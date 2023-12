Chauffages à bois: «un problème sérieux» pour notre santé

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

CINÉMA: Les obsèques de l'acteur et chanteur français Guy Marchand, décédé le 15 décembre à l'âge de 86 ans, ont lieu mercredi dans l'église St-Pierre-es-Liens à Mollégès, dans le sud de la France. Il était célèbre notamment pour son rôle du détective Nestor Burma à la télévision.

Vu dans la presse

POLLUTION: Les particules fines, qui sont notamment émises par les chauffages à bois, sont un problème sérieux, alerte mercredi dans ArcInfo et Le Nouvelliste le président des Médecins en faveur de l'Environnement (MfE), Bernhard Aufdereggen. «Des études récentes montrent que les particules fines sont plus dangereuses pour la santé qu'on ne le pensait il y a quelques années», déclare-t-il.

Selon lui, il faut s'éloigner non seulement des énergies fossiles pour limiter le réchauffement climatique, mais aussi des chauffages à bois. Le médecin valaisan préconise de privilégier les pompes à chaleur et l'énergie solaire. Pour ceux qui ont investi dans un poêle à bois, il recommande d'installer un filtre à particules.

TOURISME: Si le secteur du tourisme manque de personnel qualifié, c'est parce que la jeunesse actuelle est «ramollie», affirme le président des hôteliers grisons et formateur Ernst Wyrsch dans la Südostschweiz de mercredi. «On abandonne trop vite; on est vite énervé, sensible et souffreteux», lance-t-il. «En bref, la capacité de résistance, ce que l'on appelle la résilience, fait défaut», estime-t-il.

Pour M. Wyrsch, les parents sont responsables de cette situation: «Ils sont marqués par une fausse éducation sans caractère de performance». L'intention était bonne, mais «nous sommes allés trop loin», ajoute-t-il. «D'un modèle d'éducation très strict, nous sommes passés à une mentalité de 'fais ce que tu veux'».

DONS: La Protection suisse des animaux (PSA) a été placée sur la liste noire de ZEWO, la fondation qui labellise les organisations d'utilité publique collectant des dons, rapportent mercredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

Même si elle n'a jamais certifié la PSA, la fondation ZEWO déconseille de verser des dons à l'association de protection des animaux, pointant notamment l'absence d'un système de contrôle interne, de contrôle des comptes et de processus d'approbation dans le domaine immobilier. ZEWO critique aussi les indemnités excessives de frais, documentées dans les médias, ainsi que le cumul de pouvoir de la présidente de la PSA.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2008): début de l'offensive de l'armée israélienne contre le Hamas dans la bande de Gaza.

- Il y a 35 ans (1988): décès du réalisateur américain Hal Ashby ("Harold et Maude"). Il était né en 1929.

- Il y a 40 ans (1983): le pape Jean Paul II rencontre son agresseur Ali Agca à la prison romaine de Rebibbia et lui accorde son pardon.

- Il y a 45 ans (1978): décès du président algérien Houari Boumedienne. Il était né en 1932.

- Il y a 55 ans (1968): la fusée Apollo 8 amerrit dans l'océan Pacifique, avec à son bord les astronautes Frank Borman, James Arthur Lovell et William Anders, après avoir fait le tour de la Lune.

- Il y a 65 ans (1958): entrée en vigueur de l'accord monétaire européen (AME).

- Il y a 75 ans (1948): naissance de l'acteur français Gérard Depardieu ("Cyrano de Bergerac», «Sous le soleil de Satan» «Le Dernier métro"). Lundi sur le site du Figaro, une soixantaine de personnalités du monde de la culture dénoncent un «lynchage» de Gérard Depardieu, mis en examen pour viols depuis 2020 et au cœur d'un scandale devenu politico-médiatique à la suite d'un documentaire diffusé sur France 2.

- Il y a 80 ans (1943): naissance du chanteur alémanique Stephan Sulke ("Mon tourne-disque», «Uschi (Mach' kein' Quatsch)").

- Il y a 85 ans (1938): l'inventeur hongrois László József Bíró dépose le brevet du stylo à bille.

- Il y a 100 ans (1923): décès de l'ingénieur Gustave Eiffel.

- Il y a 105 ans (1918): décès du photographe et pionnier du cinéma britannique Birt Acres. Il a mis au point en 1895 l'un des premiers appareils photographiques cinématographiques à usage commercial et a organisé la première projection de film à Londres, le 14 janvier 1896.

- Il y a 115 ans (1908): un tremblement de terre détruit Messine et Reggio di Calabria, faisant de 70'000 à 100'000 morts.

Le dicton du jour

«A la Saint-Jean se renouvelle l'an».

