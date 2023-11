L'escroc de Nestlé et ex-mannequin sort de l'anonymat

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

L'escroc de Nestlé sort de l'anonymat

Le comptable indélicat de Nestlé qui avait en 2020 écopé de 18 mois de prison ferme pour avoir détourné 1,76 million de francs à la multinationale veveysanne sort de l'anonymat.

Lionel Clerc, ancien vice-mister suisse, raconte son parcours rocambolesque dans un livre qui vient de paraître, écrivent les titres du groupe ESH. Dans «Victorieux malgré le démon», le Valaisan, aujourd'hui sorti de prison, relate notamment sa vie de mannequin avant la mise au point avec sa compagne de l'époque de l'escroquerie au sein de Nestlé ainsi que son départ pour le Mexique où il a épousé une star de télénovelas.

Le Café de la Gare a Chêne-Bourg est passé en mains privées

L'avocat Christian Pirker est désormais le propriétaire des lieux, indique la Tribune de Genève. Seul hic, les travaux réalisés par le Canton à l'extérieur et contre le bâtiment présentent des défauts.

Des infiltrations d'eau retardent les travaux nécessaires avant la réouverture de l'établissement. Christian Pirker, qui craint qu'on ne lui reproche d'entraver la finition des travaux, dit envisager de faire un procès.

Les points forts du jour

ITALIE: Plus de 300 présumés mafieux encourent de lourdes peines en Italie au terme d'un maxi-procès de trois ans contre la redoutée 'Ndrangheta, la plus puissante mafia de la péninsule. Au total, près de 5000 ans de prison ont été requis contre 322 accusés. Ce procès porte sur les activités de la famille Mancuso et de ses associés, un important clan de la 'Ndrangheta contrôlant la province de Vibo Valentia.

Anniversaires et jubilés

- Il y a une année (2022): La conférence de l'ONU à Charm El-Cheikh sur le climat (COP27) reconnaît pour la première fois la nécessité d'aider financièrement les pays les plus vulnérables à faire face aux dégâts causés par le réchauffement. Mais elle échoue à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre

- Il y a 25 ans (1998): Début de la construction de la Station spatiale internationale (ISS).

- Il y a 75 ans (1948): Naissance de Barbara Hendricks, soprano suédoise d'origine américaine résidant dans le canton de Vaud.

- Il y a 75 ans (1948): Naissance de l'acteur américain Richard Masur ("The Thing").

- Il y a 80 ans (1943): La police démantèle un émetteur à ondes courtes utilisé par des espions soviétiques à Lausanne. Cinquante agents de l'URSS sont par la suite arrêtés en Suisse.

Le dicton du jour

«A la Saint-Edmond, le temps n'est pas bon»

