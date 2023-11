Ouvrir les magasins le dimanche? «Inapplicable et contre-productif»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

CORONAVIRUS: La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme examine lundi l'interdiction de manifester prononcée par le Conseil fédéral durant la pandémie de Covid-19. Saisie par la Communauté genevoise d'action syndicale, la cour, agissant en première instance, avait estimé en mars 2022 que cette mesure violait la liberté de réunion et d'association. Le gouvernement fédéral avait alors demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.

ASSASSINAT: Un homme accusé d'avoir assassiné une prostituée en septembre 2019 dans son appartement du quartier de Florissant à Genève comparaît à partir de lundi devant le Tribunal criminel cantonal. Il aurait ligoté et étouffé l'«escort-girl» lors d'un brigandage. Le corps de la victime a ensuite été transporté dans une valise jusqu'en France voisine, où il a été brûlé dans une forêt.

Vu dans la presse

TOURISME: La Swiss Retail Federation, l'association des commerces de détail suisses, critique vertement dans la Neue Zürcher Zeitung de lundi la proposition du Conseil fédéral de permettre aux magasins d'ouvrir leurs portes le dimanche dans les quartiers de grandes villes aux affluences touristiques internationales.

L'introduction de telles zones dans les villes est «totalement inapplicable et contre-productive», ajoute-t-elle, soulignant qu'elle n'a pas besoin d'attendre la fin du délai, fixé au 8 mars 2024, pour répondre à la consultation lancée par le Département fédéral de l'économie.

SANTÉ: Le vieillissement de la population ne contribue que peu à l'augmentation des coûts de santé en Suisse, remarquent lundi le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung, le Bund et la Basler Zeitung, citant une étude de la Haute école des sciences appliquées de Zurich. Seuls 15% de la croissance des coûts de la santé peuvent être expliqués par le vieillissement.

En revanche, la moitié des coûts supplémentaires est due à des traitements plus onéreux, soit des médicaments et des thérapies plus chers ainsi que des traitements plus fréquents et plus intensifs. «Notre analyse montre que le plus grand moteur de coûts est cette augmentation des volumes», explique dans les journaux l'économiste Michael Stucki, l'un des auteurs de l'étude.

VIOLENCE: Près de 77% des actes de violence répertoriés à Genève ont lieu entre conjoints et 14% entre un parent et un enfant, selon une étude du Bureau cantonal de promotion de l'égalité et de prévention des violences, relayée lundi par la Tribune de Genève et 24 Heures. Les auteurs sont à 84% des hommes, dont l'âge médian est de 40 ans – 39 ans pour les femmes victimes.

Chez les enfants, la dimension genrée apparaît seulement à l'adolescence. Jusqu'à 12 ans, filles et garçons sont exposés de manière égale aux violences domestiques, mais, à partir de 13 ans, les filles deviennent nettement plus souvent victimes.

PARTI: Le politologue Georg Lutz fait part de ses «doutes» dans La Liberté et Le Courrier de lundi sur la capacité du Mouvement citoyens genevois (MCG) à s'étendre au niveau national. «Le MCG se positionne comme un parti populiste, qui a une orientation de droite en matière de politique migratoire, mais qui a aussi une touche sociale», remarque l'expert.

«En réalité, ceux qui se sentent menacés par la migration votent plutôt UDC, tandis que ceux qui veulent un équilibre social votent plutôt PS». M. Lutz constate encore que la croissance actuelle du MCG est fortement liée à Mauro Poggia, «populaire bien au-delà de son propre parti». Mais «c'est un risque», estime le politologue. «Qu'adviendra-t-il du MCG une fois que M. Poggia ne sera plus là?»

Anniversaires et jubilés

- Il y a 35 ans (1988): naissance de l'actrice française Noémie Merlant.

- Il y a 70 ans (1953): naissance de l'escrimeur et peintre valaisan Jean-Blaise Evéquoz, médaillé de bronze en escrime aux jeux Olympiques de Montréal en 1976.

- Il y a 120 ans (1903): l'Américain George C. Beidler invente la machine à photocopier.

Le dicton du jour

«Si elle n'est pas là à la Saint-Séverin, la neige n'est pas loin».

ats