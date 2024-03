Curieux phénomène: dans le Jura, des lynx ont perdu leurs oreilles!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Le commissaire général de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), le Neuchâtelois Philippe Lazzarini, est auditionné ce mardi à Genève par la commission de politique extérieure du Conseil national (CPE-N). Aucune recommandation ne sera toutefois votée.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) souhaite encore mener des consultations avec les commissions des deux Chambres. Et il attendra le rapport final de l'évaluation internationale sur la gouvernance de l'agence onusienne avant de dire s'il paiera sa contribution annuelle de 20 millions de francs à celle-ci.

SECURITE: L'Académie militaire de l'EPF Zurich dévoile les résultats de son étude «Sécurité 2024». Le sondage réalisé chaque année se penche notamment sur les guerres en cours, la neutralité helvétique et le sentiment de sécurité des Suisses. L'an dernier, la population avait affiché une volonté de se rapprocher de l'Otan, en raison de la guerre en Ukraine. Une majorité des Suisses jugeait qu'un rapprochement n'était pas incompatible avec la neutralité.

ECONOMIE: Le géant de la grande distribution Migros présente ses résultats annuels complets. En février, le géant orange a indiqué sa volonté de poursuivre sa stratégie de recentrage sur les activités dans le commerce de détail alimentaire et non-alimentaire, les services financiers avec la Banque Migros et la santé avec la filiale Medbase. Le groupe avait parallèlement annoncé la suppression de 1500 postes à temps plein. Il estimait que le résultat annuel devrait cependant être «positif», après avoir atteint 459 millions de francs (-31%) en 2022.

ETATS-UNIS: La Cour suprême se penche sur la question de la pilule abortive. La haute cour doit se prononcer sur une décision d'une cour d'appel rendue en août à la Nouvelle-Orléans, ayant rétabli des restrictions à l'utilisation de la pilule abortive, qui pourrait s'appliquer à l'ensemble des Etats américains, mais qui pour le moment est suspendue.

Si la décision était confirmée, cela se traduirait notamment par un retour à une limite maximum de sept semaines de grossesse au lieu de dix pour bénéficier d'une IVG, une interdiction de l'envoi de la pilule abortive par la poste, et le rétablissement de l'obligation de prescription exclusivement par un médecin.

FOOTBALL: L’équipe de Suisse dispute mardi soir dès 20h45 son deuxième match de préparation dans l’optique de l’Euro. La sélection dirigée par Murat Yakin affronte l’Irlande à Dublin. Elle espère se montrer plus convaincante offensivement que lors de sa dernière rencontre, un terne 0-0 samedi à Copenhague contre le Danemark.

Vu dans la presse

BIODIVERSITE: Des lynx dépourvus d'oreilles observés dans le massif jurassien pourraient être le signe de la perte de diversité génétique au sein de l'espèce dans cette région. Toute une fratrie de lynx circulant près de la frontière franco-suisse possède des malformations auriculaires similaires, indique Arcinfo.

La fondation Kora, qui étudie l'évolution de l'espèce en Suisse et l'Office français de la biodiversité (OFB) prennent cette anomalie très au sérieux, car elle témoigne de la consanguinité croissante à cause du nombre insuffisant d'individus fondateurs. Pro Natura Jura plaide dans Le Quotidien Jurassien en faveur d'une réintroduction du lynx. Bien que pas opposée à une telle mesure, Kora juge elle qu'il n'est pas encore nécessaire de tirer la sonnette d'alarme.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES: L'ONG pro-israélienne UN Watch a lancé une pétition contra la nomination de Pierre Krähenbühl, ancien responsable de l'UNRWA, à la tête du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). L'organisation basée à Genève a récolté au moins 29'600 signatures, indique la Tribune de Genève.

Les trois pays qui auraient apporté le plus de paraphes sont les Etats-Unis, Israël et le Royaume-Uni. L'UN Watch tente, dans sa pétition, de raviver l'épisode qui avait vu Pierre Krähenbühl démissionner de son poste à l'UNRWA. Le Genevois, qui doit prendre ses fonctions en tant que directeur général du CICR le 1er avril, a déjà été visé par des critiques venant de parlementaires américains début mars.

JUSTICE: L'UDC d'Yverdon Ruben Ramschurn a dépassé «les limites du débat politique» et doit supprimer des vidéos TikTok où il s'attaquait à la municipale Brenda Tuosto. Le Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois a, dans son ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars, ordonné au trublion de la politique yverdonnoise de supprimer ces vidéos immédiatement, écrit Le Temps. Dans une vidéo postée en septembre 2023 et vue 20'000 fois, Ruben Ramschurn accusait la socialiste de «tromperie», d'«escroquerie» et de «malversations» suite à un changement dans un projet de mobilité.

SANTE: Des médecins de l'hôpital de l'Île estiment que les soins sur le site bernois sont menacés «si la politique actuelle est maintenue». Pas moins de 42 médecins ont adressé une lettre en ce sens à la direction de l'hôpital, écrivent les titres alémaniques du groupe Tamedia.

Les auteurs de la missive regrettent que le corps médical ne soit plus suffisamment impliqué dans les décisions. La direction et le conseil d'administration étudieront les points soulevés et y répondront lors d'un entretien direct, a indiqué le groupe Insel.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): le directeur général de la SSR, Armin Walpen, introduit le label «SRG/SSR/idée suisse» pour la SSR. Le terme a été supprimé depuis lors.

- Il y a 25 ans (1999): décès du sculpteur et peintre suisse Hans Geissberger. Un grand nombre de ses sculptures et reliefs ornent des bâtiments publics et sacrés à Bâle.

- Il y a 30 ans (1994): le Zurichois André Weiss devient le premier «Mister Suisse».

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'écrivaine américaine Margaret Millar, auteure de romans policiers ("Mortellement vôtre"). Elle était née en 1915.

- Il y a 65 ans (1959): décès de l'écrivain américain Raymond Chandler ("Philippe Marlowe"). Il était né en 1888.

- Il y a 75 ans (1949): naissance l'écrivain allemand Patrick Süskind ("Le Parfum», «Le Pigeon», «La contrebasse").

- Il y a 80 ans (1944): naissance la chanteuse et actrice américaine Diana Ross ("Stop! In The Name Of Love").

- Il y a 90 ans (1934): naissance de l'acteur américain Alan Arkin ("Little Miss Sunshine», «Edward aux mains d'argent").

Le dicton du jour

«En mars autant de gelées, en avril autant de poussées»

