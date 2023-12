blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Beat Jans (BS) aurait une légère longueur d'avance sur Jon Pult (GR) pour l'élection au Conseil fédéral le 13 décembre. sda

Vu dans la presse

CONSEIL FEDERAL

Beat Jans (BS) aurait une légère longueur d'avance sur Jon Pult (GR) pour l'élection au Conseil fédéral le 13 décembre, selon la presse suisse. C'est ce que des membres influents des Vert-e-s et du PLR ont indiqué au Temps en aparté à l'issue des auditions menées par les groupes parlementaires mardi.

Des parlementaires UDC ont également indiqué leur préférence pour le Bâlois aux titres des groupes CH Media et Tamedia. «L'UDC ne veut ni Jans ni Pult» titre de son côté la NZZ. Les groupes parlementaires n'ont officiellement pas souhaité dévoiler une éventuelle préférence.

CONSEIL FEDERAL BIS

Le Vert Fribourgeois Gerhard Andrey a été auditionné mardi par des membres de l'UDC pour discuter de sa candidature au Conseil fédéral. En le recevant, l'UDC met la pression sur le PLR, dont le deuxième siège au gouvernement est chancelant, et sur le parti socialiste, dont les candidats ne lui conviennent pas, indique La Liberté.

Un vote pour une candidature «sauvage» ne serait toutefois pas prévu. «Nous voterons pour les personnes présentes sur les tickets», assure le président de l'UDC Marco Chiesa.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2008): Décès de l'héritière américaine Mart «Sunny» von Bülow à l'âge de 76 ans. Elle avait fait la «une» au début des années 1980 lorsque son mari de l'époque, Claus von Bülow, a été accusé de deux tentatives de meurtre à son encontre. Sunny von Bülow était dans le coma depuis décembre 1980.

- Il y a 20 ans (2003): Swisscom annonce son intention de fournir aux ménages des programmes TV, de la télévision interactive et des jeux via les lignes téléphoniques.

- Il y a 25 ans (1998): L'ex-putschiste populiste Hugo Chávez remporte l'élection présidentielle au Venezuela.

- Il y a 35 ans (1988): Décès du chanteur et guitariste de rock and roll Roy Orbison ("Pretty Woman», «Only the Lonely"). Il était né en 1936.

- Il y a 55 ans (1968): Naissance du romancier norvégien Karl Ove Knausgård, connu pour son cycle de romans autobiographiques «Mon combat» ("Min Kamp», six volumes).

- Il y a 65 ans (1958): Naissance du réalisateur britannique de films d'animation Nick Park ("Wallace & Gromit», «Chicken Run», «Shaun le mouton").

- Il y a 70 ans (1953): Naissance de l'acteur américain Tom Hulce ("Amadeus").

- Il y a 75 ans (1948): Naissance de l'acteur et rockeur allemand Marius Müller-Westernhagen, également connu comme Westernhagen ("Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz").

- Il y a 75 ans (1948): Naissance du pilote automobile finlandais Keke Rosberg, champion du monde de Formule 1 en 1982.

- Il y a 125 ans (1898): Fondation de l'Automobile Club de Suisse à Genève.

- Il y a 130 ans (1893): Décès de l'astronome suisse Rudolf Wolf, pionnier des taches solaires. Il était né en 1816.

- Il y a 255 ans (1768): Publication du volume 1 de la première édition de l'Encyclopædia Britannica. 244 ans plus tard (2012), l'édition imprimée a été arrêtée.

Le dicton du jour

«L'hiver est souvent bas dès la Saint-Nicolas»

ro, ats