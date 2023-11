blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Photo d'archives non datée de Maurice Bavaud fournie par Filmkollektiv Zuerich. KEYSTONE

Les points forts du jour

TRAFIC ROUTIER: Une cérémonie marque lundi le percement du tunnel de contournement du village des Evouettes (VS), dans la commune de Port Valais. Très complexe, le chantier a donné du fil à retordre aux ingénieurs. Débutés en 2018, les travaux d'excavation ont été interrompus en mars 2021 durant presque une année pour réaliser études et essais. L'ouverture de l'ouvrage, d'un coût de 134 millions, est prévue en 2025.

TERRORISME: La justice britannique doit prononcer lundi la peine infligée au djihadiste Aine Davis, soupçonné d'appartenir aux «Beatles» de l'Etat islamique. Un des quatre membres des «Beatles», ainsi surnommés en raison de leur accent britannique, a été condamné à la prison à vie aux Etats-Unis. Ces djihadistes sont accusés d'avoir enlevé au moins 27 journalistes et travailleurs humanitaires occidentaux, d'avoir torturé et tué, notamment par décapitation, les journalistes américains James Foley et Steven Sotloff, ainsi que des travailleurs humanitaires Peter Kassig et Kayla Mueller.

Vu dans la presse

TAXES: La Confédération veut plus taxer les achats effectués à l'étranger, rapportent lundi le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung, la Basler Zeitung et le Bund. La ministre des finances Karin Keller-Sutter entend faire passer le montant à partir duquel s'applique la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 300 à 150 francs. Le Conseil fédéral devrait prochainement lancer une consultation à ce sujet, indiquent les journaux. Les détaillants suisses saluent le durcissement prévu de la franchise-valeur.

SALAIRES: Les augmentations de salaire pourraient être supérieures à l'inflation en 2024 en Suisse, «ce qui signifierait une hausse réelle pour les employés», annonce dans Le Temps de lundi Severin Moser, le président de l'Union patronale suisse.

IMPORTATIONS: L'association de défense des animaux de Zurich appelle à un arrêt immédiat des importations de viande de cheval d'Argentine et d'Uruguay, en raison de nouvelles infractions constatées dans sa production en Amérique du Sud, indiquent lundi le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung, la Basler Zeitung et le Bund. Elle demande à la Confédération d'agir, après la constatation des infractions par l'Union européenne (UE).

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) dit être prêt à prendre des mesures, mais ne peut le faire sans le consentement de l'UE. La raison? La Suisse forme un espace vétérinaire commun avec l'UE et les abattoirs sont contrôlés par l'UE.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 85 ans (1938): l'étudiant neuchâtelois Maurice Bavaud est arrêté à Augsbourg pour tentative d'assassinat sur Hitler. Bavaud, 25 ans, originaire de la ville de Neuchâtel, dans l'ouest de la Suisse, a été exécuté dans la tristement célèbre prison de Ploetzensee, à Berlin, après avoir échoué dans sa tentative d'abattre Hitler lors d'un défilé nazi à Munich, le 9 novembre 1938.

Le blog du musée national raconte: posté «au premier rang de la tribune des journalistes pour observer le défilé des chemises brunes, il a l’intention d’abattre Hitler dès qu’il apparaîtra dans son champ de vision. Mais rien ne se passe comme prévu. Hitler est précédé de près par une foule de SA. Il ne marche pas au milieu de la chaussée, mais de l’autre côté de la rue. Et pour couronner le tout, une forêt de mains effectuant le salut nazi fait barrage. Bavaud garde son arme en poche». Il sera arrêté plus tard, dans un train en partance pour Paris.

- Il y a 85 ans (1938): naissance de l'actrice américaine Jean Seberg ("A bout de souffle», «Airport», «Jeanne d' Arc"). Elle est décédée en 1979 à Paris.

- Il y a 120 ans (1903): décès du peintre Camille Pissarro.

Le dicton du jour

«Brumes d'octobre et pluvieux novembre feront ensemble un bon décembre».

bas, ats