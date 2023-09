blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'écologiste Antonio Hodgers présidera le Conseil d'Etat genevois du 1er juin prochain au 31 mai 2024 (archives). KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Vu dans la presse :

Espionnage d'Antonio Hodgers

Un membre d'une association de commerçants remonté contre le conseiller d'Etat genevois Antonio Hodgers a fait suivre l'élu écologiste par un détective privé, affirme lundi Le Courrier. La surveillance s'est déroulée en été pendant une semaine.

Résultat? Rien de spécial, reconnaît dans le journal le commerçant. Interrogé, M. Hodgers se dit surpris, mais ne souhaite pas répondre à ses allégations en l'état.

Primes d'assurance maladie

85% des Suisses paieraient des primes d'assurance maladie inférieures à celles d'aujourd'hui si elles étaient calculées en fonction des salaires, affirme le parti socialiste, dont les calculs ont été repris lundi par Le Temps, l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

Ce n'est qu'à partir d'un revenu brut de 250'000 francs par an qu'un couple sans enfants verrait sa situation se péjorer. Le système serait le plus favorable aux familles, selon le PS.

Une famille de quatre personnes avec un revenu annuel brut de 140'000 francs payerait ainsi 166 francs par mois, ce qui lui ferait économiser plus de 1000 francs chaque mois.

Une nouvelle hausse des primes de l'assurance-maladie, de 7 à 10%, doit être annoncée mardi.

Poste : après la forêt allemand, la surface agricole de 80 hectares

La Poste n'a pas seulement acheté une forêt dans la région allemande de Thuringe, mais aussi une surface agricole de 80 hectares, rapportent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger.

Or, de tels sites sont recherchés en Allemagne pour accueillir des installations solaires et des parcs éoliens. Une installation de production d'énergie renouvelable est examinée en concertation avec les groupes d'intérêt de la région et sera éventuellement réalisée, indique La Poste dans les journaux.

Mais l'achat des 2400 hectares n'est pas encore sous toit. Le ministère de l'environnement de Thuringe examine son droit de préemption sur une zone de 44 hectares dite de protection de la nature.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018): le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann annonce sa démission pour la fin de l'année. Le PLR bernois, élu au Conseil fédéral en 2010, a occupé le poste de ministre de l'économie.

- Il y a 10 ans (2013): décès de l'ancien conseiller national biennois radical Raoul Kohler.

- Il y a 10 ans (2013): l'équipe américaine Oracle Team USA remporte à San Francisco la 34e coupe de l'America en battant son challenger néo-zélandais Emirates Team New Zealand dans la 19e et ultime course de la finale de l'épreuve de voile.

- Il y a 15 ans (2008): mission historique de la fusée chinoise Longue Marche II-F emportant le vaisseau spatial Shenzhou VII et trois taïkonautes chinois. Le 27, Zhai Zhigang accomplit la première sortie d'un Chinois dans l'espace.

- Il y a 55 ans (1968): naissance de l'acteur et chanteur américain Will Smith ("Men in Black», «I, Robot").

Le dicton du jour

«A la Saint-Hermann, l'hiver se fait pressant».

