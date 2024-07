blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le président de la Société suisse d'utilité publique (SSUP) a rejeté les critiques selon lesquelles la société qui gère la prairie du Grütli serait trop à gauche, rapportent les journaux de CH Media. KEYSTONE

Les points forts du jour

ASILE: L'UDC Suisse tient une conférence de presse à Chevrilles (FR), à proximité du Centre fédéral pour requérants d'asile de la Gouglera. L'occasion pour le plus grand parti du pays d'évoquer sa vision de la politique en la matière, alors que le conseiller fédéral Beat Jans est en charge du dossier depuis 200 jours.

JO 2024: Après la présidente de la Confédération Viola Amherd, c'est au tour du ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis de se rendre à Paris pour les jeux Olympiques. Le conseiller fédéral doit notamment rencontrer les athlètes suisses au village olympique et assister à des compétitions. Dans la soirée, il se rendra à la Maison Suisse pour y prononcer un discours et rencontrer les membres de la communauté suisse en amont de la fête nationale. La soirée se terminera avec un concert du musicien et sportif Pat Burgener.

ESPAGNE: Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez témoigne ce mardi dans le cadre de l'enquête sur les accusations de corruption visant son épouse Begoña Gómez. Mme Gomez, qui dirige un master de management au sein de l'université Complutense de Madrid, est soupçonnée d'avoir utilisé les fonctions de son mari dans le cadre de ses relations professionnelles – notamment avec l'homme d'affaires Juan Carlos Barrabés, dont les entreprises négociaient des aides publiques.

JO 2024: La journée de mardi à Paris sera marquée par l'entrée en lice de deux médaillés de bronze de Tokyo 2021. Noè Ponti effectuera ses premières longueurs de bassin sur 200 m papillon, dont les séries sont programmées le matin et les demi-finales le soir, alors que Nikita Ducarroz disputera les qualifications du BMX Freestyle. Les chances de médaille sont par ailleurs minimes mardi dans le camp suisse, sauf exploit des triathlètes Adrien Briffod et Max Studer.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 30 juillet, c'est aujourd'hui la journée internationale de l'amitié. La multiplication des liens de camaraderie dans le monde entier peut contribuer aux transformations fondamentales qui s'imposent d'urgence pour parvenir à une stabilité durable. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 30 juillet, c'est aujourd'hui la journée mondiale contre la traite des êtres humains. Elle appelle à accélérer les actions visant à mettre un terme à la traite des enfants. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

GRUTLI: Le président de la Société suisse d'utilité publique (SSUP) a rejeté les critiques selon lesquelles la société qui gère la prairie du Grütli serait trop à gauche, rapportent les journaux de CH Media. Selon Anders Stockolm, 14 politiciens bourgeois, cinq conseillers fédéraux socialistes et cinq non affiliés ont fait une apparition sur le Grütli à l'occasion de la fête nationale au cours des 25 dernières années.

TRANSPORT: Un train sur dix en provenance d'Allemagne a été stoppé à la frontière suisse au premier trimestre de cette année. Les CFF n'ont plus laissé entrer les trains retardés, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. Sur la ligne Munich-Zurich, onze pour cent des trains ont dû s'arrêter à la frontière, selon le ministère allemand des transports. Les raisons de ces retards étaient le plus souvent dues à des travaux ou des perturbations sur des tronçons à voie unique.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): naissance de l'actrice américaine Joey King ("Fargo», «The Dark Knight Rises», «White House Down").

- Il y a 50 ans (1974): naissance de l'actrice américaine Hillary Swank (Boys don't cry», «Million dollar baby").

- Il y a 60 ans (1964): naissance du footballeur allemand Jürgen Klinsmann, vainqueur de la coupe du monde en 1990 et du championnat d'Europe des nations en 1996.

- Il y a 90 ans (1934): naissance du compositeur canadien André Prévost. Il est décédé en 2001.

- Il y a 110 ans (1914): le tsar de Russie Nicolas II décrète la mobilisation générale contre l'Allemagne. Le lendemain, l'Allemagne proclame «l'état de danger de guerre».

Le dicton du jour

«À la Sainte-Juliette, l'été est en fête».

