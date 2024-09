Les primes maladie vont encore augmenter l'an prochain

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'association des caisses maladie Santésuisse prévoit une augmentation des primes de 5% pour l'année prochaine. KEYSTONE

Les points forts du jour

PRESIDENTIELLE: Deux mois avant l'élection, les deux candidats à la présidence des Etats-Unis, Kamala Harris et Donald Trump, se livreront à un premier débat télévisé mardi soir à 21h00, heure de New York (03h00 mercredi en Suisse), sur la chaîne ABC.

Un débat très attendu, dans un contexte tendu, sur le plan international mais aussi de la politique intérieure. Selon les derniers sondages, Harris et Trump seraient au coude-à-coude.

Vu dans la presse

SANTE: L'association des caisses maladie Santésuisse prévoit une augmentation des primes de 5% pour l'année prochaine. Elle se base sur l'augmentation des coûts de la santé de 4,8 % par assuré au cours des sept premiers mois de cette année, rapportent les journaux du groupe Tamedia. Pour le deuxième semestre, Santésuisse s'attend à une croissance un peu plus faible. Selon l'association, les augmentations de tarifs dans le domaine hospitalier et les coûts plus élevés des médicaments devraient se répercuter sur les primes. Santésuisse constate à nouveau de grandes différences entre les cantons.

SECURITE: Le Valais a engagé un stagiaire menaçant la sécurité du pays, écrit le Temps. Pour liquider de très nombreux dossiers en retard, le Service cantonal de la population et de la migration (SPM) a notamment misé sur du personnel temporaire ces dernières années. Ces employés avaient accès au système du service et donc à des données sensibles et strictement personnelles. Or, l’une de ces personnes «menaçait la sécurité de la Suisse», selon Fedpol, l’Office fédéral de la police. Informé, le canton a mis fin au stage.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): démission du président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, après avoir embrassé contre son gré sur la bouche la joueuse espagnole Jenni Hermoso lors de la cérémonie de remise des prix de la Coupe du monde de football féminin.

- Il y a un an (2023): le tunnel routier du Gothard est fermé dans les deux sens pendant plusieurs jours en raison d'une fissure dans le plafond. Des morceaux de béton sont tombés sur la route. Personne n'a été blessé.

- Il y a un an (2023): la tempête Daniel frappe la côte est de la Libye, provoquant des inondations amplifiées par la rupture de deux barrages en amont de la ville de Derna (est), qui ont fait des milliers de morts et disparus et plus de 40'000 déplacés.

- Il y a 50 ans (1974): indépendance de la Guinée-Bissau.

- Il y a 50 ans (1974): naissance de l'acteur et producteur américain Ryan Phillippe ("Souviens-toi... l'été dernier», «Sexe intentions").

- Il y a 60 ans (1964): naissance de l'entrepreneur chinois Jack Ma, fondateur du site en ligne marchand Alibaba et du site d'enchères en ligne Taobao. Il a également été propriétaire du journal South China Morning Post.

Le dicton du jour

«À la Sainte-Inès, travaille sans cesse».

