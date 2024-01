blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'animateur français Arthur attaque en justice Nespresso. (archives) Imago

Les points forts du jour

WEF 2024: La présidente de la Confédération Viola Amherd ouvre ce mardi officiellement le Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR). Suivront le même jour des discours du Premier ministre chinois Li Qiang, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

RETRAITES: Le comité interpartis «NON à l'initiative sur les rentes» lance sa campagne contre le texte des Jeunes PLR. Celui-ci veut augmenter l'âge de la retraite à 66 ans pour tous et toutes puis le lier ensuite à l'espérance de vie. Le comité comprend des représentants de l'UDC, du PS, du Centre, des Verts et des Vert'libéraux.

Vu dans la presse

JUSTICE: L'animateur français Arthur attaque en justice Nespresso. Lui et d'autres créanciers d'Ethical Coffee, une firme dont il était l'un des actionnaires de poids, réclament 280 millions de francs de dommages et intérêts, indiquent les titres romands du groupe Tamedia.

Cette plainte auprès de la justice vaudoise intervient après que la société Ethical Coffee, tombée en faillite, n'a pas pu commercialiser ses capsules en Suisse pendant trois ans suite à une action en justice de Nespresso. Cette dernière a indiqué n'avoir aucun commentaire à faire sur la plainte en dommage et intérêts.

PARTIS: La discussion entre la direction du PS et le conseiller aux Etats socialiste Daniel Jositsch à propos de l'élection au Conseil fédéral n'a pas eu lieu. Depuis le 13 décembre, il n'a eu aucun contact avec la direction du groupe parlementaire et du parti, indique le groupe alémanique CH Media.

Le Zurichois reste membre du groupe PS et la collaboration est toujours bonne, a déclaré la coprésidente du groupe Samira Marti. Daniel Jositsch, qui avait obtenu 70 voix lors de l'élection au Conseil fédéral sans qu'il ne soit un candidat officiel, avait annoncé des entretiens de clarifications avec la direction du groupe parlementaire et éventuellement du parti.

CRIMINALITE: L'ex-détenu le plus connu de Suisse Brian Keller a déclenché une opération de police à Zurich dimanche dernier. Il aurait, à l'aide d'un couteau, menacé un ami devant la porte de son logement, indique le Blick. Brian Keller avait déjà menacé de tuer cet homme et appelé à la violence à son égard dans deux vidéos que la SRF et le Blick ont pu consulter. L'ancien détenu affirme qu'il s'agissait seulement de la promotion pour un combat de boxe. L'homme menacé estime qu'il ne s'agit que d'une excuse.

ENTREPRISES: Le relieur industriel singinois Schumacher AG a déposé le bilan. Une demande de mise en faillite a été déposée et une quarantaine d'employés occupant 35 postes en équivalent plein-temps vont se retrouver à la rue, écrit La Liberté. Ils ne bénéficieront pas de plan social, faute de moyens financier suffisants. Cette faillite met un point final à une saga industrielle commencée en 1840.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): la police italienne arrête le mafieux le plus recherché du pays, Matteo Messina Denaro, dans une clinique privée de Palerme. Le chef de la Cosa Nostra sicilienne était en fuite depuis trois décennies. Condamné par contumace à la prison à vie pour plusieurs meurtres, il est décédé le 25 septembre 2023 à l'âge de 61 ans dans un hôpital, d'un cancer du côlon.

- Il y a un an (2023): décès de l'actrice italienne Gina Lollobrigida, l'une des grandes icônes du cinéma italien, à l'âge de 95 ans.

- Il y a 45 ans (1979): départ en exil du shah d'Iran.

- Il y a 50 ans (1974): naissance du mannequin britannique Kate Moss.

- Il y a 55 ans (1969): amarrage réussi pour la première fois entre deux vaisseaux spatiaux soviétiques habités, Soyouz 4 et Soyouz 5.

- Il y a 55 ans (1969): l'étudiant tchécoslovaque Jan Palach, symboles de la résistance à l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, s'immole par le feu à Prague.

- Il y a 65 ans (1959): naissance de la chanteuse nigériane Helen Folasade «Sade» Adu ("Smooth Operator», «Sweetest Taboo», «No ordinary Love").

Le dicton du jour

«Prépare, pour Saint-Marcel, tes graines nouvelles»

bas, ats