Zoug: un médecin-chef viré, le personnel quitte le navire

Les points forts du jour

PROCES: Un homme de 35 ans, jugé pour assassinat par le Tribunal criminel de Genève, connaîtra son sort mercredi. Le prévenu est accusé d'avoir tué, en le poignardant à 19 reprises, le nouveau compagnon de son ex-épouse, en janvier 2021, dans le quartier de Châtelaine, à Genève. Il est aussi poursuivi pour avoir tenté d'assassiner son ex-épouse.

FOOTBALL: Un premier trophée européen sera décerné ce soir à Dublin. La finale de l'Europa League mettra aux prises dès 21h00 le Bayer Leverkusen, où évolue le Suisse Granit Xhaka et les Italiens de l'Atalanta Bergame.

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 22 mai, c’est aujourd’hui la Journée internationale de la diversité biologique. Selon les Nations unies, les trois quarts de l'environnement terrestre et les deux tiers du milieu marin ont été significativement modifiés par l'action humaine. La perte de biodiversité menace pourtant «tout le monde, y compris notre santé». Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SANTÉ: Le licenciement sans préavis d'un médecin-chef de l'hôpital cantonal de Zoug a entraîné une vague de démissions au sein du personnel. Le corps médical des services de soins intensifs et de l'institut d'anesthésie n'est pas satisfait du style de gestion de la direction. Il lui reproche son manque de transparence, rapporte CH Media. La direction de l'hôpital ne souhaite pas donner d'informations sur les raisons qui ont conduit à la mise à pied du médecin-chef.

ANTISEMITISME: A Davos (GR), on veut de plus en plus faire appel à des médiateurs juifs, rapporte la Südostschweiz s'appuyant sur un communiqué de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI). Le projet de médiateurs avait été résilié en août 2023. Suite à des critiques sur le traitement des touristes juifs dans la communauté grisonne, un groupe de travail a été mis en place. Dirigé par l'ex-diplomate Michel Ambühl, il devra décider de nouvelles mesures à la fin du mois de juin.

AGRICULTURE: Ce mercredi, la Commission de la concurrence (Comco) est saisie d’une dénonciation l’invitant à investiguer le marché des céréales panifiables et de la farine boulangère. Un marché concentré qui favoriserait les «comportements abusifs» d’une poignée d’acteurs dominants, comme Migros et Coop ainsi que les grandes entreprises de transformation, au détriment des agriculteurs et des PME meunières, rapporte le Temps. La dénonciation provient de l'association alémanique Marchés équitables Suisse. La Comco l'examinera dans le cadre d’une enquête préalable.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 45 ans (1979): Le chanteur britannique Elton John devient la première star occidentale de la pop à se produire en Union soviétique (Leningrad).

- Il y a 65 ans (1959): Naissance de l'acteur, réalisateur et scénariste américain Nick Cassavetes, fils de John Cassavetes et de Gena Rowlands. ("Mask").

- Il y a 75 ans (1949): L’écrivain germano-américain Klaus Mann, fils de Thomas Mann, se suicide à Cannes. Il était né en 1906.

- Il y a 75 ans (1949): Le peuple suisse rejette les mesures coercitives de lutte contre la tuberculose (examen obligatoire de l'écran).

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du chanteur belge Arno ("Les filles du bord de mer"). Il est décédé le 23 avril 2022.

- Il y a 80 ans (1944): Création à Bâle du Parti suisse du travail (PdT), qui succède au Parti communiste suisse interdit. Il ne siège plus aux Chambres fédérales depuis 2011.

- Il y a 85 ans (1939): Naissance du hautboïste, compositeur et chef d'orchestre bernois Heinz Holliger ("Partita», «Gesänge der Frühe», «Schneewittchen").

- Il y a 85 ans (1939): Le régime nazi décerne pour la première fois la croix d’honneur de la mère allemande. La première récipiendaire fut Louise Weidenfeller, 61 ans, mère de huit enfants.

- Il y a 180 ans (1844): Naissance du peintre français Henri Rousseau, dit le Douanier Rousseau ("Moi-même, portrait-paysage», «Jungles», «La Bohémienne endormie"). Il est décédé en 1910.

Le dicton du jour

«A la Sainte-Julie, le soleil ne quitte pas son lit.»

