Comment passer plus vite les contrôles à l'aéroport de Zurich? Payer!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Il sera possible, dès le 1er novembre, de bénéficier d'une voie prioritaire aux contrôles de sécurité de l'aéroport de Zurich. (image d'illustration) KEYSTONE

Les points forts du jour

EXTRÉMISME: Le procès d'un militant islamiste débute mardi matin devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Ce Suisse de 25 ans est l'un des piliers de la mouvance extrémiste de Winterthour. Il est accusé de propagande islamiste, de recrutement, de récolte de fonds et d'escroquerie à l'assurance. Il avait déjà été condamné en 2019 par la justice des mineurs après un voyage en Syrie.

VIOLENCES: C'est un procès sur fond de violences entre bandes rivales issues des Montagnes neuchâteloises et de Bienne qui s'ouvre mardi matin à La Chaux-de-Fonds. Sept jeunes gens sont accusés d'avoir passé à tabac et séquestré un Biennois en mars 2021. Les tensions entre les deux gangs avaient par la suite coûté la vie à un jeune Loclois en septembre 2021 à Lausanne. Ce cas fera l'objet d'un procès séparé.

Vu dans la presse

AÉROPORT: Il sera possible, dès le 1er novembre, de bénéficier d'une voie prioritaire aux contrôles de sécurité de l'aéroport de Zurich, relatent mardi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger.

Pour cela, il faudra débourser 49 francs pour acheter la nouvelle offre permettant, outre de passer plus rapidement les contrôles, d'accéder au club ZRH, un espace fermé avec canapés, tables et vue sur le tarmac. Une boisson et une petite collation seront servies sur place. La capacité de ce nouvel espace est limitée à cinquante personnes.

ASILE: Des rapports de surveillance consultés par ArcInfo, Le Nouvelliste, La Liberté, Le Courrier et Le Temps montrent une décennie de lacunes en Suisse dans l'accompagnement médical des requérants d'asile déboutés. Oseara, la société zurichoise mandatée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), est lourdement mise en cause.

Des experts relèvent des «déficiences importantes et systématiques». Les listes de médicaments sont parfois lacunaires et les examens médicaux semblent sommaires, selon des extraits des rapports relayés mardi par les journaux. Des conflits d'intérêts sont aussi pointés.

ARMÉE: L'armée suisse risque un nouveau fiasco informatique, avertissent mardi la Tribune de Genève et 24 Heures, citant un rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF). Le projet, estimé à 250 millions de francs et baptisé Iplis, vise à piloter les opérations des forces terrestres, aériennes et du cyber. Le service de renseignement de l'armée est en train de le tester.

Le CDF constate qu'Iplis en est à ses balbutiements et que les collaborateurs qui s'en occupent ne sont pas légion. Il demande aussi au commandement d'imposer les normes standards préalablement au déploiement du nouveau système informatique.

MAFIA: Le procureur général de la Confédération, Stefan Blättler, n'est pas satisfait de la performance de l'Office fédéral de la police (fedpol) en matière de la lutte contre le crime organisé, rapportent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St.Galler Tagblatt.

L'ancien commandant de la police bernoise a fait part de ces doléances à plusieurs reprises, notamment auprès des commissions de gestion (CDG) des chambres fédérales. M. Blättler s'est plaint de ne pas recevoir assez de soutiens de la police judiciaire fédérale, qui ouvre trop peu d'enquêtes propres et amène trop peu de nouveaux cas devant le Ministère public de la Confédération.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 17.10.2023

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): le prix du livre allemand est décerné à l'auteur suisse non binaire Kim de l'Horizon pour son premier roman «Blutbuch».

- Il y a cinq ans (2018): le Canada devient le premier pays du G20 à légaliser le cannabis récréatif.

- Il y a 40 ans (1983): naissance de l'actrice britannique Felicity Jones.

- Il y a 40 ans (1983): le philosophe et sociologue Raymond Aron disparaissait. L’œuvre de cet ancien professeur au collège de France et figure de la pensée libérale se confond avec l’histoire du XXe siècle, dont il fut un puissant analyste, à la fois comme chercheur et comme journaliste, chroniqueur pendant trente ans au Figaro, puis à L’Express.

- Il y a 45 ans (1978): le Soviétique Anatoli Karpov conserve son titre de champion du monde d'échecs contre le Soviétique dissident Viktor Kortchnoi.

- Il y a 70 ans (1953): naissance du journaliste suisse Roger de Weck, rédacteur en chef de l'hebdomadaire allemand Die Zeit 1997-2000 et directeur général de la SSR 2011-2017.

Le dicton du jour

«En octobre tonnerre, vendanges prospères».

ro, ats