On en sait un peu plus sur le corps sans vie découvert à Lausanne

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La personne sans vie retrouvée près de la gare de Lausanne dimanche matin était un homme âgé d'une quarantaine d'années, confirme la police cantonale. KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

DROITS HUMAINS: La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) communique mardi matin sa décision sur la requête des Aînées pour le climat contre la Suisse. En cas d'admission, les juges de Strasbourg pourraient accompagner leur verdict de recommandations en vue de l'adoption de normes environnementales par la Suisse. En ce jour, la CEDH publiera également ses décisions concernant des requêtes similaires déposées par de jeunes Portugais ainsi que par un Français contre leurs Etats respectifs.

PROCES: Le procès devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone du volet suisse du scandale 1MDB se poursuit avec l'audition de l'un des deux prévenus. Selon le MPC, les deux hommes ont orchestré le volet suisse de l'affaire qui a abouti au siphonnage de 1,8 milliard de dollars au détriment du fonds souverain malaisien 1MDB. L'accusé principal a obtenu un huis clos partiel.

DIPLOMATIE: La présidente de la Confédération Viola Amherd, en visite officielle en Autriche, rencontre à Vienne le président Alexander Van der Bellen et le chancelier Karl Nehammer. Les discussions porteront principalement sur la collaboration étroite entre la Suisse et l’Autriche mais aussi sur les relations de la Suisse avec l’Union européenne, la situation sécuritaire en Europe et la coopération multilatérale.

FOOT: Les deux premiers quarts de finale aller de la Ligue des champions sont au programme ce mardi dès 21h00. Club le plus titré dans la compétition, le Real Madrid accueille Manchester City, le tenant du trophée. Le duel entre ces deux géants s'annonce indécis. Dans l'autre rencontre, Arsenal partira favori face à un Bayern Munich en crise.

Vu dans la presse

MACABRE DECOUVERTE: La personne sans vie retrouvée près de la gare de Lausanne dimanche matin était un homme âgé d'une quarantaine d'années. La police municipale de Lausanne a confirmé cette information au Blick.

Un voisin raconte au média avoir remarqué entre 04h00 et 04h30 «des types qui avaient l'air de commencer à s'embrouiller. Deux étaient front contre front». Une instruction est en cours afin de déterminer les circonstances du décès, notamment s'il y a eu ou non l'intervention d'un tiers, indique la police.

UKRAINE: Le sommet pour l'Ukraine que la Suisse souhaite organiser «pourrait» se tenir les 16 et 17 juin prochains à Lucerne, écrit l'agence Bloomberg, citant des sources informées. Quelque 80 à 100 pays y sont attendus, ajoute l'agence, qui reste toutefois très prudente. Interrogé par Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) précise que les préparatifs pour cette conférence sont toujours en cours et que la date et le lieu seront annoncés au moment opportun.

SANTE: Le référendum contre la réforme des soins a abouti. Le Syndicat des services publics (SSP) a récolté 57'000 signatures, indique Le Temps. La population devra donc se prononcer sur le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS).

Seul le SSP et l'Union syndicale suisse (USS) s'opposent à cette révision de la LAMal acceptée en décembre dernier aux Chambres fédérales. Ils craignent que le projet, pensé pour alléger le fardeau des primes et favoriser les interventions ambulatoires, ne donne trop de pouvoir aux assurances maladie, entraîne des hausses de primes et péjore la qualité des soins.

AGRESSION-NE: L'un des deux fuyards qui avaient en 2022 aspergé une femme avec de l'essence à Areuse (NE) avant de la brûler a été arrêté et extradé en Suisse. L'homme, arrêté en juillet 2023 en France, a été extradé début mars grâce aux mesures de coopération internationale, écrit Arcinfo.

Il reconnait avoir participé à l'agression et confirme qu'une personne qui connaissait la victime a bien commandité l'attaque. Cette dernière, vivant dans la région, a été arrêtée au lendemain des faits et nie toute implication dans cette affaire. Le second fuyard est quant à lui toujours recherché.

SANTE: Le chiffre d'affaires des douze plus grandes entreprises suisses d'aide et de soins à domicile a nettement augmenté l'année dernière. Il s'élevait en 2023 à 60 millions contre 17 millions deux ans et demi plus tôt, indique l'association des caisses maladie Santésuisse au Blick.

La rémunération des proches aidant expliquerait cette hausse. Ceux-ci sont payés entre 30 et 35 francs de l'heure par les services de soins à domicile, qui sont remboursés à hauteur de 53 francs par heure par les assurances maladie. Le Conseil fédéral veut établir un rapport sur la prise en charge des coûts par les caisses maladie.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 09.04.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): Le président nigérien Ibrahim Baré Maïnassara est assassiné à l'aéroport de Niamey lors d'un coup d'Etat mené par le major Daouda Malam Wanké.

- Il y a 25 ans (1999): Naissance de l'acteur britannique Isaac Hempstead-Wright ("Le Trône de fer").

- Il y a 25 ans (1999): Naissance de l'actrice franco-roumaine Anamaria Vartolomei ("L'Evénement», «My Litte Princess").

- Il y a 65 ans (1959): Décès de l'architecte américain Frank Lloyd Wright. Le musée Guggenheim à New York et sept autres de ses édifices ont été inscrits au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO.

- Il y a 65 ans (1959): La NASA présente au public mondial les premiers astronautes du programme Mercury: Alan Shepard, Gus Grissom, John Glenn, Scott Carpenter, Walter Schirra, Deke Slayton et Gordon Cooper.

- Il y a 70 ans (1954): Naissance de l'acteur américain Dennis Quaid ("L'Etoffe des héros», «Le jour d'après», «Big Easy: Le flic de mon coeur").

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l'ex-terroriste palestinienne Leïla Khaled, l'une des premières femmes pirates de l'air de l'histoire. Elle est membre du front populaire de libération de la Palestine (FPLP).

Le dicton du jour

«En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît»

bas, ats