des recherches à visée sécuritaire avec Israël

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'EPFL dit n'avoir rien à se reprocher et qu'elle continuera à participer à des programmes collaboratifs. KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

MUSIQUE: Ce jeudi de l'Ascension, Nemo représente la Suisse à la deuxième demi-finale du Concours Eurovision de la chanson à Malmö, en Suède. L'occasion pour la Ville de Bienne d'afficher sa fierté en rappelant que l'artiste a vu le jour dans la cité bilingue et qu'il y a entamé sa carrière. Nemo a régulièrement évoqué à quel point la simplicité et l'ouverture d'esprit de la ville bilingue avaient inspiré et influencé positivement son parcours culturel.

Non binaire, Nemo a aligné les succès dans le rap alémanique ces dernières années. Agé de 24 ans, l'artiste a grandi à Bienne. sda

RUSSIE: La Russie célèbre ce jeudi la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie, élément central du récit patriotique du Kremlin. Les célébrations sont organisées deux jours après l'investiture de Vladimir Poutine pour un cinquième mandat. Elles seront limitées pour des raisons sécuritaires liées au conflit en Ukraine et au récent attentat près de Moscou. Mais la traditionnelle parade militaire sur la place Rouge à Moscou aura bien lieu. Poutine s'entretiendra ensuite avec les dirigeants de l'Arménie, de la Guinée-Bissau et du Laos.

FOOTBALL: Le Bayer Leverkusen devrait valider sans trop de difficultés son ticket pour la finale de l'Europa League jeudi soir à domicile. Granit Xhaka et ses équipiers, déjà assurés du titre de champion d'Allemagne et invaincus en 48 matches joués cette saison, accueillent l'AS Rome forts de leur avantage de deux buts acquis en demi-finale aller dans la Ville éternelle (2-0). L'autre demi-finale s'annonce plus indécise entre l'Atalanta et l'OM, qui ont fait match nul 1-1 à Marseille jeudi dernier.

Vu dans la presse

PROCHE-ORIENT: L'EPFL et l'EPFZ ont pris part à au moins six recherches à visées potentiellement sécuritaires avec des entités israéliennes, a découvert le Pôle enquête de la RTS. Elles ont été menées avant la rupture de la collaboration entre la Suisse et le programme européen de recherche Horizon en 2021. L'une des recherches les plus sensibles impliquant l'EPFL visait à développer des renifleurs artificiels pour détecter des explosifs ou des êtres humains cachés dans des véhicules aux frontières. L'EPFL dit n'avoir rien à se reprocher et qu'elle continuera à participer à des programmes collaboratifs. L'école annonce 30 collaborations ou contrats de recherche en cours avec une implication israélienne. L'EPFZ annonce 210 collaborations avec des chercheurs rattachés à une institution israélienne depuis 2023.

PARTIS: Le canton de Bâle-Ville a interdit l'accrochage dans l'espace public d'affiches de la campagne contre «l'antisémitisme islamiste et woke» menée par les Jeunes UDC Suisse, indiquent en ligne les titres alémaniques du groupe Tamedia et la SRF. Les deux personnes qui se trouvent sur l'affiche sont présentées de manière discriminatoire, selon les autorités bâloises. Les Jeunes UDC suisses ont déposé un recours contre la décision. L'agence de communication mandatée pour cette campagne a, en réaction, indiqué refuser de diffuser cette affiche dans l'entier du pays, déclare le vice-président des Jeunes UDC pour la Suisse alémanique Mattia Mettler.

CRIMINALITE: Un jeune homme de 17 ans s'est infiltré dans une maison avant d'y étrangler une fillette de 9 ans dans le district de Baden (AG). Le Ministère public des mineurs argovien a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire et une possible tentative de viol, indique Blick. Il a également confirmé l'ouverture d'une procédure pénale, sans donner plus de détails. Selon le rapport, il y avait un danger de mort concret, écrivent les titres du groupe alémanique CH Media. L'adolescent a lors de l'interrogatoire avoué avoir étranglé la petite fille selon le procès-verbal consulté par Blick.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): L'ancien président américain Donald Trump est condamné à verser 83,3 millions de dollars pour une agression sexuelle commise sur l’écrivaine E. Jean Carroll au milieu des années 1990 dans un grand magasin de luxe new-yorkais. L'accusation de viol est en revanche rejetée.

- Il y a un an (2023): Les habitants de Brienz (GR) reçoivent l'ordre d'évacuer le village en raison d'un risque d'éboulement. Ils ont trois bons jours pour se mettre en sécurité.

- Il y a 5 ans (2019): Décès du comédien et acteur britannique Freddie Starr. Il était né en 1943.

- Il y a 20 ans (2004): Le président tchétchène Akhmad Kadyrov et six autres personnes sont tués dans un attentat à la bombe à Grozny. L’attaque est revendiquée par le chef de guerre radical Chamil Bassaïev.

- Il y a 30 ans (1994): Nelson Mandela est élu à la présidence de l'Afrique du Sud par la première assemblée démocratique du pays. Il devient le premier président noir.

- Il y a 30 ans (1994): Le secrétaire américain à la Défense Donald Rumsfeld assume personnellement la responsabilité des mauvais traitements infligés aux prisonniers en Irak et présente ses «excuses sincères».

- Il y a 65 ans (1959): Naissance de l'acteur allemand Ulrich Matthes ("La Chute», «Derrick").

- Il y a 75 ans (1949): Le prince Rainier III accède au trône de la principauté de Monaco. Il est décédé le 6 avril 2005.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du chanteur pop américain Billy Joel ("Piano Man», «Uptown Girl").

Le dicton du jour

«Le mois de mai, de l'année, décide la destinée»

beko, ats