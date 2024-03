Ils consommaient l'équivalent de 400 baignoires d'eau par jour!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

TRANSPORT FERROVIAIRE: Les CFF tiennent lundi leur conférence de presse annuelle. Outre les résultats 2023, l'entreprise présentera un bilan des quatre dernières années et esquissera les grandes lignes du futur. Le rôle que joueront les CFF dès 2050 est notamment une des questions qui seront soulevées.

ESPAGNE: L'Espagne marque lundi le 20e anniversaire des attentats djihadistes visant des trains à Madrid. Le matin du 11 mars 2004, dix bombes équipées de minuteries explosaient à quelques minutes d'intervalle à bord de quatre trains de banlieue arrivant à la gare d'Atocha, en plein coeur de la capitale espagnole. L'attaque avait fait 192 morts et près de 2000 blessés.

HOCKEY SUR GLACE: Le HC Bienne et Ambri-Piotta s'affrontent lundi soir pour décrocher le dernier billet pour les play-off de la National League de hockey sur glace. Le match aller du deuxième tour des play-in est prévu sur la glace seelandaise. Le duel retour aura lieu mercredi en Léventine. Le vainqueur de cette double confrontation défiera les Zurich Lions en quart de finale des play-off, à partir du samedi 16 mars et au meilleur des sept matches.

Vu dans la presse

GENÈVE: La consommation quotidienne moyenne d'eau d'une villa occupée par deux habitants à Anières (GE) est montée jusqu'à 69,9 m3 entre mai 2022 et mai 2023, soit 69'900 litres par jour, rapporte lundi la Tribune de Genève. C'est l'équivalent de près de 400 baignoires de 200 litres par jour ou du remplissage tous les deux jours environ de la piscine de 6 mètres sur 13, accolée à la maison.

La consommation moyenne par habitant est à Genève de 142 litres par jour, selon les Services industriels de Genève (SIG). Le propriétaire, qui ne vit plus dans la maison depuis son divorce en 2014, a contesté en vain devant la justice les factures de plus 200'000 francs des SIG. Une entreprise spécialisée et un plombier ont conclu à l'absence de fuite d'eau.

TRAFIC ROUTIER: Le nombre de caméras de surveillance sur les routes suisses a augmenté ces dernières années, constatent la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Ce qui est fait ensuite avec les images collectées dépend des cantons.

Par défaut, les plaques d'immatriculation sont comparées aux bases de données. Si la base juridique le permet, il est possible que les cantons aient accès aux 5000 caméras de l'Office fédéral des routes (OFROU). La résolution de la plupart des caméras est encore insuffisante pour reconnaître les plaques d'immatriculation.

SANTÉ: L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) va lancer une consultation avec tous les acteurs du secteur pour éviter les pénuries et les excès dans le domaine de la santé, annonce sa directrice, Anne Lévy, lundi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2009): un ancien élève de 17 ans tue 15 personnes dans un collège à Winnenden, près de Stuttgart, en Allemagne.

- Il y a 20 ans (2004): une dizaine de bombes explosent vers 07h40 à Madrid à bord de quatre trains, faisant 191 morts et près de 2000 blessés. Cet attentat, revendiqué au nom d'Al-Qaïda par une cellule islamiste radicale, est le plus meurtrier en Europe occidentale depuis celui de Lockerbie (Ecosse) en 1988.

- Il y a 75 ans (1949): naissance à Kreuzlingen du clown Pic (Richard Hirzel), connu pour ses numéros de bulles de savon.

Le dicton du jour

«Bon rédeux à Saint-Euloge voit les jeunes lapins à l'auge».

