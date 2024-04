blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'Union patronale suisse (UPS) veut toujours relever l'âge de la retraite en Suisse à 66 ans, malgré l'échec d'une initiative populaire sur le sujet en mars. (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: La présidente de la Confédération Viola Amherd entame lundi une visite de deux jours en Autriche, traditionnellement le premier État dans lequel le chef d'Etat suisse se rend après son élection. Le voyage doit permettre de rattraper la visite qui était initialement prévue en janvier. Cette tradition, reflet des liens étroits qui unissent les deux États alpins, vise à garantir des échanges réguliers au plus haut niveau entre les deux gouvernements.

DIPLOMATIE: Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est en visite officielle lundi et mardi en Chine, partenaire diplomatique et économique clé de Moscou. Depuis le déclenchement de l'assaut russe en Ukraine en février 2022, les relations entre Moscou et Pékin se sont largement renforcées, tous les deux dénonçant l'hégémonie occidentale sur la scène internationale. Ce déplacement de M. Lavrov s'inscrit dans ce rapprochement.

ASTRONOMIE: Une éclipse totale du Soleil se produira lundi en Amérique centrale et en Amérique du Nord. Un tel événement n'a lieu en moyenne qu'une fois tous les 18 mois, mais, en raison de sa trajectoire d'ombre centrale relativement bonne, il devrait être perçu cette fois-ci par un nombre particulièrement élevé de personnes. Rien qu'aux Etats-Unis, plus de 30 millions de personnes vivent dans la zone où l'éclipse totale sera visible durant quelques minutes.

Vu dans la presse

RETRAITES: L'Union patronale suisse (UPS) veut toujours relever l'âge de la retraite en Suisse à 66 ans, malgré l'échec d'une initiative populaire sur le sujet en mars, rapportent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

L'âge de la retraite doit d'abord être augmenté de six mois, puis à nouveau de six mois, déclare dans les journaux le président de l'UPS, Severin Moser. Selon lui, il n'est actuellement pas réaliste de faire passer directement l'âge de la retraite à 67 ans. Au début mars, les Suisses ont balayé par 74,7% des voix une initiative similaire des Jeunes PLR, qui visait à relever l'âge de la retraite à 66 ans, puis de le lier à l'espérance de vie. Cet automatisme a été dissuasif, estime M. Moser.

ÉNERGIE: Les objectifs de la loi sur l'approvisionnement en électricité, soumise à votation en juin, sont ambitieux mais réalisables, assure une étude, citée lundi par la Neue Zürcher Zeitung. Le projet de loi prévoit que la Suisse produise 35 térawattheures d'électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici à dix ans. Il est réalisable d'un point de vue technique, économique et écologique, avec des investissements annuels de 1,4 à 1,7 milliard de francs, estime l'étude dirigée par l'université de Genève.

Selon le scénario de cette dernière, le photovoltaïque représente la plus grande augmentation de production électrique. Il ressort également de l'étude que la majorité des Suisses rejettent les importations d'énergie et souhaitent une indépendance énergétique.

ÉNERGIE: Les citoyens ne devraient vraisemblablement pas se prononcer sur le projet de centrale à gaz de réserve prévu par le groupe électrique Axpo à Muttenz (BL), rapportent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Le gouvernement de Bâle-Campagne a prévu une procédure d'autorisation ordinaire.

Le collectif de la grève du climat appelle à s'opposer au projet. La centrale à turbines de gaz doit être alimentée, à terme, en eMethanol, donc sans émissions de CO2, selon Axpo. Mais, en raison de disponibilité encore limitée d'eMethanol, elle fonctionnera aux carburants fossiles dans un premier temps.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): une avalanche touche 16 personnes près de Saas-Fee (VS), en dehors des pistes balisées. Toutes ont pu être miraculeusement retrouvées vivantes.

- Il y a 75 ans (1949): naissance du réalisateur britannique John Madden, lauréat de l'Oscar du meilleur film en 1998 pour «Shakespeare In Love».

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'acteur français Jean Benguigui ("Les Fugitifs», «Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre").

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'écrivain allemand Christoph Hein ("L'ami étranger").

- Il y a 95 ans (1929): naissance du chanteur et acteur belge Jacques Brel ("Amsterdam», «Ne me quitte pas"). Il est décédé le 9 octobre 1978.

- Il y a 120 ans (1904): la France et le Royaume-Uni signent l'entente cordiale.

Le dicton du jour

«Mars gris, avril pluvieux, font l'an fertile et plantureux».

bas, ats