Le personnel du Centre d'impression de Lausanne (CIL) à Bussigny annonce une manifestation lundi en fin de matinée. KEYSTONE

Les points forts du jour

INITIATIVE POPULAIRE: Un comité multipartite lance officiellement ce lundi l'initiative fédérale «Pour la démocratie directe et la compétitivité de notre pays – Contre une Suisse membre passif de l'UE». Surnommé «initiative boussole», ce texte demande le référendum obligatoire pour les traités de droit international. L'adoption dynamique et généralisée de lois étrangères devrait être empêchée par une modification de la Constitution.

MEDIAS: le personnel du Centre d'impression de Lausanne (CIL) à Bussigny annonce une manifestation lundi en fin de matinée. Les collaborateurs du site, dont 72 vont perdre leur travail, protestent contre la volonté de Tamedia de fermer l'imprimerie. Selon eux, des alternatives à la fermeture existent, mais Tamedia les a rejetées.

CANCER DU SEIN: A Genève, des spécialistes du cancer de sein font le point sur la détection tardive de cette maladie chez les femmes de moins de 50 ans. Des patientes ayant reçu ce diagnostic vont livrer leurs témoignages, ouvrant le débat sur les pistes d'amélioration qui peuvent être envisagées.s

GASTRONOMIE: Le guide Gault&Millau présente ce lundi son édition 2025 à Ascona (TI). Il désigne également le cuisinier de l'année. L'an dernier, c'est Silvio Germann, du restaurant Mammertsberg à Freidorf (TG), qui avait été récompensé.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 30 septembre, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la traduction. Cette journée veut souligner l'importance du travail des spécialistes des langues pour unir les nations, faciliter le dialogue, permettre la compréhension et la coopération, favoriser le développement et renforcer la paix et la sécurité dans le monde. La date du 30 septembre marque le décès de Saint-Jérôme, traducteur de la Bible qui fut reconnu saint patron des traducteurs. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

INDUSTRIE DE L'ARMEMENT: L'entreprise aéronautique General Atomics Europe (GAE) a déposé en août une plainte civile contre le groupe d'armement suisse Ruag. Devant le tribunal régional de Munich II, GAE veut obtenir 40 millions d'euros, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. Il est reproché à Ruag d'avoir surévalué sa filiale, Ruag Aerospaces Services, de ce montant.

GAE a acheté la société suisse d'Oberpfaffenhofen en Bavière il y a trois ans et demi. Des pièces d'avion sans valeur auraient été inscrites au bilan à leur valeur à neuf, a déclaré le patron de GAE Harald Robi aux journaux. D'anciens collaborateurs de la filiale ont déclaré qu'on leur avait demandé de minimiser les problèmes. Ruag a rejeté ces accusations.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès de la soprano américaine Jessye Norman à l'âge de 74 ans.

- Il y a 60 ans (1964): Naissance de l'actrice italienne Monica Bellucci ("Malena», «Irréversible», «Matrix").

- Il y a 70 ans (1954): Mise en service du premier sous-marin nucléaire de l'US Navy, l'USS Nautilus.

- Il y a 75 ans (1949): Le dernier avion de ravitaillement atterrit à Berlin-Ouest dans le cadre du pont aérien allié.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de la chanteuse québécoise Diane Dufresne ("J'ai rencontré l'homme de ma vie», «Starmania").

- Il y a 90 ans (1934): Naissance du chanteur et compositeur autrichien Udo Jürgens. Il possédait la nationalité suisse depuis 2007 et vivait à Zumikon (ZH). Il est décédé le 21 décembre 2014 lors d'une randonnée à Münsterlingen (TG).

- Il y a 100 ans (1924): Naissance de l'écrivain américain Truman Capote ("Petit Déjeuner chez Tiffany», «De sang-froid», «Musique pour caméléons"). Il est décédé en 1984.

Le dicton du jour

«À la Saint-Jérôme,Hoche tes pommes.»

