Ukraine: La Croix-Rouge russe aurait aidé à former des enfants à la guerre

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La Croix-Rouge russe (CRR) aurait soutenu la guerre contre l'Ukraine et même aidé à la formation militaire d'enfants. La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) veut enquêter sur ces accusations. KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

REGIE PUBLIQUE: Robert Cramer, le nouveau président du Conseil d'administration des Services industriels de Genève (SIG) présente ce matin le bilan de ses cent premiers jours à la tête de l'entreprise. Cette conférence de presse est très attendue, car Christian Brunier, le directeur général des SIG, est sous pression depuis les récentes révélations par la presse de l'engagement de quatre membres de sa famille.

La Suisse aussi n'a pas encore versé les contributions prévues pour 2024. Le Conseil fédéral a indiqué la semaine dernière qu'il prendrait une décision ultérieurement après avoir consulté les commissions de politique extérieure du Parlement et étudié le rapport d'experts mandatés par l'ONU.

UNRWA: Le directeur de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), le Suisse Philippe Lazzarini, tient mardi à Genève une conférence de presse sur la situation en Palestine. Suite à des accusations par Israël que des employés de l'agence étaient impliqués dans les attaques du Hamas le 7 octobre, plusieurs pays ont suspendu leurs financements à l'agence.

Ecartant les accusations de népotisme, les SIG ont jusqu'à présent assuré que dans chaque cas le processus de recrutement avait été respecté. Robert Cramer devrait répondre aux interrogations soulevées par ces embauches qui ont suscité un tollé dans le canton.

HOCKEY SUR GLACE: Le champion de Suisse 2023/24 sera connu ce soir, ou la nuit prochaine, au terme du 7e et dernier acte de la finale des play-off opposant les Zurich Lions au Lausanne Hockey Club. Impressionnant samedi à domicile dans le match no 6, le LHC a remis la pression sur les épaules des Zurichois, grands favoris à la succession de Genève-Servette et vainqueurs de leurs deux premières séries en quatre matches. L'équipe receveuse a jusqu'ici toujours imposé sa loi dans cette finale, mais un match no 7 n'est pas une rencontre comme les autres.

FOOTBALL: Les demi-finales aller de la Ligue des champions se disputent cette semaine. Mardi, deux des trois clubs les plus titrés dans cette compétition se retrouvent dès 21h: le Bayern Munich, vainqueur à six reprises, accueille le recordman des victoires, le Real Madrid (14 sacres). Les Bavarois, devancés par le Bayer Leverkusen en Bundesliga et sortis dès le 2e tour de la Coupe d'Allemagne, n'ont plus que cette C1 pour sauver leur saison. La pression est moindre pour les Madrilènes, qui s'apprêtent à fêter leur 36e titre national.

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 30 avril, c’est aujourd’hui la Journée internationale du jazz. Instaurée en 2011. Cette journée permet de sensibiliser la communauté internationale aux vertus du jazz en tant que force de paix, d'unité, de dialogue et de coopération renforcée entre les peuples, ainsi qu'en tant qu'outil pédagogique. Cette édition 2024 sera célébrée dans plus de 190 pays et aura lieu pour la première fois dans une ville du continent africain, à Tanger au Maroc. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

UKRAINE: La Croix-Rouge russe (CRR) aurait soutenu la guerre contre l'Ukraine et même aidé à la formation militaire d'enfants. La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) veut enquêter sur ces accusations, rapportent les journaux de Tamedia.

Sous la direction du Suisse Manuel Bessler, un groupe d'observation devra, au cours des quatre prochains mois, «évaluer, identifier, surveiller et recommander des mesures correctives».

POLITIQUE: Le site Demokratis.ch, mis en ligne lundi, veut changer la procédure de consultation politique et l'ouvrir à tous à l'avenir. Chaque Suisse peut s'abonner aux consultations en fonction de leur contenu, rapportent les journaux de CH Media.

Fabian Ligibel, créateur de la plateforme, dispose d'une formation en relations internationales, en études d'Europe de l'Est et en gestion des technologies. Son équipe a mis en ligne 4'700 consultations de la Confédération et des cantons depuis 1992.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 30.04.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Pierre Maudet est réélu au Conseil d'Etat genevois à l'issue du second tour. Il avait été contraint à la démission après un voyage controversé à Abou Dhabi en 2015, avant d'être exclu de son parti, le PLR. Pierre Maudet s'est présenté aux élections avec un nouveau mouvement «Liberté et Justice».

- Il y a 5 ans (2019): Intronisation de Naruhito, fils aîné du souverain Akihito qui devient le 126e empereur du Japon, ouvrant une nouvelle ère baptisée Reiwa (belle harmonie).

- Il y a 5 ans (2019): Décès de l'actrice française Anémone ("Le Père Noël est une ordure"), César de la meilleure actrice en 1988 pour «Le Grand Chemin».

- Il y a 15 ans (2009): Huit personnes sont tuées lors d'un attentat contre la reine Beatrix des Pays-Bas lors de la Fête de la reine à Apeldoorn.

- Il y a 30 ans (1994): Le pilote autrichien Roland Ratzenberger se tue lors du Grand Prix de Saint-Marin à Imola. Le Brésilien Ayrton Senna perdra la vie le lendemain lors de la course.

- Il y a 70 ans (1954): Naissance de la réalisatrice et scénariste néo-zélandaise Jane Campion ("La Leçon de piano», «Un Ange à ma table").

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'ancien premier ministre portugais Antonio Guterres, actuel secrétaire général de l'ONU.

- Il y a 95 ans (1929): Naissance de l'acteur austro-allemand Klausjürgen Wussow ("La clinique de la Forêt Noire"). Il est décédé le 19 juin 2007.

Le dicton du jour

«Saint-Eutrope mouillé, cerises estropiées»

ro, ats