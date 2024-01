23% des séniors à l'AVS sont pauvres

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

senior women hand open an empty wallet with copy space.. IMAGO/Pond5 Images

Les points forts du jour

RETRAITES: Un jour après le Conseil fédéral, les partis de droite vont dire mardi tout le mal qu'ils pensent de l'initiative des syndicats pour une 13e rente de l'AVS. L'UDC, le PLR, Le Centre et le PVL doivent présenter leurs arguments à Berne contre ce texte, qui pourrait bien tenter une partie de leurs sympathisants.

ÉTATS-UNIS: Le favori de la droite américaine Donald Trump et son ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, s'affrontent mardi soir dans le New Hampshire lors de l'élection primaire républicaine à la présidentielle. Après le retrait le week-end dernier du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, le scrutin devrait décider de la suite de la course à la Maison-Blanche chez les conservateurs. L'ancien président américain de 77 ans devance Nikki Haley, 52 ans, de près de 20 points dans les sondages pour cette deuxième primaire.

CINÉMA BIS: Les prétendants aux Oscars 2024 seront dévoilés mardi à Los Angeles. Si Hollywood s'attend à une déferlante de nominations pour l'incontournable duo «Barbie» et «Oppenheimer», mastodontes du box-office mondial, avec 2,4 milliards de dollars de recettes cumulées à eux deux, le cinéma français retient son souffle pour «Anatomie d'une Chute».

Vu dans la presse:

RETRAITES BIS: Alors que les Suisses sont appelés à se prononcer sur l'introduction d'une 13e rente AVS et du relèvement de l'âge de la retraite le 3 mars prochain, les statistiques officielles décrivent des situations financières très différentes pour les retraités, constatent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

Ainsi, 23% des personnes dont la rente de l'AVS est le revenu principal sont classées comme pauvres. De plus, un retraité sur huit touche des prestations complémentaires, parce qu'il ne peut pas subvenir à ses besoins. A l'opposé, il y a des personnes âgées qui disposent d'une grande fortune.

MONOPOLE: Les garagistes et le secteur immobilier sont mécontents de la puissance de Swiss Marketplace Group (SMG), qui domine le marché suisse des ventes en ligne, rapporte mardi la Neue Zürcher Zeitung. Ils pointent la politique de prix et d'abonnement pratiquée par SMG. Le groupe réunit sous son toit les plus grands sites de vente en ligne du pays, allant des bourses d'échanges Ricardo, Tutti et Anibis aux portails immobiliers Homegate et ImmoScout24, en passant par les sites de ventes d'automobiles AutoScout24 et Carforyou.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): le président du Parlement vénézuélien contrôlé par l'opposition, Juan Guaido, s'autoproclame président par intérim devant des dizaines de milliers de partisans réunis pour protester contre le chef de l'Etat Nicolás Maduro.

- Il y a 20 ans (2004): décès du photographe australien d'origine allemande Helmut Newton, connu pour ses nus de femmes. Il était né en 1920.

- Il y a 35 ans (1989): mort du peintre catalan Salvador Dali.

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'humoriste français Didier Bourdon. Il a notamment créé le trio comique Les Inconnus avec Pascal Légitimus et Bernard Campan.

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'acteur néerlandais Rutger Hauer ("Blade Runner», «Nostradamus"). Il est décédé en 2019.

- Il y a 80 ans (1944): décès du peintre norvégien Edvard Munch ("Le Cri"). Il était né en 1863.

Le dicton du jour

«Mi-janvier, mi-paille».

