Le concubinage plus avantageux que le mariage? Peut-être plus pour longtemps

Les couples mariés paient actuellement nettement plus d'impôts que ceux non mariés dans la même situation économique. (image d'illustration) Imago

Les points forts du jour

FISCALITE: Le Centre dépose mercredi à la Chancellerie fédérale les signatures requises pour ses deux initiatives populaires contre la pénalisation du mariage. Avec son initiative «Oui à des impôts équitables», le parti se bat contre le fait que les couples mariés paient actuellement nettement plus d'impôts que ceux non mariés dans la même situation économique.

L'initiative «Oui à des rentes AVS équitables» vise une autre discrimination. Là où les concubins reçoivent jusqu'à 200% du montant maximal d'une rente AVS avec deux rentes séparées, les couples mariés obtiennent au maximum 150% du montant maximal, dénonce le Centre.

HOCKEY SUR GLACE: Le Lausanne HC doit absolument s'imposer ce soir à Davos s'il ne veut pas devoir mettre un terme à sa saison. Le club vaudois est mené 3-2 par les Grisons dans son quart de finale des play-off de National League. Un succès lui permettrait de jouer un septième match décisif à domicile vendredi.

AGRICULTURE: Les Vingt-Sept examinent mercredi, lors d'une réunion des ambassadeurs, le projet de plafonnement de certaines importations agricoles venant d'Ukraine. Celui-ci est jugé insuffisant par une partie des Etats, qui souhaitent étendre ces restrictions au blé – une revendication des organisations agricoles. Les agriculteurs européens accusent l'afflux de produits ukrainiens de plomber les prix locaux et de relever d'une concurrence «déloyale», faute de satisfaire aux mêmes normes.

Vu dans la presse

BANQUES: Un cabinet d'avocats anglais compte attaquer la Confédération pour obtenir des dédommagements dans l'affaire Credit Suisse. Ils estiment que l'annulation des obligations dites «CoCos» de la banque, constitue une «expropriation» des détenteurs de ces instruments valant à l'origine 16 milliards, écrit Le Temps.

Cette demande d'arbitrage international, en cours d'élaboration, repose sur l'idée que le Conseil fédéral aurait fait baisser la valeur de Credit Suisse lors de son sauvetage afin de faciliter sa reprise par UBS. Plus de 3000 détenteurs de ces CoCos ont déjà fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral afin d'annuler la décision de la Finma d'amortir ces titres de dettes.

CRIMINALITÉ: Les immigrants ont davantage été victimes de criminalité que les Suisses en 2023. Par habitant, ils sont une fois et demie plus touchés et les demandeurs d'asile plus de trois fois plus, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia, se basant sur les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.

L'écart est encore plus marqué pour les cas de violence grave. Les auteurs et les victimes de ces délits sont souvent issus du même groupe de population, indique le criminologue Dirk Baier. La part de victimes au sein de la population étrangère est, à ses yeux, sous-estimée, la plupart étant réticentes à porter plainte.

PARTIS: D'anciens membres de la direction du parti des Jeunes UDC d'Argovie demandent la démission de l'actuel président Ramon Hug. «Celui qui s'identifie à la Junge Tat doit immédiatement quitter le parti», ont écrit des représentants de l'UDC dans une lettre interne relayée par le Aargauer Zeitung.

Ramon Hug a par le passé publiquement sympathisé avec le groupe d'extrême droite. Le président de l'UDC argovienne aurait convoqué la direction du jeune parti pour en discuter. Les auteurs de la lettre ont exigé une prise de position publique des Jeunes UDC Argovie ainsi qu'une position claire de l'UDC Argovie.

MATERIAUX ISOLANTS: La reprise de l'usine Eternit par Swisspor à Payerne (VD) ne passe pas auprès de la population. La récente mise à l'enquête des plans d'affectation, de volumétrie et d'implantation a débouché sur 93 oppositions, écrit le 24 Heures.

Le voisinage s'inquiète de l'impact polluant que l'usine de production d'isolation en laine de pierre de la société Swisspor pourrait avoir dans le quartier. Le directeur de Swisspor Romandie SA indique ne pas compter abandonner le dossier, ni prospecter ailleurs pour le développer.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1994): Les élections législatives italiennes donnent la majorité absolue à la coalition de droite menée par Silvio Berlusconi

- Il y a 125 ans (1899): Le physicien italien Guglielmo Marconi télégraphie pour la première fois sans fil un rapport en morse de la France vers l'Angleterre via la Manche.

Le dicton du jour

«Le soleil de mars donne des rhumes tenaces»

