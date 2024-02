Un politicien argovien s'exhibait au bord de l'Aar devant des mineures

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

LOGEMENTS: Le conseiller fédéral Guy Parmelin donne mardi une conférence de presse après la deuxième table ronde sur la pénurie de logements. Des représentants des cantons, des villes et des communes ainsi que du secteur de la construction et de l'immobilier, discuteront du plan d'action sur la pénurie de logements, qui a été élaboré depuis la première rencontre.

TABAC: Il y a deux ans jour pour jour, le peuple et les cantons acceptaient dans les urnes l'initiative «Enfants sans tabac». Mais sa mise en œuvre conforme à la Constitution est en danger, estiment une série d'expertes et d'experts dans les domaines du droit, de la publicité, de la santé et de la prévention. Ils expliqueront devant la presse pourquoi, à leurs yeux, la révision de la loi sur les produits du tabac risque d'échouer et ce que cela signifie pour la protection des enfants et des jeunes.

SUISSE-UE: Le projet de mandat de négociations sur les futures relations entre la Suisse et l'UE suscite des discussions au Parlement. La Commission de l'économie du Conseil national doit prendre position devant les médias sur le projet du Conseil fédéral, encore en consultation.

Les cantons sont en principe favorables à de nouvelles négociations et la majorité de la Commission de politique extérieure du Conseil national s'est également rangée derrière les plans du Conseil fédéral. La Commission de politique extérieure du Conseil des Etats n'a pas encore pris position.

FOOTBALL: Les Ligues européennes repartent cette semaine. En Ligue des champions, Copenhague face à Manchester City et Leipzig face au Real Madrid ouvrent les feux. Tenants du titre, les Mancuniens avec le Suisse Manuel Akanji ne devraient pas trop souffrir contre le champion danois.

Vu dans la presse

JUSTICE: Un politicien argovien est accusé d'actes sexuels multiples sur un enfant et d'exhibitionnisme dans le canton de Soleure. L'homme aurait par le passé siégé au Grand Conseil et été candidat au Conseil national l'automne dernier, écrit l'Aargauer Zeitung. Ce Suisse aujourd'hui âgé de 54 ans «s'est dénudé et a harcelé des filles et des jeunes femmes pendant des années au bord de l'Aar dans le Niederamt», précise le journal.

Il est accusé de s'être dénudé dans 35 cas entre 2017 et 2022 devant des filles et jeunes femmes mineures. Le prévenu a partiellement avoué les faits, a indiqué lundi le ministère public.

CRIMINALITE: L'opération Trojan Shield menée par la police fédérale américaine (FBI) a donné lieu à des procédures pénales en Suisse. Le ministère public argovien a enquêté sur un présumé baron de la drogue suite à l'opération de police, indiquent les titres du groupe alémanique CH Media.

L'homme a été arrêté en 2022 avant d'être mis en détention provisoire. L'avocat du présumé baron de la drogue dénonce une manoeuvre de tromperie du FBI contraire aux principes juridiques européens et suisses.

JUSTICE: L'ancien ministre algérien de la défense, Khaled Nezzar, aujourd'hui décédé, hante toujours la justice suisse. Peu avant son décès, il avait demandé la récusation du juge appelé à présider son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, indique Le Temps. Le Tribunal pénal fédéral a, dans un arrêt daté du 20 novembre, rejeté cette demande, aucune partialité du juge n'ayant été décelée.

Khaled Nezzar aurait dû être jugé bientôt en Suisse. Mais son décès survenu le 29 décembre a mis un terme à la procédure qui aura duré douze ans. Sans doute au grand soulagement de la diplomatie helvétique qui a toujours craint les retombées politiques de ce dossier explosif, relève le journal.

LA POSTE: Le propriétaire d'une librairie bernoise a obtenu gain de cause contre l'augmentation des tarifs de La Poste. Son cas devrait intéresser quelque 5200 entreprises dans toute la Suisse, écrivent les titres alémaniques du groupe Tamedia.

Les tarifs d'expédition pour les petites entreprises qui envoient moins de 5000 colis par an ont augmenté en janvier. Pour le libraire, cela aurait représenté des coûts supplémentaires de plus de 10'000 francs par année. Après un premier refus, La Poste a accepté qu'il forme une communauté d'expédition avec la librairie bernoise Haupt.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 45 ans (1979): Naissance de l'extrémiste de droite norvégien Anders Behring Breivik. Il a tué 77 personnes en juillet 2011 en faisant exploser une bombe près du siège du gouvernement à Oslo, puis en ouvrant le feu sur un camp d'été de la Jeunesse travailliste sur l'île d'Utøya. Il a été condamné l'année suivante à la peine maximale d'alors, soit 21 ans de prison avec possibilité d'extension.

- Il y a 50 ans (1974): Expulsion d'URSS de l'écrivain Alexandre Soljenitsyne.

- Il y a 50 ans (1974): Naissance du chanteur britannique Robbie Williams, ("Let Me Entertain You», «Feel"), ancien membre du groupe Take That).

- Il y a 65 ans (1959): Fidel Castro devient Premier ministre à Cuba, remplaçant le régime de Batista.

- Il y a 65 ans (1959): La première poupée Barbie est lancée sur le marché américain.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l'animateur américain Jerry Springer, célèbre pour ses émissions controversées émaillées de jurons, vulgarités et altercations physiques. Il est décédé le 27 avril 2023.

- Il y a 85 ans (1939): Naissance de la chasseuse de nazis allemande Beate Klarsfeld.

Le dicton du jour

«De Sainte-Béatrice la nuée assure six semaines mouillées»

