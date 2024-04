Les liens de parenté au sein des Services industriels de Genève font jaser

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

CRIMINALITÉ: Le Procureur général et le Conseil d’Etat du canton de Fribourg présentent devant la presse la politique de lutte contre la criminalité qu'ils ont arrêtée pour la période allant de 2024 à 2027. Les deux instances ont collaboré «intensément» à l’élaboration d’une nouvelle approche en la matière, en y associant étroitement le Tribunal pénal des mineurs et la Police cantonale.

HORLOGERIE: Microcity, la plateforme d’innovation du canton de Neuchâtel, présente un projet de création au Locle d'un centre de 5000 mètres carrés dédié aux métiers d’art et de l’horlogerie «Les Métiers du Temps – Time Arts» (MTTA). Elle soutient ainsi la pérennisation de tout un écosystème de PME horlogères dans la région. Le centre s’installera en 2028 dans le futur bâtiment qui abritera aussi la Haute Ecole Arc (HE-Arc).

RACISME: Le Musée d'histoire à Berne dévoile son exposition intitulée «Résistances. Comment aborder le racisme à Berne». Les visiteurs sont invités à s'interroger, dans un esprit critique, sur l'histoire et l'actualité du racisme et du colonialisme à Berne et à se pencher sur la manière d'interpréter les images de l'histoire. En 2019, une peinture murale dans une école de quartier à Berne avait déclenché une controverse sur l'héritage colonial de la ville.

CONSEIL FÉDÉRAL: Le Conseil fédéral se rend aujourd'hui à Aarau pour une séance extra-muros. Depuis 2010, c'est la dix-neuvième fois que les membres du gouvernement se réunissent en dehors du Palais fédéral pour leur séance hebdomadaire.

Comme à leur habitude, ils rencontreront la population locale à l'issue de leurs délibérations. C’est la deuxième fois que la ville devient brièvement le «siège du gouvernement». En 1798, sous la République helvétique, Aarau a en effet été pendant quelques mois la première capitale de la Suisse. La ville a également accueilli le premier Palais fédéral du pays.

AUJOURD'HUI C'EST... la Journée mondiale internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix. Cette journée doit permettre de promouvoir les valeurs de l’ONU, de réaffirmer la confiance des peuples dans les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies, de réaffirmer l’importance et la pertinence du multilatéralisme et du droit international. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SIG: Les Services industriels de Genève (SIG) ont aussi engagé la femme du beau-fils de leur directeur, Christian Brunier. Elle a été engagée en mars dans la communication de l'entreprise publique, indique la Tribune de Genève.

Cette annonce intervient après que Léman Bleu a révélé lundi que les deux beau-fils de Christian Brunier ont été engagés dans la régie alors qu'il en était déjà le directeur. Les SIG assurent que le processus standard a été respecté dans ces trois cas. «Le lien de parenté a toujours été connu et clairement annoncé», indique une porte-parole de la régie.

PROCHE-ORIENT: Le conseiller fédéral Ignazio Cassis veut réactiver le financement des organisations d'aide au Proche-Orient, à l'exception de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Le Tessinois compte faire une proposition en ce sens lors de la séance du Conseil fédéral mercredi, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia.

Le ministre des affaires étrangères réagit ainsi à la forte pression politique exercée par les partis bourgeois, qui lui reprochent de «prendre en otage» les autres organisations humanitaires. Le Département fédéral des affaires étrangères a indiqué mardi «analyser en détail» le rapport d'experts indépendants sur l'UNRWA dans la bande de Gaza, publié lundi soir.

ASILE: Un référendum se dessine en Suisse sur la réforme de la politique migratoire de l'Union européenne. Des organisations de gauche sont en train d'analyser les quelque 1000 pages du texte de loi, écrivent les titres du groupe alémanique CH Media. Les organisations, parmi lesquelles Solidarité sans frontières, s'opposent particulièrement aux procédures d'asile accélérées. Ces dernières prévoient que les demandeurs d'asile soient retenus dans des centres le temps que leur dossier soit examiné.

FINANCES FÉDÉRALES: Les parlementaires de centre-gauche veulent débloquer 11 milliards de francs supplémentaires pour l'armée et cinq milliards pour l'Ukraine. Ils veulent créer une nouvelle loi fédérale en ce sens, indique Blick, qui se base sur plusieurs sources. Seule une fusion des deux affaires permettrait d'obtenir une majorité, selon eux.

Les 16 milliards de francs devraient être considérés comme des dépenses extraordinaires et échapper au frein à l'endettement. Le Centre veut déposer une première proposition lors de la séance de la commission de sécurité du Conseil des Etats jeudi.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Décès de la joueuse de cor des Alpes, chanteuse et compositrice Eliana Burki à l'âge de 39 ans d'une tumeur au cerveau. Elle s'était fait connaître avec son «Funky Swiss Alphorn».

- Il y a 20 ans (2004): Décès d'Estée Lauder, pionnière des produits de beauté pour femmes. Elle était née le 1er juillet 1906.

- Il y a 30 ans (1994): Le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin arrive à Moscou pour la première visite officielle d'un chef de gouvernement israélien en Russie.

- Il y a 30 ans (1994): Décès de l'actrice allemande Margot Trooger, principalement connue dans les pays francophones pour avoir joué le rôle de tante Percilla dans la série et les films «Fifi Brindacier». Elle était née le 2 juin 1923.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de la chanteuse française Véronique Sanson ("Amoureuse», «Besoin de personne», «Vancouver").

- Il y a 90 ans (1934): Naissance de l'actrice américaine Shirley MacLaine, Oscar de la meilleure actrice en 1984 dans «Tendres Passions».

Le dicton du jour

«Avril a trente jours. Si trente et un il avait, personne ne s'en plaindrait»

