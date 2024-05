blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le dicton de ce premier mai: «De la pluie le premier jour de mai, ôte aux fourrages de la qualité.»

Les points forts du jour

1er MAI: Une cinquantaine de cortèges et manifestations sont prévus dans toute la Suisse ce mercredi à l'occasion de la Fête du travail. L'Union syndicale suisse (USS) réclame «une refonte de la politique des salaires et des revenus» pour que «les personnes qui doivent travailler dur au quotidien s’en sortent financièrement». Elle rappelle que, même si le renchérissement a pu être compensé en majorité cette année, les salaires réels stagnent depuis 2016.

JUSTICE: Président de l'UDC yverdonnoise et conseiller communal, Christophe Loperetti fait face à la justice mercredi matin dans la cité thermale. Il est accusé d'avoir orchestré un trafic de faux certificats de vaccination durant la pandémie de Covid-19.

POLITIQUE MONETAIRE: La Banque centrale américaine (Fed) annonce mercredi sa décision sur les taux d'intérêt. En mars, la Fed avait maintenu ses taux inchangés. Les taux au jour se situent entre 5,25% et 5,50%. L'inflation a rebondi en mars aux Etats-Unis, selon l'indice PCE, privilégié par la banque centrale américaine. La hausse des prix a accéléré à 2,7% sur un an en mars, contre 2,5% en février. Cela devrait encourager la Fed à rester prudente avant de commencer à abaisser les taux.

FOOTBALL : La deuxième demi-finale aller de la Ligue des champions se dispute mercredi. Seul Suisse encore en lice dans cette compétition, le gardien de Dortmund Gregor Kobel sera sur le devant de la scène face au PSG de Kylian Mbappé. Le BVB tentera de faire la différence devant son public avant le match retour prévu six jours plus tard à Paris. Il s'agit de la deuxième double confrontation entre les deux équipes, qui s'étaient affrontées en 8e de finale de l'édition 2019/20. Le PSG s'était alors qualifié, avant de se hisser jusqu'en finale dans la «bulle» de Lisbonne.

Vu dans la presse

UKRAINE: En juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait être invité au sommet du Bürgenstock pour la conférence sur la paix en Ukraine. Peu avant lui, une autre figure importante de la politique ukrainienne se rendra en Suisse: Ruslan Stefanchuk, le président du Parlement ukrainien, prévoit une visite au Palais fédéral du 11 au 13 juin. Le responsable de la communication des services parlementaires, Mark Stucki, a confirmé l'information, rapportent les journaux de Tamedia.

SOUTIEN AU SPORT: La Confédération a durci les règles pour les fédérations sportives. Désormais, l'aide financière de l'Etat est liée à l'obligation de prendre des mesures de prévention des accidents. Certains sports de jeu comme le football, le hockey sur glace ou le handball sont concernés, mais aussi l'association faîtière Swiss Olympic, rapportent les journaux de CH Media. Le Bureau de prévention des accidents (BPA) fournit maintenant des chiffres et propose des actions.

TRAIN: La ligne entre Genève et Milan sera fortement perturbée du 9 juin au 8 septembre pour cause de travaux. En effet, les chemins de fer italiens effectuent d’importants travaux de modernisation de la ligne Domodossola-Milan, explique la Tribune de Genève. Il s’agit d’élargir le corridor de 4 mètres afin de l’ajuster aux normes européennes et d’accueillir du trafic de marchandises transalpin.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Quatre enfants sont retrouvés vivants par des équipes de recherche 40 jours après un accident d'avion dans la jungle colombienne. Les enfants, âgés de 13, 9 et 4 ans ainsi que de 11 mois, ont quitté le lieu de l'accident et se sont débrouillés seuls dans la nature. Leur mère, un leader indigène et le pilote ont perdu la vie lors de l'accident de l'avion Cessna de six places.

- Il y a un an (2023): La Suisse prend pour la première fois la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU pour un mois.

- Il y a 20 ans (2004): L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, Chypre et Malte rejoignent l'Union européenne.

- Il y a 25 ans (1999): Lancement de la série d'animation «Bob l'éponge».

- Il y a 30 ans (1994): Décès du pilote brésilien Ayrton Senna, trois fois champion du monde de Formule 1, suite à un accident lors du Grand Prix de Saint-Marin à Imola.

- Il y a 55 ans (1969): Naissance du réalisateur américain Wes Anderson ("The Grand Budapest Hotel").

- Il y a 70 ans (1954): Naissance du musicien américain Ray Parker Jr ("Ghostbusters», «It’s time to party now», «The Other Woman").

- Il y a 95 ans (1929): Décès du pharmacien britannique John Walker, inventeur de l'allumette. Il était né en 1781.

Le dicton du jour

«De la pluie le premier jour de mai, ôte aux fourrages de la qualité.»

