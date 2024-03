blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le sac à dos Freitag d'un client a parcouru 4400 kilomètres pour la réparation d'une fermeture éclair, indiquent les titres romands du groupe Tamedia. (image d'illustration) Imago

Les points forts du jour

EXPO: Le Conseil national se penche sur la future Expo nationale. Il s'agit notamment de savoir où elle se déroulera. Dans ce contexte, une motion demande au Conseil fédéral d'accélérer les travaux et de prendre une décision d'ici 2026. Le gouvernement estime ce calendrier trop ambitieux et préférerait se donner deux ans de plus. Le Conseil des Etats a déjà accepté le texte par 24 voix contre 15.

ECOLE: Le canton du Valais présente à la presse le rapport final du groupe de travail qui s'est penché sur le fonctionnement du Lycée-Collège de St-Maurice et sur les relations entre l’Etat du Valais et l’Abbaye. Ce groupe avait été mandaté par le Conseil d'Etat à la suite des révélations par la presse de cas d’abus sexuels au sein de l’Abbaye de Saint-Maurice.

Vu dans la presse

COMMERCE: La marque zurichoise Freitag fait réparer des sacs hors des frontières suisses. Le sac à dos d'un client a ainsi parcouru 4400 kilomètres pour la réparation d'une fermeture éclair, indiquent les titres romands du groupe Tamedia. Le client a pu suivre le trajet de son sac, réparé en Bulgarie, grâce à un AirTag.

Les réparations dans ce pays ne concernent qu'un seul des 60 produits du fabricant, à savoir les sacs à dos du modèle Hazzard, indique la porte-parole de Freitag. Elle assure également que la marque ne manque pas à sa promesse de durabilité, une réparation en Bulgarie consommant moins que l'achat d'un nouveau sac à dos.

ECOLE GENEVOISE: Deux mois et demi après avoir été visée par des tags racistes, la directrice de l'Ecole de commerce André-Chavanne à Genève, Joyce Mallet, est la cible de nouvelles attaques. Ces dix derniers jours, deux lettres critiquant sa gestion de l'établissement ont été imprimées en plusieurs dizaines d'exemplaires et placardées dans la salle des maîtres, indique Le Temps.

Les missives adressées au Département de l'instruction publique (DIP) ont été rédigées par un ancien doyen et une enseignante à la retraite. La direction soutient Joyce Mallet et des plaintes pénales auraient déjà été déposées.

TRIBUNAL FEDERAL: L'élection probable d'un juge suppléant alémanique au Tribunal fédéral au lieu d'un Romand dérange plusieurs élus francophones. «D'autres éléments que la langue ont primé dans cette décision. Et ça ne va pas», ont-ils indiqué à La Liberté. Arthur Brunner devrait se voir attribuer le poste prévu pour un francophone afin d'augmenter la part de juges affiliés à l'UDC.

Ce alors qu'un francophone inscrit à un autre parti avait été jugé éligible par la Commission judiciaire. Le conseiller aux Etats Carlo Sommaruga, membre de la commission, estime lui qu'il n'y a «pas de quoi se plaindre», 35% des juges étant francophones alors que la Suisse romande représente environ 25% de la population suisse.

HOCKEY SUR GLACE: Les équipes nationales de hockey sur glace ne peuvent plus porter les armoiries suisses sur leurs maillots, conformément à la loi sur la protection des armoiries. La fédération de hockey sur glace ne possède pas la licence officielle nécessaire pour utiliser les armoiries, indique le Blick. Le délai pour déposer une demande de licence a expiré fin 2018.

Depuis 2018, la fédération est en contact avec «les plus hautes instances», assure Patrick Bloch, le chef de la fédération, qui a reçu à plusieurs reprises des garanties de soutien. La loi sur la protection des armoiries interdit d'utiliser les armoiries à des fins commerciales sans licence. Seules les autorités peuvent utiliser les armoiries des cantons et des communes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Un cas de vache folle est découvert en Suisse sur une vache, pour la première fois depuis des années. Il s'agissait toutefois d'un cas atypique. La carcasse de la vache a été incinérée. Aucune viande n'est entrée dans la chaîne alimentaire.

- Il y a 15 ans (2009): Après le Liechtenstein et Andorre, la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg et Monaco se déclarent prêts à assouplir le secret bancaire, afin d'éviter d'être classés comme paradis fiscaux sur une liste prévue par le G20.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance la chanteuse d'opéra américaine Julia Migenes. Elle a incarné Carmen au cinéma, au côté du ténor Placico Domingo.

- Il y a 85 ans (1939): Naissance du chanteur américain Neil Sedaka ("Oh Carol», «Happy Birthday Sweet Sixteen").

Le dicton du jour

«En mars, vent ou pluie, que chacun veille sur lui»

hl, ats