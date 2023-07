blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Entre le 19 juin et le 16 juillet, le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) a recensé 687 cas d'hameçonnage, touchant aussi bien des entreprises que des particuliers.

Les points forts du jour

SPORT: Les EuroGames s'ouvrent mercredi à Berne. Entre 3500 et 4000 athlètes sont attendus dans la capitale fédérale jusqu'à samedi. Cet événement multisports est placé sous le signe de la diversité et de l'inclusion. Les EuroGames s'adressent en premier lieu aux athlètes LGBTIQ (lesbiennes, gays, bi, trans, inter, queer), mais sont ouverts à tous, indépendamment de l'orientation sexuelle, identité de genre, âge ou niveau de performance.

Vu dans la presse

CYBERCRIMINALITÉ: L'hameçonnage, ou phishing en anglais, est la technique frauduleuse toujours plus prisée par les cybercriminels pour récolter des données en Suisse, alerte mercredi Le Temps. Entre le 19 juin et le 16 juillet, le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) a recensé 687 cas d'hameçonnage, touchant aussi bien des entreprises que des particuliers.

Le nombre a plus que doublé par rapport à juillet 2022. Le principe de l'hameçonnage est de contacter un utilisateur sous une fausse identité dans le but de lui soutirer des données sensibles, voire de l'argent.

TOURISME: En collaboration avec OceanSky Cruises, une compagnie aérienne basée en Suède, l'école hôtelière Les Roches de Crans-Montana (VS) ambitionne d'emmener des touristes au pôle Nord à bord d'un dirigeable, annonce mercredi Le Nouvelliste. Le vol inaugural est prévu d'ici à 2026. «L'aéronef est en développement et les travaux et études vont bon train», indique dans le journal Claude Baumann, chargé de la communication de l'école.

Gonflé à l'hélium, le dirigeable de 98 mètres de long pour 50 de large «sera un hôtel de luxe», ajoute-t-il. «L'école Les Roches est chargée de réaliser tout le concept intérieur de la nacelle». Malgré les 167'000 francs demandés pour une cabine, le vol inaugural affiche déjà complet.

INCENDIE: Malgré une stabilisation de la situation, le sol reste chaud dans la zone du feu de forêt à Bitsch (VS), constate mercredi le Walliser Bote, se référant à l'usure des chaussures des pompiers. Pour la plupart, ces derniers portent en effet des chaussures de montagne offrant de meilleurs appuis sur les terrains escarpés et glissants que les bottes de sécurité conventionnelles. Les semelles sont en revanche moins résistantes à la chaleur. Certains pompiers ont utilisé quatre paires de chaussures en une semaine.

SANTÉ: La législation sur les denrées alimentaires, dont fait partie l'ordonnance sur les jouets, n'offre aucune protection contre les jouets toxiques achetés en ligne par des particuliers, remarquent mercredi le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung, le Bund et la Basler Zeitung. L'importation de jouets destinés à un usage privé via des boutiques en ligne étrangères n'entre en effet pas dans le champ d'application de l'ordonnance.

Ces produits ne sont donc pas contrôlés. Un test de l'Association suisse des jouets (ASJ) avait révélé en 2019 que, sur les dix jouets contrôlés, sept contenaient des substances nocives, dont six dépassaient largement les valeurs limites.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 40 ans (1983): décès du clown espagnol Charlie Rivel. Il était né en 1896.

- Il y a 50 ans (1973): naissance de l'actrice britannique Kate Beckinsale ("Aviator").

- Il y a 60 ans (1963): un violent tremblement de terre fait plus d'un millier de morts à Skopje, la capitale de la République yougoslave de la Macédoine.

- Il y a 70 ans (1953): déclenchement de la révolution cubaine, avec une attaque ratée des rebelles de Fidel Castro contre la caserne Moncada à Santiago de Cuba.

- Il y a 80 ans (1943): naissance du chanteur britannique Mick Jagger, cofondateur et leader des Rolling Stones ("Satisfaction», «Angie").

Le dicton du jour

«De Sainte-Anne à Saint-Laurent [10 août], plante des raves en tout temps».

