Des chercheurs de l'UNIL fichés par un collectif pro-palestinien!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Un collectif pro-palestinien anonyme fiche les chercheurs de l'université de Lausanne (UNIL) collaborant avec des universités israéliennes, écrit mardi Le Temps. (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

FINANCES FEDERALES: Le Conseil national se penche mardi sur le supplément au budget 2024. Le Conseil fédéral demande onze crédits supplémentaires pour un total de 603,5 millions de francs. 255 millions sont prévus dans le domaine de l'asile. Si l'UDC s'oppose à l'ensemble de l'enveloppe, le PLR va lui plaider pour réduire la part allouée aux dépenses d'exploitation des centres fédéraux pour requérants d'asile de 71,7 millions de francs.

La chambre devrait aussi réclamer un soutien accru de la Confédération à l'Euro de football féminin organisé en Suisse en 2025. Suivant une motion du Conseil des Etats, la commission préconise de faire passer le soutien fédéral à 15 millions, contre 4 décidé par le Conseil fédéral.

ENVIRONNEMENT: Le canton du Valais présente mardi les résultats de l'analyse qu'il a lancée sur le projet de 3e correction du Rhône en novembre 2022. Il doit aussi indiquer la suite qui sera donnée à ce projet estimé à 3,6 milliards de francs. A la fin avril, le Conseil d'Etat vaudois avait fait part de son impatience et de son inquiétude concernant les travaux liés à la troisième correction du fleuve dans le Chablais, bloqués par le canton du Valais, alors que le projet a été validé par les deux gouvernements en 2016.

PROCHE-ORIENT: L'Espagne, l'Irlande et la Norvège vont formellement reconnaître mardi l'Etat de Palestine. Cette décision, annoncée mercredi dernier, a provoqué la fureur d'Israël, qui y voit un «prix» décerné au Hamas en pleine guerre dans la bande de Gaza. Madrid, Dublin et Oslo veulent croire que leur initiative a une forte portée symbolique, à même d'amener d'autres Etats à les rejoindre. En incluant ces trois pays, l'Etat de Palestine est reconnu par 145 nations sur les 193 Etats membres de l'ONU, selon un décompte de l'autorité palestinienne.

ÉTATS-UNIS: L'ex-président américain Donald Trump revient mardi devant le tribunal de New York pour la dernière ligne droite de son procès de l'affaire des «paiements secrets» versés à une ex-vedette de la pornographie Stormy Daniels.

Après six semaines de débats, défense et accusation vont avoir une ultime occasion avec leur plaidoirie de convaincre le jury, sept hommes et cinq femmes appelés à trancher sur cette affaire aux enjeux politiques colossaux pour le candidat des républicains à la présidentielle du 5 novembre. Le juge confiera ensuite aux jurés, peut-être dès mercredi, la lourde tâche de décider s'ils reconnaissent l'ancien chef d'Etat américain coupable ou non coupable.

EXPOSITION: Une exposition, qui est inaugurée mardi à l'Hôtel-Dieu à Porrentruy (JU), entend resituer la place de la Suisse dans la vie du général français de Gaulle, en particulier révéler les dessous méconnus. Porté par l'historien français Philippe Pichot, l'exposition relève, par exemple, que le fondateur de la Ve République française était l'arrière-arrière-arrière-petit-fils d'un mercenaire natif de Porrentruy, François-Ignace Nicol.

Vu dans la presse

PROCHE-ORIENT: Un collectif pro-palestinien anonyme fiche les chercheurs de l'université de Lausanne (UNIL) collaborant avec des universités israéliennes, écrit mardi Le Temps. Les professeurs nommés sont considérés a priori comme politiquement positionnés en faveur d'Israël, sans qu'ils aient leur mot à dire.

«Une collègue a vu son nom publié dans ce document qui insinue qu'elle soutient Israël dans son offensive à Gaza. Elle a été très blessée d'être ainsi associée à ce conflit alors que son travail n'est en rien lié à la situation politique actuelle et date d'avant la guerre», relève dans le journal une collaboratrice de l'université.

Le collectif explique que ce rapport a pour objectif d'appuyer les revendications portées par le mouvement d'occupation des étudiants de l'UNIL, qui réclament un boycott académique des institutions universitaires israéliennes.

UKRAINE: Malgré un refus de Moscou, la Suisse s'efforce de convaincre la Russie de participer à la conférence pour la paix en Ukraine qui se déroulera à la mi-juin au Bürgenstock (NW), affirme mardi la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Plusieurs membres du Conseil fédéral essaient de faire parvenir une invitation officielle aux autorités russes.

«La conférence du Bürgenstock doit permettre de lancer un processus de paix. La Suisse est convaincue que la Russie doit être impliquée dans ce processus. La diplomatie suisse y travaille activement. Un processus de paix sans la Russie est impensable», explique dans le journal un porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ce sont surtout les ministres de droite qui sont le plus favorables à une invitation de la Russie en raison du reproche russe que la Suisse n'est plus neutre, note la NZZ.

ÉNERGIE: L'électricité a été vendue le dimanche 12 mai aux heures de midi -143,98 francs le mégawattheure sur le marché suisse, -126,42 euros en Autriche et -87,29 euros en France, rapportent mardi La Liberté et Le Courrier. «Des prix horaires négatifs ont été enregistrés pour la première fois les 23 et 24 mars, puis le 31 mars et le 1er avril», indique dans les journaux Nadine Brauchli, responsable du département énergie de l'Association des entreprises électriques suisses (AES).

«Ces tarifs ont cours typiquement lorsque la consommation d'électricité est faible et la production importante», ajoute-t-elle. Sur 24 heures, les valeurs moyennes n'ont cependant pas été négatives jusqu'à présent en 2024. Ce phénomène de prix négatifs s'est également déjà produit au cours des années précédentes.

GENRE: Le vainqueur du concours Eurovision de la chanson, le Biennois Nemo, va rencontrer le ministre suisse de la justice et de la police, Beat Jans, pour promouvoir la mention d'un troisième sexe dans les registres officiels, relate mardi le Blick. Une date a été trouvée, a confirmé au journal le service de presse du conseiller fédéral socialiste. La rencontre est prévue le 18 juin.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 50 ans (1974): naissance de l'acteur français Romain Duris ("L'Auberge espagnole», «De battre mon coeur s'est arrêté").

- Il y a 80 ans (1944): naissance de Rudolph Giuliani, maire républicain de New York de 1994 à 2001. Il était notamment en poste lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Il a soutenu Donald Trump lors de la campagne électorale de 2016.

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'acteur français Jean-Pierre Léaud ("Les Quatre cent coups», «Masculin féminin», «Baisers volés").

- Il y a 80 ans (1944): naissance de la chanteuse américaine Gladys Knight ("I Heard It Through the Grapevine").

- Il y a 175 ans (1849): décès de la romancière et poétesse anglaise Anne Brontë, la plus jeune soeur de Charlotte et Emily Brontë ("La locataire de Wildfell Hall"). Elle était née en 1820.

Le dicton du jour

«Soleil de Saint-Germain nous promet du bon vin».

ro, ats