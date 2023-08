Brigitte Beck : Les déclarations controversées ne sont pas les seules raisons de son départ

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les déclarations controversées sur les livraisons d'armes à l'Ukraine de la directrice de Ruag, Brigitte Beck, ne sont pas les seules raisons de son départ de la tête du groupe. Ruag

Les points forts du jour

Vu dans la presse

DEPART DE BRIGITTE BECK: Les déclarations controversées sur les livraisons d'armes à l'Ukraine de la directrice de Ruag, Brigitte Beck, ne sont pas les seules raisons de son départ de la tête du groupe, rapportent mardi le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung, le Bund et la Basler Zeitung.

Les journaux pointent les 96 chars Leopard 1 que RUAG a achetés à l'Italie il y a des années. L'entreprise d'armement aux mains de la Confédération voulait en tirer des profits avec les pièces de rechange, mais a ensuite essayé de les revendre pour qu'ils soient livrés à l'Ukraine, afin de réaliser une meilleure affaire. Après que le secrétariat d'État à l'économie s'est opposé à leur revente en janvier, Ruag a laissé l'affaire se poursuivre, affirment les journaux.

AUTOROUTE: Un nouveau problème a été détecté sur la construction de l'autoroute A9 dans le Haut-Valais, écrit mardi le Walliser Bote. Cette fois-ci, il s'agit d'un défaut de construction qui concerne une rampe d'accès à Rarogne (VS). Une partie de cette dernière doit être démontée et reconstruite, car la résistance du béton utilisé est insuffisante face à la compression, au gel et au sel de déneigement. Le surcoût engendré par la démolition et de la reconstruction de 32 des 153 mètres de la rampe va atteindre 400'000 francs. Il doit être supporté par l'entreprise responsable.

ESCROQUERIE: Le montant des saisies de fausse monnaie en Suisse a plus que triplé l'an dernier, pour atteindre 7,4 millions de francs, un record depuis les années 2000, indiquent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Celui-ci n'est pas dû à une hausse des cas, mais principalement à des sommes de délit plus élevées, explique dans les journaux l'Office fédéral de la police (fedpol).

Il s'agit avant tout de délits d'escroquerie spécifiques qui génèrent des montants de dommages élevés: les «rip deals». Dans ce genre d'escroquerie, les personnes visées sont des particuliers souhaitant vendre des objets de valeur ou des biens immobiliers ou des entreprises qui cherchent des possibilités d'investissement. En contrepartie, elles reçoivent de la fausse monnaie.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 08.08.2023

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2008): début d'une guerre-éclair entre la Géorgie et la Russie.

- Il y a 35 ans (1988): décès du chanteur et poète québécois Félix Leclerc ("Le P'tit bonheur», «Quand les hommes vivront d'amour», «Moi, mes souliers», «Le tour de l'île").

- Il y a 60 ans (1963): attaque du train Glasgow-Londres, dont les auteurs raflent un butin de 2 millions et demi de livres.

- Il y a 85 ans (1938): début à Mauthausen de la construction du premier camp de concentration allemand en Autriche. Depuis mars 1938, l'Autriche faisait partie du Reich allemand.

Le dicton du jour

«A la Saint-Dominique, ne te plains pas si le soleil pique».

bas, ats