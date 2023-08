Hypothèques et frais : le Surveillant des prix critique l'immobilisme des banques

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

BANQUES ET TAUX D'INTÉRÊT: Les hausses des taux d'intérêt depuis septembre 2022 ne profitent pas à la plupart des clients des banques, remarquent lundi le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung, le Bund et la Basler Zeitung. Quelques établissements financiers ont, certes, augmenté leurs taux d'épargne, mais n'ont rien fait concernant les frais de gestion des comptes et des dépôts de titres.

Le Surveillant des prix Stefan Meierhans critique l'immobilisme des banques dans les journaux: «Si la Banque nationale suisse augmente les taux directeurs, les banques sont très promptes à les adapter à la hausse, par exemple pour les hypothèques. Pour réduire les frais, cela va beaucoup plus lentement».

INTEMPÉRIES: Deux semaines après la violente tempête qui a frappé La Chaux-de-Fonds (NE), la sécurisation des bâtiments endommagés n'est pas encore terminée, prévient dans La Liberté et Le Courrier de lundi le président du conseil communal Jean-Daniel Jeanneret.

«Même si la ville est propre et semble 'normale', si l'on n'est pas attentif, il y a encore beaucoup d'éléments d'infrastructures ou de bâtiments instables et fragiles en hauteur représentant un certain risque». Et le danger existe aussi dans la forêt, ajoute-t-il. «Plus de 700 hectares sont touchés de manière importante. Il faudra beaucoup de temps pour la sécuriser».

INTEMPÉRIES et ÉOLIENNES: Alors que La Chaux-de-Fonds (NE) a subi de gros dégâts après le passage d'une tempête avec des vents soufflant à plus de 200 km/h, des experts assurent lundi dans ArcInfo que les éoliennes sont très solides. «Elles résistent, par exemple, aux ouragans dans les îles tropicales», explique l'ingénieure Florence Schmidt, responsable de la réalisation du parc éolien de Sainte-Croix (VD). Mais il faut les arrêter lorsque le vent est trop fort. «Sinon, elles produisent trop d'électricité et ça casse», précise Ulrich Münch, qui est à la tête de Vento Ludens, à Yverdon-les-Bains (VD). «A partir de 100 km/h, [une éolienne] commence à réduire sa prise au vent. A 120 km/h, elle n'en offre presque plus et s'arrêtera de produire», souligne Mme Schmidt.

MÉDICAMENTS: Les mesures de court terme prises par les autorités suisses pour lutter contre la pénurie de médicaments n'ont pas changé la donne, affirme lundi Le Temps, qui relève que près de 700 produits et dosages différents viennent encore à manquer.

Et désormais tous les types de médicaments sont concernés par la pénurie, «que ce soient les antidiabétiques, les remèdes pour l'hypertension, les opioïdes ou encore les antibiotiques», indique dans le journal Martine Ruggli-Ducrot, présidente de pharmaSuisse, l'association faîtière des pharmaciens. «C'est cela qui est nouveau».

SANTÉ: Seuls 20'000 patients ont accepté d'ouvrir un dossier électronique, constatent lundi le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung, le Bund et la Basler Zeitung. Plus de 99% y ont renoncé, y compris le ministre de la santé Alain Berset, ce qui provoque des interrogations des journaux. «

Le président de la Confédération Berset prévoit d'ouvrir un dossier [électronique] de patient lorsqu'il pourra le faire de manière publique», leur répond sa porte-parole. Ce sera probablement le cas, lorsque le dossier électronique pourra être ouvert plus facilement en ligne dans toute la Suisse, ajoute-t-elle.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1998): 224 personnes sont tuées dans des attentats à la bombe quasi simultanés contre les ambassades américaines de Nairobi, au Kenya (213 morts et plus de 5000 blessés), et de Dar es Salaam, en Tanzanie (11 morts). Une organisation islamiste, «l'armée de libération des lieux saints», a revendiqué ces attaques.

- Il y a 65 ans (1958): naissance du musicien de rock britannique Bruce Dickinson, chanteur du groupe «Iron Maiden».

- Il y a 75 ans (1948): naissance de l'ancien conseiller national Hans-Jürg Fehr, ancien président du parti socialiste suisse.

- Il y a 80 ans (1943): naissance de l'homme politique égyptien Mohammed Badie, guide suprême des Frères musulmans égyptiens depuis 2010.

- Il y a 85 ans (1938): naissance de la militante anti-nucléaire australienne Helen Caldicott, ex-présidente de «Physicians for Social Responsibility» et fondatrice de «Women's Action for Nuclear Disarmament».

- Il y a 95 ans (1928): naissance de l'actrice et chanteuse suisse Helen Vita, considérée comme la reine de la chanson insolente allemande. Elle a tourné dans une soixantaine de films, dont «Lili Marleen» (1981) ou «Berlin Alexanderplatz» (1980) de Rainer Werner Fassbinder. Elle est décédée en 2001.

Le dicton du jour

«Qui veut avoir du bon moût, laboure sa vigne en août».

