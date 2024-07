Travailler en Suisse, opération juteuse pour les frontaliers français

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les salariés frontaliers français travaillant en Suisse gagnaient en 2021 en moyenne 2,57 fois plus que les travailleurs salariés en France voisine. (archives) KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

DETEC: Le conseiller fédéral Albert Rösti organise mercredi une rencontre estivale avec les médias à Kandesrteg (BE). Le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) parlera des thèmes d'actualité de son département. Il donnera aussi un aperçu des perspectives pour le second trimestre.

UKRAINE: Les dirigeants des pays membres de l'OTAN entrent dans le dur des négociations mercredi à Washington, décidés à renforcer leur soutien à l'Ukraine et à surmonter les doutes et incertitudes politiques qui entourent ce sommet historique. Le président américain Joe Biden a d'ores et déjà confirmé mardi soir que les alliés allaient fournir à l'Ukraine un total de cinq systèmes de défense antiaérienne, dont quatre batteries de type Patriot, des missiles sol-air particulièrement efficaces pour intercepter les missiles balistiques russes.

CINÉMA: On connaîtra mercredi le programme du prochain festival du film de Locarno. Les organisateurs vont dévoiler le menu des films qui seront projetés du 7 au 17 août sur la Piazza Grande. On sait déjà que Shah Rukh Khan, acteur-phare de Bollywood, recevra le «Pardo alla Carriera» le 10 août, avec la projection d'un de ses films majeurs, Devdas (2002). La comédienne franco-suisse Irène Jacob recevra quant à elle le Leopard Club Award à l'occasion de cette 77e édition du festival, un prix honorifique qui récompense ses performances d'actrice.

MUSIQUE: Le plus grand festival de musique hip-hop en Europe s'ouvre jeudi à Frauenfeld. Mercredi soir déjà, des concerts «off» sont prévus, avant que Playboi Carti, Nicki Minaj, 21 Savage ou encore Apache 207 ne montent sur la grande scène du festival les jours suivants. L'Openair s'achève dans la nuit de samedi à dimanche.

FOOTBALL: L'Euro de football offre une deuxième demi-finale indécise mercredi à 21h00. Le duel va opposer une équipe des Pays-Bas tournée vers l'attaque et celle d'Angleterre passée de favorite à funambule, perchée en permanence sur un fil au-dessus du vide. L'affiche à Dortmund aurait dû placer les Anglais, vice-champions d'Europe à l'effectif serti de pépites, en vainqueurs désignés. Ce ne sera pas le cas, tant les «Oranje» apparaissent revitalisés face à des «Three Lions» aux griffes élimées.

Vu dans la presse

FRONTALIERS: Les salariés frontaliers français travaillant en Suisse gagnaient en 2021 en moyenne 2,57 fois plus que les travailleurs salariés en France voisine, rapporte mercredi la Tribune de Genève, en se référant à des données de l'Institut national français de la statistique et des études économiques (Insee). Ce sont dans l'Ain et la Haute-Savoie, les départements français limitrophes au canton de Genève, que la différence de salaires est la plus forte, de 2,72 fois.

L'écart de salaire est de 2,58 entre les frontaliers qui sont employés dans le canton de Bâle-Ville ou celui de Bâle-Campagne et les travailleurs qui sont salariés dans le département du Haut-Rhin. A titre comparatif, l'écart est de 1,65 à la frontière avec le Luxembourg, de 1,51 avec la principauté de Monaco, de 1,47 avec l'Allemagne et de 1,26 avec la Belgique.

HOMOPHOBIE: L'essayiste polémiste franco-suisse Alain Soral, condamné définitivement en avril à 40 jours de prison pour discrimination et incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle, affirme qu'il va purger sa peine chez lui, indiquent mercredi 24 Heures et la Tribune de Genève, citant une émission diffusée dimanche sur YouTube. «Je vais normalement bénéficier d'un bracelet électronique», dit dans l'émission Alain Soral, cité dans les journaux.

Le Service pénitentiaire (SPEN) vaudois a refusé de confirmer l'information «pour des raisons de protection des données». «Le risque de récidive, le risque de fuite, la quotité de la peine, le degré de dangerosité de la personne détenue ou encore le type de peine sont évalués dans le cadre d'une analyse du dossier de la personne concernée», précise le SPEN.

AIDE HUMANITAIRE: L'organisation suisse d'aide au développement Helvetas s'oppose au plan d'économie de deux milliards de francs du Conseil des Etats dans la coopération internationale, indique dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt de mercredi son responsable du département Europe de l'Est, Matthias Herr.

Des pays comme la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo ou l'Albanie pourraient être touchés par la mesure, selon lui. Or, il est dans l'intérêt de la Suisse de renforcer la paix dans cette région, ajoute le responsable, pour qui, ce n'est pas le moment de se retirer de la région. En juin, le Conseil des Etats avait approuvé la proposition de sabrer dans l'aide au développement pour financer les achats de l'armée. Le Conseil national doit se prononcer en septembre.

INTEMPÉRIES: La baignade est à nouveau autorisée sans restriction dans le lac Léman, malgré le dysfonctionnement de plusieurs stations d'épuration valaisannes après les intempéries, il y a une dizaine de jours, rapporte mercredi Le Nouvelliste. Les prélèvements effectués entre le 3 et le 8 juillet corroborent que «la qualité de l'eau n'est pas problématique», indique dans le journal la chimiste cantonale valaisanne et cheffe du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), Linda Bapst.

Le SCAV avait émis un avis de prudence, déconseillant fortement la baignade dans le Léman, après que les eaux usées de certaines communes ont fini dans le Rhône et le lac suite au dysfonctionnement de dix stations d'épuration valaisannes.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 10.07.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1994): la colonie de vacances de Falli-Hölli à Plasselb (FR) subit un éboulement. Trente-six chalets sont détruits. Dégâts: 15 millions de francs.

- Il y a 70 ans (1954): naissance du musicien britannique Neil Tennant, membre du groupe Pet Shop Boys ("Suburbia», «Go West», «It's A Sin").

- Il y a 120 ans (1904): mise en service de la ligne ferroviaire de l'Albula entre Thusis et St-Moritz (GR). Longue de 61,7 kilomètres, elle franchit 144 ponts et traverse 42 tunnels et galeries. Elle compte parmi les chemins de fer à voies étroites les plus spectaculaires au monde.

Le dicton du jour

«Pluie du dix juillet mouille sept fois du moissonneur le bonnet».

bas, ats