Burkinis et seins nus dans le même bain à Lausanne!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les burkinis et les seins nus sont désormais autorisés dans les piscines lausannoises. (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

COÛTS DE LA SANTE: Un comité représenté par des élus du PS et du Centre présente lundi ses arguments en faveur d'un double «oui» aux initiatives sur la santé des deux partis, en votation le 9 juin. Il rappelle que le poids des primes qui continuent d'augmenter fait partie des principales préoccupations de la population suisse et que les familles et la classe moyenne ont besoin d'aide pour faire face à l'explosion des coûts. Il estime que les deux initiatives se complètent et représentent une double pression pour que des mesures soient prises.

PROCES: Le procès d'un chef des Hells Angels s'ouvre lundi devant la Cour pénale de Bâle-Ville. Ce Turc de 36 ans né à Bâle est notamment accusé d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment d'argent, de viols, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ainsi que de corruption et faux dans les titres. Le procès doit durer douze jours.

UNIVERSITES: Après celles de Lausanne et de Genève et les écoles polytechniques, l'Université de Berne a à son tour été occupée dimanche soir par quelques dizaines de manifestants pro-palestiniens. Le mouvement de protestation ne devrait pas s'éteindre immédiatement puisque les activistes genevois ont lancé un appel à la société civile à se joindre au mouvement ce lundi.

ETATS-UNIS: Il a été l'un de ses fidèles lieutenants, mais il a juré sa perte: l'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, est attendu lundi comme le témoin-clé de l'accusation au procès de l'ancien président des Etats-Unis pour paiements dissimulés à une star du X. Après le récit cru livré la semaine dernière par la star de films pornographiques Stormy Daniels sur une relation sexuelle en 2006 avec Donald Trump – qu'il nie – ce témoignage est un autre moment crucial de ce procès historique aux lourds enjeux politiques.

FRANCE: Le parquet prend lundi ses réquisitions contre les trois personnes et les trois sociétés, dont la SNCF, jugées devant le tribunal correctionnel de Paris pour le déraillement meurtrier d'un TGV d'essai en Alsace, survenu au lendemain des attentats meurtriers du 13 novembre 2015. Tout au long des deux mois d'audience, les prévenus se sont renvoyés la responsabilité de l'accident, sans reconnaître la moindre faute.

Trois individus encourent trois ans de prison et 45'000 euros d'amende et trois entreprises 225'000 euros d'amende. Tous sont poursuivis pour homicides et blessures involontaires par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité.

Vu dans la presse

PISCINES: Les burkinis et les seins nus sont désormais autorisés dans les piscines lausannoises. Le règlement des piscines de la ville vaudoise a été adapté, un an après la demande dans un postulat d'autoriser les burkinis, écrit le 24 heures. «La nudité intégrale est interdite. La tenue de bain est obligatoire et peut couvrir ou non le haut du corps», est-il indiqué dans le nouveau règlement.

Jusqu'à présent, la piscine de Bellerive autorisait les femmes à enlever le haut, mais uniquement sur leur linge. Pour se déplacer et nager, elles devaient auparavant se couvrir.

SANTE: Migros est discrètement devenu un spécialiste de l'optique et de l'audition. Quatre ans après l'ouverture de sa première filiale, Misenso se targue d'être le numéro 4 de l'optique suisse, indique Le Temps.

La particularité de ces magasins qui vendent aussi bien des lunettes que des produits pour l'audition, c'est qu'ils se trouvent dans les centres commerciaux Migros ou dans le supermarché même. Misenso compte actuellement environ 200 employés et 20 autres postes sont vacants. Pas moins de 25 filiales, dont six en Suisse romande, existent actuellement en Suisse.

VOTATIONS: Après son échec face à la 13e rente AVS, acceptée lors des votations du 3 mars, Economiesuisse prévoit d'augmenter sensiblement son budget de campagne au cours des cinq prochaines années.

L'association patronale estime qu'un changement stratégique est nécessaire pour améliorer sa crédibilité, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia. Economiesuisse dit vouloir à l'avenir mener des campagnes de votation plus efficaces qui ont une influence sur l'opinion publique.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 13.05.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès de l'actrice et chanteuse américaine Doris Day à 97 ans. Elle elle a accédé à la notoriété grâce à son interprétation du morceau «Que sera, sera» dans le classique d'Alfred Hitchcock, «L'Homme qui en savait trop» (1956).

- Il y a 10 ans (2014): Trois cent un mineurs perdent la vie lors d'une catastrophe minière dans la mine de Soma en Turquie.

- Il y a 10 ans (2014): La Cour de justice de l'UE reconnaît le «droit à l'oubli».

- Il y a 70 ans (1954): Naissance du chanteur australo-irlandais Johnny Logan, double vainqueur du concours Eurovision ("What's Another Year», «Hold Me Now").

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l’écrivain américain Armistead Maupin. Il s'est fait connaître avec ses «Chroniques de San Francisco».

- Il y a 85 ans (1939): Naissance de l'acteur et producteur américain Harvey Keitel ("Pulp Fiction», «Une nuit en enfer").

- Il y a 90 ans (1934): Naissance de l'écrivain zurichois Adolf Muschg ("Cinq discours d’un Suisse à sa nation qui n’en est pas une").

- Il y a 95 ans (1929): Naissance l'inventeur allemand Arthur Scherbius, créateur de la machine de cryptage Enigma.

Le dicton du jour

«Avant Saint-Servais, point d'été»

ro, ats