Le tribunal devra établir les responsabilités lors du drame qui a vu deux femmes et une chienne mourir électrocutées dans le port de La Neuveville (BE) en mai 2017. KEYSTONE

Les points forts du jour

ÉLECTROCUTIONS: Un procès fleuve hautement attendu s'ouvre mardi à Moutier (BE). Le tribunal devra établir les responsabilités lors du drame qui a vu deux femmes et une chienne mourir électrocutées dans le port de La Neuveville (BE) en mai 2017.

Un câble endommagé serait à l'origine de cet accident. Huit prévenus, notamment des membres du personnel communal de l'époque, doivent répondre d'homicide par négligence.

LITTÉRATURE: Le nom du lauréat du Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français, sera communiqué mardi à la mi-journée au restaurant Drouant, à Paris, comme le veut la tradition depuis plus d'un siècle. Le Renaudot annoncera son champion tout de suite après, au même endroit. Les quatre finalistes du prix Goncourt sont Jean-Baptiste Andrea pour «Veiller sur elle», Gaspard Koenig pour «Humus», Eric Reinhardt pour «Sarah, Susanne et l'écrivain» et Neige Sinno pour «Triste tigre».

AVORTEMENT: L'Etat américain de l'Ohio, contrôlé par les républicains, vote mardi pour décider s'il inscrit la protection du droit à l'avortement dans sa constitution. Il s'agit d'un scrutin-test, qui sera suivi de près à travers le pays.

Depuis que la cour suprême des Etats-Unis d'Amérique a cassé à l'été 2022 l'arrêt qui garantissait le droit fédéral à l'interruption volontaire de grossesse, la question du droit à l'avortement est revenue aux Etats locaux. Plusieurs l'ont restreint ou interdit, d'autres l'ont renforcé. L'an dernier, plusieurs votes ont systématiquement été remportés par les partisans du droit à l'IVG, même dans des Etats conservateurs et à la grande surprise des républicains.

Vu dans la presse

SÉCURITÉ: L'ambassadeur Thomas Greminger est le favori des candidats pour prendre la tête du nouveau Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité (SEPOS), après le renoncement abrupt de Jean-Daniel Ruch, indique mardi Le Temps.

M. Greminger, un soixantenaire alémanique, lieutenant-colonel au sein de l'état-major général de l'armée, détient les compétences pour aborder les problématiques de sécurité et de relations internationales, ajoute le journal citant des sources des milieux concernés.

Il devance dans les pronostics Pälvi Pulli, favorite de la ministre de la défense Viola Amherd, mais desservie par de moins bons résultats aux tests de recrutement. L'entrée en fonction du SEPOS est prévue le 1er janvier.

FÉDÉRALES 2023: L'association Forum Zurich, pourtant largement contrôlée par le PLR, a fait pencher la balance dans le canton de Zurich en faveur de la candidature de l'UDC Gregor Rutz au Conseil des Etats au détriment de la PLR Regine Sauter, rapporte mardi le Tages-Anzeiger.

Les quinze associations économiques du canton de Zurich, qui se cachent derrière Forum Zurich, auraient mis les présidents des deux partis devant le fait accompli. Mme Sauter a retiré sa candidature et Forum Zurich soutient M. Rutz à hauteur de 130'000 francs pour le second tour des élections législatives fédérales.

ABUS: La conseillère fédérale Viola Amherd et l'association faîtière du sport Swiss Olympic veulent apporter un soutien supplémentaire à Swiss Sport Integrity, le bureau de signalement des abus dans le sport, relatent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Selon la ministre des sports, la contribution fédérale supplémentaire se monte à 600'000 francs par an pour 2024 et 2025.

Swiss Olympic y contribue à hauteur de 400'000 francs par an. Le nombre de signalements a augmenté de 50% cette année. Selon les journaux, le service de signalement national indépendant va enregistrer un déficit «massif» en 2023. La hausse de la contribution fédérale doit être approuvée par le Parlement lors de l'examen du budget en décembre.

ALIMENTATION: Le nombre d'abattoirs a diminué d'environ un tiers au cours des 20 dernières années en Suisse, à 600, écrit mardi la Berner Zeitung. Le dernier trajet des animaux à tuer a ainsi été allongé. Parmi les 600 abattoirs restants figurent de nombreuses boucheries de village. Mais, la plupart du temps, les animaux sont conduits dans de grandes structures.

Depuis le début de l'année, il n'y a plus de grands sites d'abattage dans le canton de Berne. L'un des plus grands abattoirs de Suisse, situé en plein cœur de la ville de Zurich, fermera par ailleurs ses portes à la fin 2029. Les paysans d'Argovie, de Zurich et de Lucerne ne savent pas encore où ils devront amener leurs animaux.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018): décès du compositeur français Francis Lai, oscarisé pour la musique du film «Love Story». Il était né en 1932.

- Il y a 10 ans (2013): le réseau social américain Twitter, désormais renommé X, fait des débuts fracassants en bourse.

- Il y a 45 ans (1978): naissance de l'acteur et réalisateur italien Marcello Fonte.

- Il y a 60 ans (1963): naissance de l'humoriste et comédien français Franck Dubosc.

- Il y a 65 ans (1958): la cheville expansible en plastique d'Artur Fischer est brevetée.

- Il y a 80 ans (1943): naissance de la chanteuse, compositrice, guitariste et pianiste Joni Mitchell ("Big Yellow Taxi").

- Il y a 85 ans (1938): un jeune juif de 17 ans, Herschel Grynszpan, tire sur le diplomate allemand Ernst vom Rath. Les nazis prennent prétexte de cet attentat pour lancer des pogroms contre les juifs, connus sous le nom de «Nuit de cristal».

- Il y a 90 ans (1933): premier tirage de la loterie nationale française. Un coiffeur à Tarascon a empoché cinq millions de francs français.

Le dicton du jour

«Qui veut mentir, prétend deviner le temps qu'il fera».

