Un quart des arbres qui ont grandi entre 2009 et 2022 sont morts, indique l'Office fédéral de l'environnement. IMAGO/Dreamstime

Les points forts du jour

GASTRONOMIE: Le guide Michelin Suisse présente lundi les meilleurs restaurants du pays pour l'année 2024. La cérémonie se déroulera pour la troisième année consécutive au campus de l'Ecole hôtelière de Lausanne. Le millésime 2023 avait mis à l'honneur 138 établissements étoilés.

ACIER: les salariés de Stahl Gerlafingen, l'aciérie soleuroise en difficulté, doivent manifester lundi matin sur la place Fédérale à Berne. La filiale du groupe italien Beltrame pourrait licencier 120 collaborateurs, mettant en danger la survie de l'entreprise. Stahl Gerlafingen a déjà annoncé en mars la fermeture d'une de ses deux lignes de production et la suppression de dizaines de postes, notamment en raison de blocages avec l'UE pour l'exportation.

BIODIVERSITÉ: la 16e conférence de l'ONU sur la biodiversité s'ouvre lundi à Cali en Colombie. C'est le premier rendez-vous de la communauté internationale depuis l'adoption en 2022 d'une feuille de route sans précédent pour sauvegarder la nature. Quelque 12'000 participants dont sept chefs d'Etat sont attendus pour cette conférence qui se tient jusqu'au 1er novembre. Katrin Schneeberger, directrice de l’Office fédéral de l’environnement, représentera la Suisse pour la partie ministérielle.

BD: Christie's expose 50 planches originales de Lucky Luke qui seront mises aux enchères lundi après-midi à Genève. Ces originaux ont une valeur estimée entre 20'000 et 70'000 euros pour chacune. L'événement est d'autant plus important que son créateur, le dessinateur belge Morris, n'avait jamais cédé une planche du «lonesome cowboy».

TENNIS: Les Swiss Indoors de tennis débutent lundi à Bâle, avec trois Suisses engagés dans le tableau principal. Issu des qualifications, l'Argovien Jérome Kym sera le seul Helvète à disputer son 1er tour le jour de l'ouverture. Il défiera le Français Ugo Humbert, 16e joueur mondial, à 14h00 sur le court central. Les autres Suisses Stan Wawrinka et Dominic Stricker entreront en lice mardi dans un tournoi dont la tête de série numéro 1 est le Russe Andrey Rublev.

Vu dans la presse

ENVIRONNEMENT: Le nombre d'arbres dépérissant a crû de 56% en dix ans en Suisse et la forêt pousse plus lentement, alertent lundi La Liberté et Le Courrier. Un quart des arbres qui ont grandi entre 2009 et 2022 sont morts, indique dans le journal l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) en se basant sur son dernier inventaire forestier national (IFN) réalisé à la fin 2022.

«En conséquence, l'accroissement net a diminué de 12,8%, passant de 9,14 millions de mètres cubes par an à 7,96 millions de m3/an», précise Daniela Mangiarratti, de la section dangers naturels de l'OFEV. «L'évolution est différente selon les régions. Ce sont surtout le Jura et le Plateau qui sont fortement touchés».

ASILE: La présidente de la commission des institutions politiques du Conseil national (CIP), Greta Gysin, n'exclut pas «une dénonciation pénale», après les révélations dans la presse sur la lettre que la CIP a envoyée au conseiller fédéral chargé de l'asile, Beat Jans, rapportent lundi la Tribune de Genève et 24 Heures.

La missive, signée par 22 des 23 membres de la CIP, demandait au ministre socialiste d'assister plus souvent aux séances de la commission et de faire preuve de davantage de transparence. «C'est la troisième fois en un mois que des éléments confidentiels de nos séances se retrouvent dans la presse. On ne peut pas travailler sereinement dans ces conditions», ajoute la Verte tessinoise.

UKRAINE: Berne et Kiev ont réglé leur différend sur le plan de paix sur l'Ukraine du Brésil et de la Chine, indique le premier ministre ukrainien Denys Chmygal dans la Neue Zürcher Zeitung de lundi.

Un représentant de la Suisse avait assisté en tant qu'observateur à une réunion du Brésil et de la Chine en marge de l'assemblée générale de l'ONU, provoquant le mécontentement de Kiev. «Nous avons clarifié cette question. C'était un malentendu», précise M. Chmygal. Il ne fait aucun doute que «la Suisse soutient la voie vers la paix sur la base de la charte de l'ONU et du droit international», ajoute-t-il.

INFRASTRUCTRURE: Le stade de la Pontaise ne sera finalement pas rasé, annonce le syndic de Lausanne, Grégoire Junod, lundi dans 24 Heures. Il sera transformé pour s'intégrer dans un vaste projet immobilier. Trois bureaux d'architectes «ont montré qu'on pouvait trouver le volume bâti nécessaire, de l'ordre de 115'000 m, soit 80 à 90 millions de valeurs foncières en densifiant autour du stade», explique M. Junod.

Il est donc possible «de réaliser un quartier relativement dense – on parle de 3000-3500 logements sur toutes les Plaines-du-Loup – avec une excellente qualité d'habitat et bien végétalisé», tout en conservant le stade, poursuit-il. L'ouvrage pourra être «reconverti à des usages multiples, avec une pelouse qui pourrait devenir un espace public», imagine l'élu socialiste.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'acteur américain Burt Lancaster ("Elmer Gantry, le Charlatan», «Le Guépard», «Règlement de comptes à OK Corral"). Il était né en 1913.

- Il y a 30 ans (1994): les Etats-Unis et la Corée du Nord signent à Genève un accord par lequel Pyongyang accepte de stopper son programme nucléaire controversé et de démanteler les installations correspondantes dans un délai de dix ans.

- Il y a 40 ans (1984): décès du réalisateur français François Truffaut, figure majeure de la Nouvelle Vague ("Les Quatre Cents coups», «Jules et Jim», «La nuit américaine"). Il était né en 1936.

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'actuel premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

- Il y a 150 ans (1874): naissance du général Henri Guisan, qui dirigea l'armée suisse de 1939 à 1945.

Le dicton du jour

«À la Sainte-Ursule, le froid recule».

