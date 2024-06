Petite révolution dans le dépistage du cancer de la prostate

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Depuis peu, un nouveau test sanguin pour le dépistage du cancer de la prostate est disponible dans certains cabinets et cliniques suisses. IMAGO/Panthermedia

ATS

Les points forts du jour

ENVIRONNEMENT: Le National se penche lundi sur l'initiative populaire des Jeunes Vert-e-s «pour la responsabilité environnementale». La commission préparatoire s'est montrée critique: le texte porterait trop fortement atteinte à la liberté économique et nuirait à la prospérité de la Suisse. Le Conseil fédéral y est aussi opposé. La gauche tentera elle de faire passer l'initiative ou du moins un contre-projet.

DEFENSE: Le Conseil des Etats se penche lundi sur l'armée et son budget. Le camp bourgeois va réclamer 4 milliards de plus pour la période 2025 à 2028. La chambre pourrait aussi enterrer un projet de fonds pour la sécurité liant dépenses militaires et soutien à l'Ukraine.

Ce fonds temporaire devrait permettre de financer l'ensemble des besoins financiers supplémentaires à partir de 2025 de 10,1 milliards de francs pour la mise à niveau de l'armement de l'armée jusqu'en 2030 ainsi qu'une contribution de 5 milliards pour la reconstruction de l'Ukraine.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Les représentants des gouvernements, patrons et syndicats des 187 membres de l'Organisation internationale du travail (OIT) se retrouvent dès ce lundi à Genève pour la Conférence internationale du travail. Un syndicat russe pourrait être élu dans une semaine au Conseil d'administration de l'institution. Et la première réunion de la coalition mondiale pour la justice sociale est prévue le 13 juin dans le cadre de la réunion.

INDE: Les résultats des élections générales dans la plus grande démocratie du monde doivent être publiés aujourd'hui. Le Premier ministre indien Narendra Modi est en passe d'être reconduit à la tête du pays pour un troisième mandat consécutif. Son parti nationaliste hindou est donné grand vainqueur.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 3 juin, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la bicyclette. Cette journée vise à attirer l'attention sur les avantages de l'utilisation de la bicyclette, un moyen de transport durable simple, abordable, propre et respectueux de l'environnement. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SANTÉ: Depuis peu, un nouveau test sanguin pour le dépistage du cancer de la prostate est disponible dans certains cabinets et cliniques suisses. Le test de Stockholm3 calcule si un cancer de la prostate pouvant être dangereux se développe chez les hommes asymptomatiques, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia.

Le résultat est censé être plus fiable que le dépistage actuel. Selon Jan Sobhani, chef de la clinique d'urologie de Bülach (ZH), une centaine de centres et de cabinets médicaux proposent le test.

UKRAINE: Les entreprises lucernoises doivent payer une taxe de 95 francs pour embaucher un collaborateur ukrainien. Pour engager des personnes bénéficiant du statut de protection S, il faut une autorisation de l'autorité cantonale en charge du marché du travail, rapporte le Blick. Daniel Bussmann, chef d'entreprise, comprend la nécessité du contrôle, mais pas celle de la taxe.

ALLEGATIONS: Les membres du comité du Conseil des Suisses de l'étranger (CSE) ont reçu une lettre s’en prenant au conseiller aux Etats genevois, Carlo Sommaruga, rapporte le Temps. «Nous souhaitons protester contre la position anti-israélienne inacceptable de Carlo Sommaruga», annonce cette missive rendue publique par le site d’information bernois Plattform J, écrit le journal. Le sénateur socialiste est non seulement membre du CSE mais aussi de son comité. L’intéressé n’a aucune intention de partir.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2009): L'acteur américain David Carradine est retrouvé mort pendu dans une chambre d'hôtel de Bangkok. Selon la police, il pourrait s'agir d'un «accident auto-érotique». Il était devenu célèbre dans les années 1970 en tant qu'acteur principal de la série télévisée «Kung Fu». Il était né le 8 décembre 1936.

- Il y a 25 ans (1999): La Serbie approuve le plan de paix du G8.

- Il y a 40 ans (1984): Des membres du groupe séparatiste jurassien Bélier volent la pierre d'Unspunnen, symbole de l'identité bernoise, au musée touristique près d'Interlaken (BE). La pierre sera restituée en 2001 et volée une deuxième fois en 2005, deux semaines avant la fête d'Unspunnen.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'écrivain français Philippe Djian ("37,2° le matin», «Oh...», «Doggy bag").

- Il y a 95 ans (1929): Naissance du généticien suisse Werner Arber, lauréat du prix Nobel de médecine 1978 pour la découverte d'enzymes et leur application en génétique moléculaire.

- Il y a 100 ans (1924): L'écrivain Franz Kafka meurt dans un sanatorium autrichien à l'âge de 40 ans d'une insuffisance cardiaque. Il est considéré comme l'un des représentants les plus importants de la littérature germanophone du XXe siècle. Il a été enterré dans le nouveau cimetière juif de Prague-Strašnice.

- Il y a 125 ans (1899): Décès du compositeur autrichien Johann Strauss fils, le «roi de la valse» ("Le Beau Danube bleu», «La Chauve-souris").

- Il y a 130 ans (1894): Le peuple suisse rejette à plus de 80% l'initiative «Droit au travail» lancée par le parti socialiste.

Le dicton du jour

«A Sainte-Clotilde, de fleur en buisson abeille butine à foison».

