Malgré les sanctions, un proche de Poutine se serait fait soigner à Zurich

Les points forts du jour

PRIMES MALADIE: Alain Berset annoncera mardi après-midi pour la dernière fois de sa carrière le montant des primes d'assurance maladie. Après une hausse de 6,6% cette année, les experts s'attendent à une nouvelle flambée des primes en 2024.

FOOTBALL: La 8e journée de Super League démarre, avec un derby zurichois au menu dès 20h30 au Letzigrund. Le FC Zurich, qui a cédé le fauteuil de leader à YB au terme de la 7e journée, accueille une équipe de Grasshopper mal en point. Les deux éternels rivaux restent sur un match nul: le FCZ a obtenu un 0-0 sur la pelouse de Lausanne-Sport, alors que GC a concédé un 1-1 face à St-Gall.

Vu dans la presse

RUSSIE: Le vice-président de la Douma d'Etat russe Alexandre Babakov, frappé de sanctions depuis 2014, aurait pu se rendre en Suisse à plusieurs reprises grâce à des invitations délivrées par une clinique zurichoise.

Ce proche de Vladimir Poutine se serait rendu cinq fois à Zurich entre 2019 et 2021 pour des examens ou traitements médicaux, révèle Le Temps qui a analysé des données mises à disposition par le groupe de hackers ukrainiens Kyber Sprotyv. Les autorités suisses ont délivré une autorisation «humanitaire» levant temporairement l'interdiction de territoire de l'oligarque russe. Ce dernier ainsi que la clinique ont refusé de réagir.

CLIMAT: UBS et Credit Suisse ont joué un rôle important dans le financement des entreprises fossiles, en dépit de leur objectif de réduire à zéro net les émissions de CO2 d'ici 2050. Après avoir signé une déclaration certifiant la poursuite de cet objectif, les deux banques ont dirigé 23 milliards dans des entreprises pétrolières et gazières, générant un gain d'environ 100 millionds, indiquent les titres Tamedia.

Le groupe a pris part à une enquête commune avec d'autres médias, dont Le Monde et le Guardian. Depuis l'adoption de l'Accord de Paris sur le climat en 2015, Credit Suisse et UBS ont, via des obligations, injecté 263 milliards dans les entreprises fossiles.

IMMIGRATION: Quatre personnes de Suisse alémanique ont été transférées pour renforcer la surveillance à la frontière avec l'Italie, indiquent les titres du groupe alémanique CH Media. L'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) avait confirmé dimanche ce déploiement, sans préciser le nombre de personnes transférées. Au total, quinze personnes supplémentaires ont été engagées, indique l'OFDF. La majorité d'entre elles proviennent de sections locales à la frontière sud.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): Explosion des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique.

- Il y a 15 ans (2008): Décès de l'acteur et réalisateur américain Paul Newman ("La couleur de l'argent», «La chatte sur toit brûlant», «Butch Cassidy et le Kid"). Il était né en 1925.

- Il y a 30 ans (1993): Les citoyens suisses approuvent à 83,8% l'initiative demandant de faire du 1er août un jour férié.

- Il y a 30 ans (1993): Le peuple suisse approuve par trois quarts des voix le rattachement du district bernois de Laufon au canton de Bâle-Campagne.

- Il y a 30 ans (1993): Fin de l'expérience «Biosphère 2» dans le désert de l'Arizona: les huit chercheurs quittent l'immense dome de verre dans laquelle ils ont vécu en autarcie pendant deux ans. Financée par un milliardaire texan, cette expérience visait à prouver que l'homme pouvait vivre en autarcie.

- Il y a 35 ans (1988): Publication du roman «Les Versets sataniques» de Salman Rushdie.

- Il y a 40 ans (1983): Décès du chanteur français Tino Rossi (Marinella», «Tchi-tchi», «Petit Papa Noël").

- Il y a 75 ans (1948): Naissance de la chanteuse et actrice britannique Olivia Newton-John ("Grease», «Let Me Be There», «Your're The One That I Want").

- Il y a 125 ans (1898): Naissance du compositeur américain George Gershwin ("Porgy et Bess», «Rhapsody in Blue"). Il est décédé en 1937.

- Il y a 155 ans (1868): Des précipitations intenses frappent les cantons du Tessin, des Grisons, de Saint-Gall, d'Uri et du Valais. Elles dureront jusqu'au 3 octobre, provoquant de graves inondations qui coûteront la vie à 50 personnes.

Le dicton du jour

«A la Saint-Côme et Saint-Damien, on trouve des noix plein les chemins»

