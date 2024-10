blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

TRAFIC: «Extrêmes, surdimensionnés et répondant à une politique des transports dépassée»: le comité qui a lancé le référendum contre les développements autoroutiers entre en campagne mercredi, en vue de la votation du 24 novembre.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont avalisé six projets d'extensions autoroutières pour 5,3 milliards de francs, dont un romand. L'axe Le Vengeron (GE)-Coppet (VD)-Nyon (VD) doit notamment être élargi à deux fois trois voies sur une distance d'environ 19 km. Pour les référendaires, ces projets ne permettront pas de réduire le trafic routier.

L'Association transports et environnement (ATE) et l'organisation actif-trafiC, soutenues par des représentants des Vert-e-s, du PS et du PVL, estiment que l'objectif visé, à savoir éliminer les goulets d'étranglement et les embouteillages, ne sera pas atteint. Ils craignent au contraire «encore plus de voitures, plus de bruit, plus de polluants atmosphériques et plus d'asphalte, le tout au détriment de la qualité de vie et de la nature».

JUSTICE: Le procès d'UBS et de deux coaccusés dans l'affaire du blanchiment des fonds de la mafia bulgare se poursuit mercredi. La cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit répondre aux questions préjudicielles de la défense. L'audience est agendée jusqu'au 10 octobre. UBS a pris la place de Credit Suisse à la suite de la reprise de l'ex-numéro 2 bancaire helvétique.

ENVIRONNEMENT: La justice groenlandaise se prononce mercredi sur le maintien en détention du militant écologiste Paul Watson, dans l'attente de la décision du gouvernement danois sur la demande d'extradition du Japon pour une affaire liée à son combat pour les baleines.

Le ministère public a demandé pour la troisième fois depuis son arrestation en juillet à Nuuk, une prolongation de la période de détention. Les défenseurs du militant américano-canadien de 73 ans estiment à regret que la justice ira dans le sens du parquet, faute d'une décision rapide du Danemark sur la demande d'extradition.

BREXIT: Le premier ministre britannique Keir Starmer se rend mercredi à Bruxelles pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, pour préciser sa promesse de relancer les relations avec l'Union européenne (UE), mises à mal par le Brexit. Le dirigeant travailliste, qui a pris les rênes du pays en juillet après 14 ans de règne conservateur, doit rencontrer les dirigeants des principales institutions de l'Union européenne, dont la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

AUJOURD'HUI, C'EST: Comme chaque 2 octobre, c'est aujourd'hui la journée internationale de la non-violence. Elle est célébrée le jour anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l'indépendance de l'Inde et pionnier de la philosophie et de la stratégie de la non-violence. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

PROCHE-ORIENT: L'organisation Swissactionforhumanrights a remis mardi à la chancellerie fédérale une pétition munie de 3000 signatures intimant aux autorités fédérales et académiques de respecter la liberté d'expression des étudiants, rapporte mercredi Le Courrier. «Le droit d'exprimer des opinions à travers des réunions et manifestations pacifiques doit être protégé par les institutions éducatives de ce pays», indique le texte, qui condamne «la violation de ce droit par les autorités».

L'organisation pointe notamment le dépôt à Zurich d'une quarantaine de plaintes pénales de la part de la direction de l'Ecole polytechnique (EPFZ) à l'encontre d'étudiants qui avaient manifesté leur soutien aux Palestiniens dans la guerre entre Israël et le Hamas.

GÉNÉTIQUE: Le conseiller fédéral Alber Rösti veut réglementer la technique des ciseaux génétiques dans une loi spéciale, en dehors de la loi actuelle sur le génie génétique, révèlent mercredi la Basler Zeitung, la Berner-Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Le Conseil fédéral justifie sa démarche par une loi spéciale prévue par l'Union européenne (UE), expliquent les journaux.

Mais l'initiative du chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) provoque des craintes chez les opposants au génie génétique, qui plaident pour son intégration dans la loi existante. Selon eux, une loi spéciale pourrait permettre aux nouvelles techniques génétiques d'entrer par la petite porte, sans règles ni procédures d'autorisation. Un projet de loi spéciale devrait être prêt d'ici à la fin de l'année et un message destiné au Parlement d'ici au début 2026.

CLIMAT: Les organisations de protection du climat appellent l'Etat à intervenir pour rétablir la confiance dans le marché de la compensation des émissions de CO2, écrit mercredi la Neue Zürcher Zeitung. Le marché a besoin d'un contrôle organisé par l'Etat, déclare dans le journal Kai Landwehr, co-directeur de la fondation myclimate.

«Ce n'est qu'ainsi que des fournisseurs sérieux pourront faire leur travail sans bruits parasites inutiles», ajoute-t-il. Il réclame des normes obligatoires et scientifiquement reconnues pour le calcul de l'efficacité des projets de protection climatique. Il préconise également une instance de contrôle indépendante, organisée par l'Etat et ayant un pouvoir de sanction.

GENÈVE: La justice genevoise envisage de classer la procédure pénale contre les quatre membres du personnel soignant du foyer pour jeunes autistes de Mancy (GE), où des actes de maltraitance ont été signalés, affirme mercredi la Tribune de Genève. Le ministère public a envoyé cette semaine à leur avocat un avis de prochaine clôture. La mère de la pensionnaire victime d'intoxication médicamenteuse en mars 2021 a également été informée de cette volonté de la procureure. Les parties ont jusqu'au 18 octobre pour faire part de leurs observations et pour demander des actes d'instructions complémentaires.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): décès de l'écrivain allemand à succès Heinz G. Konsalik, auteur de plus de 150 romans traduits dans 42 langues ("Le Médecin de Stalingrad», «Nuits d'amour dans la Taïga», «Extase mortelle"). Il était né en 1921.

- Il y a 40 ans (1984): l'assemblée fédérale élit pour la première fois une femme au Conseil fédéral, la radicale zurichoise Elisabeth Kopp. Elle a été ministre de justice et police jusqu'à sa démission en 1989 à la suite d'un scandale politique lié à des accusations de violation du secret de fonction.

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'ancien footballeur et entraîneur français Luis Fernandez, champion d'Europe avec l'équipe de France en 1984.

- Il y a 75 ans (1949): naissance de la photographe américaine Annie Leibowitz.

- Il y a 80 ans (1944): fin de l'insurrection de Varsovie. Les résistants capitulent après 63 jours.

- Il y a 100 ans (1924): la Société des Nations à Genève adopte à l'unanimité une résolution proscrivant la guerre d'agression en tant que telle. Le protocole, jamais entré en vigueur, la qualifiait dans son préambule de «crime international».

- Il y a 100 ans (1924): première diffusion aux Etats-Unis de l'émission de radio culinaire Good Food avec Betty Crocker. Ce personnage fictif de l'entreprise américaine General Mills a servi de modèle à la marque suisse Betty Bossi. Tous les auditeurs n'étaient pas conscients alors que Betty Crocker était un personnage fictif et que différentes actrices jouaient son rôle.

- Il y a 120 ans (1904): naissance du gymnaste suisse Georges Miez, surnommé «le beau Giorgio». Vainqueur de quatre médailles d'or, trois d'argent et une de bronze, il était à son époque l'athlète olympique suisse le plus couronné de succès. Il est décédé en 1999 à Savosa près de Lugano (TI).

- Il y a 120 ans (1904): naissance de l'écrivain britannique Graham Greene. Journaliste à l'origine, il a travaillé comme romancier, dramaturge et scénariste. Nombre de ses romans, récits et pièces de théâtre ont été adaptés au cinéma ("Le Troisième homme», «Un Américain bien tranquille», «Notre agent à La Havane"). Il est décédé le 3 avril 1991 à Vevey (VD) et est enterré à Corseaux.

Le dicton du jour

«Ne sème point au jour de Saint-Léger, si tu veux blé trop léger. Sème au jour de Saint-François, il te rendra grain de bon poids. Mais n'attends pas la Saint-Bruno, ton blé serait tout noiraud».

