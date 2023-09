Il reste des couacs à régler sur les F-35A commandés par la Suisse

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le point fort du jour

DROITS FONDAMENTAUX: La Russie et l'Ukraine seront au centre de discussions au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, qui démarre lundi cinq semaines de travaux. Moscou devra faire face à un rapport sur sa situation des droits de l'homme, pour la première fois au menu des Etats membres. Nommée il y a quelques mois, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la Russie Mariana Katzarova doit rendre son premier rapport qui sera discuté le 21 septembre.

Vu dans la presse

ARMÉE: Le constructeur américain Lockheed Martin n'a pas résolu tous les problèmes de ses avions de combat F-35, dont la Suisse a acheté 36 exemplaires, rapportent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. L'appareil doit notamment respecter une distance de sécurité de 40 kilomètres par rapport aux cellules orageuses.

Avec un composant adapté, la restriction peut être levée «d'ici à la livraison à la Suisse ou peu après», déclare dans les journaux un porte-parole de l'armée. Cette distance de sécurité est une mesure de précaution pour les opérations d'entraînement, assure-t-il. Les huit premiers F-35A doivent être livrés à l'armée suisse dès 2027.

TRAVAIL: Les agences de recrutement de personnel ont constaté un déplacement des priorités des cadres supérieurs en faveur de la vie familiale plutôt que de la vie professionnelle, relève lundi la Neue Zürcher Zeitung. Cette évolution oblige les entreprises à s'adapter. Dans la génération des «baby-boomers», il était normal qu'un chef, principalement masculin, subordonne sa vie au travail. Ce n'est désormais plus le cas et pour les hommes et pour les femmes.

SUISSE-UE: Les entretiens exploratoires entre la Suisse et l'Union européenne (UE) doivent reprendre le 21 septembre, indiquent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. L'UE attend du Conseil fédéral qu'il donne un mandat officiel pour de nouvelles négociations à l'issue de ces discussions, selon les journaux.

Le négociateur en chef de l'UE, Maros Sefcovic, a rencontré vendredi dernier son homologue suisse Marcel Stalder à Bruxelles. «Il faut d'abord résoudre les questions institutionnelles, c'est-à-dire les questions centrales comme la libre circulation des personnes, et ce n'est qu'ensuite que l'on pourra négocier sur des thèmes sectoriels», a déclaré M. Stalder à l'issue de la rencontre.

SANTÉ: La caisse maladie Helsana veut un assouplissement de la protection des données pour abaisser les coûts, déclare lundi le directeur de l'assureur, Roman Sonderegger, dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

Cela permettrait d'attirer l'attention des assurés sur le fait qu'ils ne sont pas suffisamment bien soignés ou qu'un examen préalable est nécessaire, ajoute-t-il. Les dispositions actuelles relatives à la protection des données empêchent ces démarches. Or, l'assureur a constaté que les traitements ne correspondaient pas toujours aux directives médicales.

MUSIQUE: Le Valaisia Brass Band a terminé samedi à Birmingham à la deuxième place du British Open, l'un des concours musicaux de brass band les plus prestigieux au monde, s'enthousiasme lundi Le Nouvelliste. Seuls les Anglais du Foden’s Band ont fait mieux que les Valaisans, qui étaient invités à participer à la compétition pour la quatrième fois depuis 2017. Le Valaisia Brass Band avait remporté le concours lors de sa première participation.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): Décès du réalisateur genevois Alain Tanner à l'âge de 92 ans. Reconnu internationalement, il est à l’origine du nouveau cinéma suisse dans les années 1970.

- Il y a 10 ans (2013): mort du généticien Albert Jacquard, militant pour la cause des mal-logés et des sans-papiers.

- Il y a 20 ans (2003): mort de la ministre suédoise des affaires étrangères Anna Lindh, 46 ans, grièvement blessée à coups de couteau en plein centre de Stockholm.

- Il y a 25 ans (1998): le congrès américain ordonne la publication immédiate du rapport du procureur Kenneth Starr sur l'affaire Lewinsky impliquant le président Bill Clinton.

- Il y a 50 ans (1973): coup d'Etat du général Augusto Pinochet au Chili.

- Il y a 95 ans (1928): la première fiction télévisée, «The Queen's Messenger», est diffusée à New York.

Le dicton du jour

«Nuées de septembre, pluies de novembre, gel en décembre».

