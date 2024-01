Le port du masque obligatoire est de retour dans les hôpitaux

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Le port du masque obligatoire est de retour dans certains hôpitaux. ats

Les points forts du jour

RETRAITES : Elisabeth Baume-Schneider défend lundi la position du Conseil fédéral sur les deux objets en votation le 3 mars. Tous deux liés aux retraites, ils sont toutefois diamétralement opposés. Les syndicats et la gauche demandent de verser une 13e rente AVS. Le Conseil fédéral y est opposé. L'initiative des Jeunes PLR demande elle d'augmenter l'âge de la retraite à 66 ans, avant de le lier à l'espérance de vie. Là aussi, le Conseil fédéral est opposé, tout comme l'ensemble des partis, à l'exception du PLR.

FOOTBALL : L'Association suisse de football veut rendre les terrains de foot plus durables. Elle lance avec l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et l'Association professionnelle de l'industrie de l'éclairage (FVB), un programme de promotion durable appelé LEDforFOOT. Les communes et les clubs sportifs suisses reçoivent des subventions s'ils équipent les terrains de foot d'éclairage LED à faible consommation d'énergie.

PROCÈS : Le procès de six hommes interpellés en 2017 après le braquage d'un fourgon sur l'A1, près de Nyon, doit s'ouvrir devant la Cour d'assises de Lyon, en France. La moitié des accusés sont toutefois en fuite. Les malfrats avaient raflé un butin record estimé à 40 millions de francs. Les débats sont prévus sur six jours.

Vu dans la presse

COÛTS DE LA SANTE : Les tarifs appliqués par les médecins pour leurs prestations ambulatoires participent aussi à la hausse des coûts de la santé, selon Santésuisse. Un neurologue a par exemple facturé des prestations pour lesquelles il aurait dû travailler 26 heures par jour, écrivent les titres du groupe Tamedia. Plus de 400 médecins ont facturé douze heures ou plus par jour ouvrable. Ces factures sont en général établies en toute légalité, en raison d'un système obsolète qui n'a pas été revu depuis sa création il y a 20 ans. Aujourd'hui, beaucoup de prestations peuvent être effectuées plus rapidement, mais sont toujours remboursées de la même manière.

ASSURANCES : Assura relocalise près d'une centaine de ses employés, qui craignent un licenciement de masse déguisé. Plus de septante employés du Département des prestations travaillant à Lausanne devront quitter leur bureau en février et plus de vingt personnes à Hauterive (NE) devront faire de même en septembre, écrivent les médias ESH. Tous travailleront soit depuis Pully (VD), soit depuis Mont-sur-Lausanne (VD). Assura certifie qu'aucun licenciement n'est prévu, mais reconnaît qu'à terme «l'efficience et les synergies dégagées auront une incidence sur le volume global de l'emploi, au rythme des départs volontaires».

SANTE : Plusieurs hôpitaux rendent le port du masque obligatoire face à la hausse des maladies dues à des virus respiratoires. C'est le cas dans les hôpitaux universitaires de Bâle et Zurich ainsi que dans celui cantonal d'Aarau, indiquent les titres du groupe CH Media. Le port du masque est obligatoire dans les salles d'attente et lors des contacts entre le personnel soignant et les patients dans l'hôpital de Zurich. Une telle obligation n'avait jusqu'à présent encore jamais été décidée en dehors d'une pandémie, déclare Simon Ming de l'Office fédéral de la santé publique.

CARNET NOIR : L'écrivaine vaudoise Annik Mahaim est décédée. Elle s'est éteinte le 17 janvier à 72 ans des suites d'une longue maladie, indique Le Courrier. L'autrice féministe, qui a commencé sa carrière au début des années 1980, laisse derrière elle une quinzaine de romans, nouvelles et essais.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1994) : Décès de l'acteur américain Telly Savalas ("Kojak"). Il était né en 1922.

- Il y a 30 ans (1994) : Décès de l'acteur Jean-Louis Barrault ("Les Enfants du Paradis"). Il avait notamment incarné le faux-monneur valaisan Farinet en 1938 dans un film tiré du roman «Farinet ou la fausse monnaie» de Charles Ferdinand Ramuz.

- Il y a 65 ans (1959) : Naissance de l'actrice américaine Linda Blair ("L'exorciste").

- Il y a 70 ans (1954) : Premier tiercé sur l'hippodrome d'Enghien.

- Il y a 80 ans (1944) : Naissance de l'actrice allemande de cinéma et de théâtre Angela Winkler ("L'Honneur perdu de Katharina Blum», «Le Tambour», «La Provinciale").

- Il y a 95 ans (1929) : Naissance du metteur en scène de cinéma et de théâtre st-gallois Max Peter Ammann. Il a notamment dirigé le département dramatique de la télévision alémanique de 1976 à 1991.

Le dicton du jour

«A la Saint-Vincent, cesse la pluie et vient le vent»

ro, ats