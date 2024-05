«D'ici à 2030, les primes augmenteront en moyenne de 4% par an»

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

sda

Les points forts du jour

WIKILEAKS: Deux juges de la haute cour britannique doivent décider lundi à l'issue d'une audience s'ils accordent au fondateur de WikiLeaks Julian Assange un nouveau recours contre son extradition vers les Etats-Unis qui veulent le juger pour une fuite massive de documents et où il encourt jusqu'à 175 ans de prison. Si la demande de l'Australien de 52 ans échoue, il risque d'être rapidement extradé, après cinq ans d'un combat judiciaire érigé en symbole du combat pour la liberté d'informer par ses soutiens.

ÉTATS-UNIS: Le procès de l'ex-président américain Donald Trump pour paiements dissimulés à une vedette du X reprend lundi avec la suite et la fin du contre-interrogatoire par la défense de l'accusateur numéro un, l'ancien avocat personnel et homme de confiance du milliardaire, Michael Cohen. Ce témoin-clé a directement incriminé son ancien patron, affirmant qu'il avait approuvé le paiement de 130'000 dollars à Stormy Daniels pour acheter son silence sur une relation sexuelle qu'elle affirme avoir eue en 2006 avec Donald Trump.

FOOTBALL: La saison entre dans sa phase décisive dans le football suisse. En Super League, les Young Boys de Berne peuvent décrocher le titre national lundi soir. Et en Challenge League, le FC Sion peut obtenir sa promotion dans l'élite.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 20 mai, c'est aujourd'hui la journée mondiale des abeilles. Elle vise à encourager un renforcement des mesures de protection des abeilles et des autres pollinisateurs, qui peuvent contribuer de manière significative à la résolution des problèmes liés à l'approvisionnement alimentaire mondial. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

ASSURANCE MALADIE: L'Union syndicale suisse (USS) s'attend à une poursuite des hausses des primes de l'assurance maladie ces prochaines années, rapporte lundi le site en ligne de Blick. «D'ici à 2030, les primes augmenteront en moyenne de 4% par an», explique au journal Reto Wyss, secrétaire central de l'USS. Pour une famille de quatre personnes, cela représente un bond de 27% d'ici à 2030, a calculé le syndicat en vue des votations du 9 juin sur deux initiatives sur le système de santé. Pour une famille, l'USS table sur des primes à 1600 francs par mois, contre 1300 actuellement. «Pour un adulte seul, la prime passera de 430 à 540 francs», ajoute M. Wyss. Pour ses calculs, le syndicat s'est basé sur des scénarios de la Confédération sur l'assurance de base et le produit intérieur brut.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): décès à Zurich du pilote de Formule 1 autrichien Niki Lauda, triple champion du monde. Il était né en 1949.

- Il y a 10 ans (2014): 118 personnes perdent la vie dans deux attentats à la bombe sur un marché et dans une gare routière de Jos, au centre du Nigeria. L'attentat est imputé à la secte islamiste radicale Boko Haram.

- Il y a 15 ans (2009): suicide de l'actrice franco-britannique Lucy Gordon deux jours avant son 29e anniversaire. Elle avait joué Jane Birkin dans le film «Gainsbourg (vie héroïque)» de Joan Sfar.

- Il y a 40 ans (1984): le peuple suisse rejette à 73% l'initiative sur les banques du parti socialiste, qui vise l'abolition du secret bancaire.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du chanteur britannique Joe Cocker ("You can leave your hat on"). Il est décédé le 22 décembre 2014.

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'entrepreneur autrichien Dietrich Mateschitz, patron de Red Bull.

- Il y a 85 ans (1939): un avion de la PanAm décolle pour le premier vol régulier de courrier aérien au-dessus de l'Atlantique.

- Il y a 225 ans (1799): naissance de l'écrivain français Honoré de Balzac ("La comédie humaine").

Le dicton du jour

«Brouillard de mai, chaleur de juin amènent la moisson à point».

