Plus d'un millier de Suisses se sont fait usurper leur identité

Les points forts du jour

PARLEMENT: Les élus fédéraux retrouvent les bancs du Parlement dès lundi pour la session d'automne, avec des sujets importants au programme. Le National doit notamment se prononcer sur le financement de l'UNRWA. Le Conseil des Etats empoignera, quant à lui, l'initiative populaire des Jeunes Vert-e-s «pour la responsabilité environnementale».

SCIENCES: Les lauréats des prix Balzan 2024 sont annoncés lundi à Milan. Chaque prix est doté de 750'000 francs, dont la moitié doit être investie dans un projet de recherche mené par de jeunes chercheurs. Cette année, quatre récompenses seront remises dans les disciplines suivantes: justice réparatrice, histoire des sciences modernes et contemporaines, mécanismes biologiques du vieillissement et «matériaux nanoporeux pour les applications environnementales».

ENSEIGNEMENT: La conseillère d'Etat fribourgeoise Sylvie Bonvin-Sansonnens présente lundi les résultats de l'enquête sur le temps de travail des enseignants, qui a été conduite durant toute l'année 2023. Au total, 84,7% des enseignants y ont contribué, soit 4100 personnes, ce qui constitue un taux de participation «exceptionnel». Pour mémoire, il s'agissait de recueillir des informations en termes d'horaires, d'activités et de charge de travail en vue de la révision du règlement relatif au personnel enseignant.

DROITS FONDAMENTAUX: Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunit dès lundi à Genève pour cinq semaines de travaux. Cette session sera la dernière avant le retour de la Suisse comme membre de l'enceinte, après six ans où elle ne figurait pas parmi les 47 Etats votants. Au centre des discussions de la session, la situation en Russie et au Soudan sera abordée.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 9 septembre, c'est aujourd'hui la journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques. Elle vise à sensibiliser au sort de millions d'enfants vivant dans des pays touchés par un conflit. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

CRIMINALITÉ: Plus d'un millier d'usurpations d'identité ont eu lieu en Suisse depuis la fin août 2023, avertissent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Même les autorités de poursuite pénale se disent stupéfaites par ce nombre élevé, ajoutent les journaux. Rien que dans le canton de Genève, 559 plaintes pour usurpation d'identité ont été déposées. Dans celui de St-Gall, ce sont 532 plaintes qui ont été répertoriées et 306 en Argovie.

Les criminels utilisent souvent des identités étrangères pour acheter des marchandises en ligne. Ils interceptent les paquets avant leur réception ou les font livrer à un autre endroit. Les victimes reçoivent ensuite la facture. L'usurpation d'identité est un délit en Suisse depuis septembre 2023.

Les conseils de la police Protégez vos données privées, surtout sur les réseaux sociaux.

Faites preuve de vigilance avec les données sensibles comme les dates de naissance, les numéros de téléphone ou les adresses e-mail.

Assurez-vous de la fiabilité du site internet avant de remplir un formulaire en ligne.

En cas de perte ou de vol de vos papiers d’identité, signalez-le immédiatement à la police.

Si vous êtes victime d’usurpation d’identité, déposez une plainte à la police sans tarder.

Source: votrepolice.ch Montre plus

MÉDIAS: Le transfert de Genève à Ecublens (VD) du service de l'actualité de la RTS va commencer en juin prochain, révèlent lundi La Liberté et Le Courrier. «Il y aura plusieurs vagues de déménagements successifs», précise dans les journaux Marco Ferrara, porte-parole de la radio-télévision publique.

Au terme d'une opération qui prendra des mois, ce sont 850 personnes qui travailleront pour la RTS dans l'Ouest lausannois. Avec ce déménagement, «nous réduisons de 30% nos surfaces et nos coûts d'exploitation dans la même proportion», ajoute-t-il. Pour ce changement de lieu de travail de plusieurs centaines de personnes, dont 250 de canton, la RTS va résilier les contrats des employés concernés et leur en proposer un nouveau. «La modification de contrat [...] ne concerne que le lieu de travail», assure le porte-parole.

ENVIRONNEMENT: Le chef de l'organisation de protection de l'environnement WWF, Thomas Vellacott, s'oppose lundi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler à la limitation du droit de recours des associations. «Que l'on qualifie de non démocratique l'examen de l'application des lois est extrêmement étrange», lâche-t-il.

Selon lui, les organisations environnementales sont la cible d'un combat culturel chargé d'idéologie. La grande majorité des oppositions proviennent de particuliers, assure-t-il, soulignant que, sur les 750 projets d'énergie renouvelable réalisés entre 2010 et 2020, seuls 62 recours ont été déposés par des organisations de protection de l'environnement.

SANTÉ: Les deux tiers des grossesses sont désormais à risque à Genève, rapportent lundi la Tribune de Genève et 24 Heures, reprenant une analyse des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Cette classification n'équivaut pas systématiquement à une complication, tempère dans les journaux la professeure Begoña Martinez de Tejada, médecin-cheffe du service d'obstétrique des HUG.

«Cela signifie que des facteurs de risque existent et qu'il faut un suivi spécifique pour éviter les complications ou du moins diminuer leur sévérité», ajoute-t-elle. Le facteur principal de cette classification est l'augmentation de l'âge des femmes au moment de la grossesse. Dès 35 ans, elles entrent dans la catégorie à risque. Le surpoids est également un facteur de risque.

MUSIQUE: Le Brass Band valaisan 13 Etoiles a remporté samedi le prestigieux concours musical British Open, devançant 17 formations britanniques pour sa première participation, relate lundi Le Nouvelliste. C'est la deuxième fois seulement depuis que la compétition est ouverte aux ensembles non britanniques, qu'une formation d'Europe continentale s'impose dans la mère patrie du brass band. La première à avoir réussi cet exploit était le Valaisia Brass Band en 2017, un autre ensemble musical valaisan.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): décès du photographe suisse Robert Frank à l'âge de 94 ans à Inverness (Canada). Il était surtout connu pour son livre «Les Américains», chef-d'oeuvre en noir et blanc de portraits publiés à la fin des années 50. Il avait reçu le Swiss Press Photo Lifetime Achievement Award.

- Il y a 25 ans (1999): naissance de l'auteur-compositeur-interprète français Bilal Hassani.

- Il y a 65 ans (1959): naissance du compositeur français Eric Serra, compositeur attitré des films de Luc Besson, notamment «Le Grand Bleu» qui lui vaut un César en 1989.

- Il y a 210 ans (1814): le nouveau pacte fédéral est adopté en Suisse. Il a été en vigueur jusqu'à la constitution fédérale de 1848.

Le dicton du jour

«Septembre emporte les ponts ou tarit les fontaines».

