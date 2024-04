Qui sont les citoyens suisses classés parmi les plus riches du monde?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

ASILE: Le Parlement européen se prononce ce mercredi sur une série de textes formant le «Pacte sur la migration et l'asile». Ce paquet, basé sur une proposition de la Commission européenne de septembre 2020, opère une refonte des règles après des années de divisions et de tensions entre les Vingt-Sept. En tant que membre de l'espace Schengen, la Suisse devrait appliquer certains aspects du pacte migratoire.

OMC: L'Organisation mondiale du commerce (OMC) dévoile à Genève ses prévisions pour le commerce mondial. Celles-ci porteront aussi bien sur cette année que sur l'année prochaine et s'établiront sur les analyses des économistes de l'institution.

HOCKEY: En hockey sur glace, Lausanne peut valider ce mercredi soir son ticket pour la finale des play-off de National League. Les Vaudois mènent 3-1 dans la série face à Fribourg Gottéron. Une victoire à la BCF Arena lui permettrait de rejoindre Zoug et de disputer la première finale de son histoire.

Vu dans la presse

FORTUNE: Une quarantaine de citoyens helvétiques figurent dans la liste des personnes les plus fortunées dans le monde, établie par Forbes. Avec une fortune estimée à 33,1 milliards de dollars, les propriétaires de l'armateur italo-suisse MSC, Gianluigi Aponte et sa femme Rafaela Aponte-Diamant, sont les citoyens suisses les plus riches, indique Le Temps.

Les enfants de Christoph Blocher, sont également bien dotés grâce notamment à leurs parts dans l'entreprise EMS-Chemie. Magdalena Martullo-Blocher, par exemple, possède 6,4 milliards de dollars. Guillaume Pousaz, 42 ans, est, quant à lui, le plus jeune milliardaire suisse. La fortune du fondateur de l'entreprise britannique Checkout.com est estimée à 7,8 milliards de dollars.

SANTE-GE: Un fidèle de Pierre Maudet, le psychiatre Panteleimon Giannakopoulos, va prendre la tête de l'Office cantonal de la santé genevois ad interim. Il prendra la place d'Adrien Bron, sur le départ, dès le 1er mai 2024, indique Le Temps.

Le médecin indique avoir accepté la proposition du conseiller d'Etat, dont il avait signé la préface du temps de sa disgrâce, pour «apaiser la situation» dans une «structure en crise». L'actuel patron du Service des mesures institutionnelles, qui traîne une réputation de grand difficile selon le journal, dit aussi ne pas être dans l'esprit de rester au-delà de la période de transition.

CHIMIE: Le groupe Syngenta cessera de financer sa fondation pour une agriculture durable à la fin de l'année. Le siège de la fondation à Bâle sera dissous, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia, qui s'appuient sur des sources informées. Environ 170 collaborateurs dans le monde, dont 24 à Bâle, sont concernés.

La décision de ne plus financer la fondation aurait été prise par le groupe dès 2022. Le groupe ne prend pas position sur des rumeurs, déclare un porte-parole. La fondation, active dans 20 pays, a été créée en 2001 dans le but d'améliorer les conditions de vie des petits agriculteurs dans les régions les plus pauvres.

JUSTICE: Une majorité d'entreprises s'opposent à une introduction dans la loi de l'action collective, sur laquelle la Commission des affaires juridiques du Conseil national doit plancher jeudi. Pas moins de 65% d'entre elles sont contre, montre un sondage commandé par Economiesuisse et relayé par la NZZ et Le Temps.

Les entreprises craignent une avalanche de plaintes, pas toujours pertinentes, selon l'enquête non représentative de l'ensemble de l'économie suisse réalisée en février et mars 2024. Economiesuisse a toujours marqué sa ferme opposition à l'instauration du mécanisme d'action collective.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Le projet Event Horizon Telescope révèle pour la première fois la véritable image d'un trou noir.

- Il y a 50 ans (1974): La Première ministre israélienne Golda Meir démissionne. Elle a été l'une des premières femmes chefs de gouvernement au monde. Elle a été ministre des Affaires étrangères de 1956 à 1965 et Première ministre du 17 mars 1969 au 3 juin 1974.

- Il y a 65 ans (1959): Naissance du musicien américain néo-rockabilly Brian Setzer. Il a été le chanteur du groupe The Stray Cats dans les années 1980.

- Il y a 85 ans (1939): Le lundi de Pâques vers midi, 100'000 mètres cubes de roche tombent en une minute du Flimserstein, près de Fidaz (GR), sur un foyer pour enfants. Dix-huit des 29 résidents – 13 enfants et cinq adultes – sont tués. Une adulte et quatre enfants sont aujourd'hui encore ensevelis sous un bloc de roche. La montagne ne les a «plus jamais rendus», selon une pierre commémorative.

- Il y a 95 ans (1929): Naissance de l'acteur suédois Max von Sydow ("Pelle le conquérant», «Le septième sceau», «Les dix commandements").

- Il y a 95 ans (1929): Naissance de l'actrice américaine Elizabeth Sheridan. Elle a notamment joué dans les séries télévisées «Alf» et «Seinfeld». Elle a été la compagne de James Dean.

Le dicton du jour

«Souvent à Saint-Macaire, reviennent les giboulées d'hiver»

