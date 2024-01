blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Avec ses sécheresses à répétition et ses périodes de précipitations intenses, l'année 2023 pourrait bien préfigurer le climat de la Suisse dans le futur. (image d'illustration) KEYSTONE

Les points forts du jour

PROCES: Le procès en première instance de l'ex-ministre gambien de l'Intérieur Ousman Sonko s'ouvre ce lundi au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. Le Ministère public de la Confédération reproche à cet homme de 54 ans plusieurs crimes contre l'humanité.

La liste des chefs d'accusation comprend notamment l'assassinat, les viols répétés, la torture répétée ou la séquestration aggravée. Ils se répartissent en cinq volets qui s'étendent de janvier 2000 à septembre 2016, date à laquelle Ousman Sonko a été limogé de son poste de ministre de l'Intérieur.

MEDIATION: Le nouveau bureau de la médiation ouvre ses portes ce lundi au Palais de justice à Genève. Il vise à offrir une alternative gratuite à la procédure judiciaire pour résoudre des litiges et pourra être consulté pendant une procédure judiciaire ou avant de saisir la justice.

Les médiatrices et médiateurs assermentés seront présents tous les jours de la semaine pour accueillir toutes les parties désireuses d'explorer les avantages de la médiation dans un cadre confidentiel et impartial. Une inauguration officielle du bureau de la médiation est prévue en mars ou en avril prochain.

Vu dans la presse

CLIMAT: Avec ses sécheresses à répétition et ses périodes de précipitations intenses, l'année 2023 pourrait bien préfigurer le climat de la Suisse dans le futur, estime le météorologue Olivier Duding, prévisionniste à MétéoSuisse, dans une interview à La Liberté et au Courrier.

La quantité de précipitations ne devrait pas changer par rapport à aujourd'hui, mais elles seraient moins bien réparties sur l'ensemble de l'année. L'été pourrait être marqué par de longues périodes sèches et ensoleillées.

UKRAINE: La société de trading suisse Vivalon aurait acheté à la Russie du blé de contrebande en provenance d'Ukraine. Le cargo «San Cosmas» transportait 11'500 tonnes de blé, écrit la Neue Zürcher Zeitung, qui a notamment suivi l'itinéraire du cargo. Selon la NZZ, le négociant en céréales de l'Etat russe (GSO) a chargé la société russe NSK de charger les 11'500 tonnes de blé en Crimée.

Vivalon aurait acheté exactement la même quantité de blé à NSK en tant qu'exportateur. La Russie apparaît sur les documents comme pays d'origine. L'entreprise basée à Zoug assure qu'elle n'était pas encore impliquée dans la transaction au moment du chargement. Elle affirme avoir acheté les céréales en Egypte – après que des problèmes soient survenus entre l'acheteur initial et le vendeur.

IMMOBILIER: Le banquier genevois Jacob Safra va dépenser 60 millions de francs pour agrandir la villa «Hauterive» à Cologny (GE), révèle la Tribune de Genève. Il avait déboursé en 2021 environ 57 millions de francs pour acquérir ce domaine, qui appartenait à la famille de l'ancien roi Fahd d'Arabie saoudite. L'Etat de Genève a donné son feu vert en octobre au projet, qui inquiète les associations de défense du patrimoine. La villa avait appartenu au XIXe siècle au président de la Confédération Gustave Ador.

ENTREPRISE: L'assureur suisse Axa a supprimé tous les titres de son organigramme. Il n'y a plus de directrices et de vice-présidents, indique le Blick. L'entreprise a également adapté son système salarial: le bonus est désormais fixé dans le contrat de travail et la part variable est identique pour tous les collaborateurs d'un même niveau. L'objectif est que tous les collaborateurs se rencontrent sur un pied d'égalité. L'assureur a redéfini 13 niveaux de responsabilité et 450 profils de poste.

ENERGIE: La compensation financière décidée par le Conseil fédéral pour les centrales électriques de réserve n'a pas encore eu l'effet escompté. Le groupe électrique Alpiq ne participera pas à l'appel d'offres pour les contrats destinés à remplacer en 2026 ceux des trois centrales de réserve existantes, annoncent les journaux alémaniques du groupe Tamedia.

Axpo n'a pas encore pris de décision, tout comme le Groupe E, qui exploite actuellement la centrale de réserve de Cornaux (NE). Quant au groupe lucernois CPH Chemie + Papier, il estime que la décision du Conseil fédéral est arrivée trop tard. En annonçant ces compensations des coûts peu avant Noël, le Conseil fédéral voulait éviter qu'aucun investisseur ne se présente pour l'appel d'offres, qui est en cours jusqu'à mi-février.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Des milliers de partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro prennent d'assaut le Palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême, une semaine après l'investiture du chef de l'Etat de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Ils contestaient la défaite de l'ancien président d'extrême droite.

- Il y a 65 ans (1959): Fidel Castro entre dans La Havane, parachevant la victoire de la révolution communiste à Cuba

- Il y a 65 ans (1959): Charles de Gaulle devient le premier président de la Cinquième République en France.

- Il y a 65 ans (1959): Naissance du batteur australien Paul Hester, qui avait notamment fondé le groupe pop Crowded House dans les années 1980. Il est décédé en 2005.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l'écrivain américain Terry Brooks, auteur de romans de fantasy (la série «Shannara").

- Il y a 85 ans (1939): Naissance de la créatrice de mode américano-vénézuélienne Carolina Herrera.

- Il y a 700 ans (1324): Décès de l'explorateur vénitien Marco Polo.

Le dicton du jour

Temps de Saint-Lucien, temps de chien.

